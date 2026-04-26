मोठी बातमी! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर हल्ला, व्हाइट हाऊसमध्ये पत्रकारांच्या डिनरदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार

व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डंट्स डिनर (WHCA) दरम्यान गोळीबार झाल्याने अमेरिकेची राजधानी हादरली. वॉशिंग्टन हिल्टन हॉटेलमधील या उच्चस्तरीय कार्यक्रमाला अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उपस्थित राहणार होते. त्यावेळी बॉलरूमच्या अगदी वरच्या खोलीत गोळीबार सुरू होताच, सिक्रेट सर्व्हिसच्या जवानांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांना तात्काळ मंचावरून सुरक्षितपणे तिथून घेऊन गेले.
Following reports of shots fired at the White House Correspondents Dinner, reports say that the U.S. Secret Service now has a suspect in custody. Footage here shows the moment the purported shots were fired.
— OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026
मिळालेल्या माहितीनुसार बॉलरूमच्या अगदी वरच्या खोलीत गोळीबार सुरू होताच एकच गोंधळ उडाला. या घटनेचा व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओमध्ये, गोळीबार ट्रम्प यांच्या अगदी समोर होताना दिसत येत आहे. गोळीबार अचानक सुरू झाला तेव्हा ट्रम्प मंचावर बसले होते. गोळीबाराचा आवाज येताच सुरक्षा जवांनी त्यांना तात्काळ घेरले आणि त्यांना टेबलखाली लपवलं.
Following gunfire at the White House Correspondents Dinner, U.S. President Donald J. Trump is safe, according to CNN.
— OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026
गोळीबाराच्या आवाजाने हॉटेलमध्ये घबराट पसरली. त्यानंतर पत्रकार आणि पाहुण्यांना टेबलांखाली लपावे लागले. या डिनरसाठी 2600 जणांना निमंत्रण देण्यात आलं होतं. गोळीबारानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी तात्काळ कारवाई करत हॉटेल रिकामे केलं. दरम्यान संशयित हल्लेखोराला घटनास्थळीच अटक करण्यात आली. या गोळीबारानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना हॉटेलच्या बाहेर सुरक्षित काढते तिथून निघून गेले.
दरम्यान गोळीबाराच्या घटनेनंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथआउट' या सोशल मीडिया हँडलवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यात त्यांनी लिहिलंय की, आज संध्याकाळी डीसीमध्ये खूप धावपळ घडली. सिक्रेट सर्व्हिस आणि सुरक्षा यंत्रणांनी उत्कृष्ट काम केल्याच पाहिला मिळालं. गोळीबारादरम्यान त्यांनी मोठे शौर्य आणि चपळाई दाखवली. गोळीबार करणाऱ्याला पकडण्यात आलंय. मी कार्यक्रम सुरू ठेवण्याची विनंती केली होती, पण पुढील निर्णय पूर्णपणे सुरक्षा यंत्रणांच्या निर्णयावर अवलंबून असतो. निर्णय काहीही असो, आजची संध्याकाळ अपेक्षेप्रमाणे नव्हती आणि आम्हाला तो कार्यक्रम पुन्हा आयोजित करावा लागेल."