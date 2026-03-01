English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Explainer : 200 वर्षांत ब्रिटिश पौंडमध्ये घसरण; युद्ध आणि मंदीच्या काळात सोनं का ठरतं तारणहार?

युद्धाचा परिणाम हा देशाच्या आर्थिक घडामोडीवर पाहिला मिळतो. इस्रायल आणि अमेरिकेने संयुक्तरित्या इराण हल्ल्यामुळे पौंडमध्ये घसरण पाहिला मिळतेय. तर स्विस फ्रँकच्या वाढीवरही त्याचा परिणाम पाहिला मिळतोय. यामागील कारण तुम्हाला माहितीये का? सोन्याचे साठे, जागतिक युद्धे आणि मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणे तुमच्या चलनाची ताकद कशी ठरवतात हे आपण जाणून घेणार आहोत. पण त्यासोबत भारताच्या सोन्याच्या साठ्याचे आणि रुपयाच्या भविष्याचे संपूर्ण विश्लेषण पाहूयात.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 1, 2026, 09:30 PM IST
इस्रायल आणि अमेरिकेने संयुक्तरित्या इराणवर हल्ला करण्यात आला आहे. याचा परिणाम आर्थिक व्यवस्थेवर पाहिला मिळत आहे. तर गेल्या 200 वर्षांत जागतिक आर्थिक क्षेत्रात नाट्यमय बदल पाहिला मिळत आहेत. 19 व्या शतकातील निर्विवाद राजा - ब्रिटिश पौंड (GBP) - ने आपली जागतिक चमक गमावली आहे, तर स्वित्झर्लंडचा स्विस फ्रँक (CHF) जगातील सर्वात विश्वासार्ह सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून उदयास आलंय. सोन्याचे साठे, मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणे आणि युद्धांनी चलनांचे भवितव्य कसे घडवले आहे ते समजून घेऊया. ते भारताच्या स्थितीवर आणि रुपयाच्या सुरक्षिततेवर देखील प्रकाश टाकते.

1. 200 वर्षांचा इतिहास

1800 च्या दशकाच्या सुरुवातीला, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग हे जगातील सर्वात शक्तिशाली चलन होते. त्यावेळी, ब्रिटिश साम्राज्य हे एक शाश्वत शक्तीस्थान होते आणि पौंड जगातील सर्वात सुरक्षित मालमत्ता मानला जात असे. ऐतिहासिक माहितीनुसार, 1 ब्रिटिश पाउंडची किंमत अंदाजे 26 स्विस फ्रँक इतकी होती.

घसरणीने मागील कारणे:

साम्राज्याचे विघटन

दोन महायुद्धांनी ब्रिटनची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली. युद्धांच्या खर्चामुळे देश कर्जात बुडाला, ज्यामुळे पौंडची क्रयशक्ती सतत कमी होत गेली.

डॉलरची वाढ

ब्रेटन वुड्स करारानंतर, जागतिक व्यापारात पौंडची जागा डॉलरने घेतली.

सध्याची परिस्थिती

आज, 2026 मध्ये, 1 पौंडचे मूल्य सुमारे 1.03 - 1.04 स्विस फ्रँक इतकं घसरलंय. 200 वर्षांतील ही ऐतिहासिक घसरण तज्ज्ञ सांगतात. जी एका महासत्तेच्या आर्थिक घसरणीची कहाणी सांगते.

2. सोने हे चलनासाठी खरे 'सुरक्षारक्षक' का आहे?

अर्थशास्त्राचा एक मूलभूत सिद्धांत आहे, ज्या देशाचे चलन ठोस मालमत्तेवर (सोने) अवलंबून असते ते चलन संकटातही स्थिर राहते.

स्विस मॉडेल

स्वित्झर्लंडच्या ताकदीचे रहस्य त्याच्या "प्रति व्यक्ती सोने" (प्रति व्यक्ती सोने) मध्ये आहे. स्विस नॅशनल बँकेने नेहमीच त्याचे चलन त्याच्या सोन्याच्या साठ्याशी निश्चित प्रमाणात जोडले आहे.

