/ब्रिज स्विंगसाठी 131 फूट दरीत फेकलं पण सुरक्षा दोरीच जोडली नव्हती;21 वर्षीय तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यू

Brazil Accident: ब्राझीलमध्ये साहसी खेळादरम्यान झालेल्या गंभीर निष्काळजीपणामुळे 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ब्रिज स्विंगचा थरार अनुभवण्यासाठी आलेल्या तरुणीला सुरक्षा दोरी न जोडताच पुलावरून सोडण्यात आल्याने ती सुमारे 131 फूट खोल दरीत कोसळली. या घटनेमुळे साहसी पर्यटन क्षेत्रातील सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मारिया एडुआर्डा रॉड्रिग्ज डी फ्रेटास (वय 21) ही तरुणी ब्राझीलमधील साओ पावलो राज्यातील लाइमेइरा परिसरात ब्रिज स्विंगचा अनुभव घेण्यासाठी गेली होती. पुलावरून उडी मारण्यापूर्वी ती अत्यंत उत्साही होती. तिने सोशल मीडियावर या साहसी उपक्रमाबाबत पोस्टही शेअर केल्या होत्या. मात्र काही क्षणांतच हा आनंद शोकांतिकेत बदलला.
प्राथमिक तपासानुसार, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी तरुणीच्या हार्नेसला सुरक्षा दोरी जोडलीच नव्हती. दोन कर्मचारी तिला ‘सुपरमॅन’ पद्धतीने घेऊन पुलाच्या कडेला गेले आणि तिला खाली सोडले. हवेत झेपावल्यानंतरच आजूबाजूच्या लोकांना सुरक्षा दोरी जोडलेली नसल्याचे लक्षात आले. मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता.
एक भूल। अगले पल दर्दनाक मौत। मंजर देख दिल दहल जाएगा। 21 साल की लड़की को Bungee jump कराते समय कर्मचारी सेफ्टी रस्सी लगाना भूले। ब्रिज से नीचे फेंका। लड़की की मौत। 6 गिरफ्तार।— Sunil Maurya (smaurya_journo) June 14, 2026
सनसनीखेज घटना ब्राजील के साओ पोलो का लाइमीरा (Limeira) शहर की। इस शहर का स्केलेटन ब्रिज" pic.twitter.com/O16JJC7AJL
तरुणी मोठ्या उंचीवरून खाली कोसळल्यानंतर तातडीने अग्निशमन दल आणि वैद्यकीय पथकाला पाचारण करण्यात आले. मात्र गंभीर दुखापतींमुळे तिचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. या दुर्घटनेने उपस्थितांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले.
Homicidio culposo profesional en Brasil: Una chica de 21 años fue como muchas más personas a hacer “puenting” y a los encargados de la seguridad se les olvidó ponerle la cuerda. pic.twitter.com/ALPsnFppn7— Grace Kelly June 13, 2026
लष्करी पोलिसांच्या माहितीनुसार, सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यात गंभीर निष्काळजीपणा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या सहा जणांना ताब्यात घेण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी संबंधित कंपनीच्या कामकाजाची चौकशी सुरू केली असून सुरक्षा प्रक्रियेचे उल्लंघन झाले का याचा तपास सुरू आहे.
या घटनेनंतर साहसी खेळांमध्ये सुरक्षा तपासणी किती महत्त्वाची आहे यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हार्नेस, दोरी आणि इतर उपकरणांची अनेक स्तरांवर तपासणी केल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला उडी मारण्याची परवानगी देऊ नये. एका क्षणाच्या निष्काळजीपणामुळे एका तरुणीचा जीव गेला असून या घटनेने संपूर्ण देश हादरला आहे.