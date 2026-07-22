/ओढत नेलं, बेडवर फेकलं नंतर 10 पुरुषांनी चादरीत...; लग्न सुरु असतानाच करवलीसोबत धक्कादायक कृत्य; प्रथेच्या नावाखाली केला छळ

लग्नादरम्यान तरुणीसोबत जे काही घडलं त्यामुळे तिची हाडं मोडली असून कायमचं अपंगत्व आलं आहे. तिला कथितरीत्या ओढून बाहेर काढण्यात आले, पलंगावर फेकण्यात आले आणि त्यानंतर चादरीच्या साहाय्याने हवेत उडवण्यात आले. 20 वर्षीय 'ब्राइड्समेड'च्या पाठीच्या कण्याला फ्रॅक्चर झालं असून तिला कायमचं अपंगत्व आले. चीनमध्ये ही घटना घडली आहे. 'साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट'च्या वृत्तानुसार, ही घटना ऑक्टोबर 2023 मध्ये घडली. यात 'झांग' नावाची तरुणी, जी एका मैत्रिणीच्या लग्नात 'ब्राइड्समेड' होती, ती 'हुन्नाओ' (hunnao) नावाच्या पारंपरिक विधीची बळी ठरली. मस्करीच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या या घटनेमुळे तरुणीला प्रचंड मोठा मानसिक धक्का बसला आहे.
कोर्टाने याप्रकरणी वर, वधू आणि काही सदस्यांना जबाबदार धरलं आहे. कोर्टातील रेकॉर्डनुसार, झांग हिला एका खोलीत सुमारे 10 पुरुषांसोबत एकटे सोडण्यात आले होते. यामध्ये प्रामुख्याने नवरदेवाचे मित्र होते.
सर्वात तिला एका कपाटातून ओढून बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर पलंगावर फेकण्यात आले. नंतर चादरीच्या साहाय्याने हवेत उडवण्यात आले. पहिल्यांदा त्यांनी तिला झेलले, परंतु दुसऱ्यांदा हवेत उडवताना ती जमिनीवर पडली. यामध्ये तिच्या पाठीच्या मणक्याच्या हाडाला) गंभीर दुखापत झाली.
झांगला 18 दिवसांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. ऑगस्ट 2024 मधील वैद्यकीय अहवालांनुसार, दुखापतीचे वर्गीकरण 'ग्रेड 9' चे अपंगत्व असे करण्यात आले. तिने वैद्यकीय खर्च आणि मानसिक त्रासासाठी 2,70,000 युआन (सुमारे 38 लाख रुपये) इतकी नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी नवरी, नवरदेव आणि या घटनेत सहभागी असलेल्या इतर नऊ जणांविरुद्ध खटला दाखल केला.
अखेरीस कोर्टाने तिला सुमारे 2,30,000 युआन (सुमारे 32 लाख रुपये) देण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने नवविवाहित जोडप्याला 40 टक्के जबाबदार धरले. त्यांना या मस्करीची कल्पना असतानाही त्यांनी रोखलं नाही असं कोर्टाने म्हटलं. तसंच ज्या व्यक्तीने कथितरीत्या झांगला कपाटातून बाहेर ओढले आणि ती खोडसाळ कृती सुचवली, तिला 20 टक्के जबाबदार धरण्यात आले. तर उर्वरित सहभागींनी, आपण यात सामील नव्हतो हे सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे, नुकसानभरपाईचा उरलेला 40 टक्के हिस्सा आपापसात वाटून घेण्याचे आदेश देण्यात आले.
हुन्नाओ ही एक प्राचीन चिनी प्रथा आहे, जी मूळतः दुष्ट शक्तींना दूर ठेवण्यासाठी आणि नवविवाहित जोडपे व पाहुण्यांमधील संकोच दूर करण्यासाठी होती. तथापि, गेल्या काही वर्षांपासून वधू, वर आणि लग्नसमारंभातील सदस्यांचा समावेश असलेल्या या विधीचं रुपांत धोकादायक मस्करीत होत असल्याने टीका होत आहे.