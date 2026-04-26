English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • विश्व
मोठी बातमी! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर हल्ला, व्हाइट हाऊसमध्ये पत्रकारांच्या डिनरदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार

अमेरिकेतून मोठी बातमी समोर येत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. व्हाइट हाऊसमध्ये पत्रकारांच्या डिनरदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आला. सिक्रेट सर्व्हिसच्या जवानांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांना तात्काळ मंचावरून सुरक्षितपणे घेऊन गेले आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 26, 2026, 07:26 AM IST
व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डंट्स डिनर (WHCA) दरम्यान गोळीबार झाल्याने अमेरिकेची राजधानी हादरली. वॉशिंग्टन हिल्टन हॉटेलमधील या उच्चस्तरीय कार्यक्रमाला अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उपस्थित राहणार होते. त्यावेळी बॉलरूमच्या अगदी वरच्या खोलीत गोळीबार सुरू होताच, सिक्रेट सर्व्हिसच्या जवानांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांना तात्काळ मंचावरून सुरक्षितपणे तिथून घेऊन गेले. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिळालेल्या माहितीनुसार बॉलरूमच्या अगदी वरच्या खोलीत गोळीबार सुरू होताच एकच गोंधळ उडाला. या घटनेचा व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओमध्ये, गोळीबार ट्रम्प यांच्या अगदी समोर होताना दिसत येत आहे. गोळीबार अचानक सुरू झाला तेव्हा ट्रम्प मंचावर बसले होते. गोळीबाराचा आवाज येताच सुरक्षा जवांनी त्यांना तात्काळ घेरले आणि त्यांना टेबलखाली लपवलं. 

गोळीबाराच्या आवाजाने हॉटेलमध्ये घबराट पसरली. त्यानंतर पत्रकार आणि पाहुण्यांना टेबलांखाली लपावे लागले. या डिनरसाठी 2600 जणांना निमंत्रण देण्यात आलं होतं. गोळीबारानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी तात्काळ कारवाई करत हॉटेल रिकामे केलं. दरम्यान संशयित हल्लेखोराला घटनास्थळीच अटक करण्यात आली. या गोळीबारानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना हॉटेलच्या बाहेर सुरक्षित काढते तिथून निघून गेले.  

दरम्यान गोळीबाराच्या घटनेनंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथआउट' या सोशल मीडिया हँडलवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यात त्यांनी लिहिलंय की, आज संध्याकाळी डीसीमध्ये खूप धावपळ घडली. सिक्रेट सर्व्हिस आणि सुरक्षा यंत्रणांनी उत्कृष्ट काम केल्याच पाहिला मिळालं. गोळीबारादरम्यान त्यांनी मोठे शौर्य आणि चपळाई दाखवली. गोळीबार करणाऱ्याला पकडण्यात आलंय. मी कार्यक्रम सुरू ठेवण्याची विनंती केली होती, पण पुढील निर्णय पूर्णपणे सुरक्षा यंत्रणांच्या निर्णयावर अवलंबून असतो. निर्णय काहीही असो, आजची संध्याकाळ अपेक्षेप्रमाणे नव्हती आणि आम्हाला तो कार्यक्रम पुन्हा आयोजित करावा लागेल."

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
donald trumpTrump EvacuatedWashington Hilton ShootingWHCA Dinner Firingsecret service

इतर बातम्या