आर्थिक स्थिरता

जेव्हा जेव्हा बाजारात अनिश्चितता असते तेव्हा गुंतवणूकदार केवळ कागदी आश्वासनांवर आधारित चलने सोडून देतात आणि सोन्याचा आधार असलेल्या चलनांकडे धाव घेतात.

सोने-चलन लिंक

1970 च्या दशकातील चलनवाढीच्या मंदीमध्ये दिसून येते त्याप्रमाणे, कमी सोन्याचे साठे असलेले देश जागतिक धक्क्यांसाठी अधिक असुरक्षित असतात.

3. महायुद्ध, मंदी आणि चलनाचा नाश

इतिहास दाखवतो की, युद्धांनी नेहमीच अर्थव्यवस्थांना मागे टाकले आहे. पहिले महायुद्ध (1914 - 1918) आणि दुसरे महायुद्ध (1939 - 1945) दरम्यान आणि नंतर, जागतिक स्तरावर चलनांचे अवमूल्यन झाले.

युद्ध आणि अर्थव्यवस्था

युद्धकाळात, सरकार शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी आणि लष्करी खर्चासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे छापतात. यामुळे पैशाचा पुरवठा वाढतो, ज्यामुळे महागाई गगनाला भिडते.

मंदीचा परिणाम

1929 ची महामंदी असो किंवा 2008 ची आर्थिक संकट असो, प्रत्येक मोठी मंदी कमकुवत अर्थव्यवस्था असलेल्या चलनांच्या मूल्यात घसरण होण्यास कारणीभूत ठरली. सोन्याचे साठे असलेले देश मंदीचा परिणाम कमी करण्यास सक्षम होते.

4. सुरक्षित आश्रयस्थान चलन

जगात असे काही चलने आहेत ज्यांना "सुरक्षित आश्रयस्थान" मानले जाते आणि स्विस फ्रँक यामध्ये सर्वात वर आहे.

डॉलर विरुद्ध फ्रँक

जरी डॉलर हे सर्वात मोठे राखीव चलन असले तरी, संकटाच्या काळात (उदा. इराण-इस्रायल तणाव, युक्रेन युद्ध), गुंतवणूकदार स्विस फ्रँकला डॉलरपेक्षा सुरक्षित मानतात.

कारण काय आहेत?

स्वित्झर्लंडची तटस्थता - जग कितीही संघर्षात अडकले असले तरी, बँकिंग गुप्तता आणि तटस्थतेमुळे स्वित्झर्लंडला सुरक्षित आश्रयस्थान मानले जाते. जागतिक राजकीय गोंधळामुळे त्याच्या चलनावरील विश्वासावर कोणताही परिणाम होत नाही.

5. भारत विरुद्ध स्वित्झर्लंड, रुपया कमकुवत आहे का?

भारताच्या परकीय चलन साठ्यात झपाट्याने वाढ होत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सतत सोने खरेदी करत आहे.

तुलनात्मक विश्लेषण

भारताकडे सध्या अंदाजे 880 टन सोन्याचा साठा आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आणि लोकसंख्येचा आकार पाहता हे लक्षणीय असले तरी, आपले चलन (रुपया) अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आपल्याला आपले सोन्याचे साठे वाढवणे आवश्यक आहे.

सोन्याच्या किमतीत झालेली घसरण रुपयाच्या कमकुवतपणाला कारणीभूत आहे का? थेट नाही, पण तो निश्चितच एक घटक आहे. रुपयाच्या अस्थिरतेचा एक प्रमुख घटक म्हणजे आपली व्यापारी तूट आणि जागतिक डॉलरची मागणी. सोन्याचे साठे आपल्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक विश्वासार्ह बनवतात.

6. मध्यवर्ती बँकांचे सोने धोरण

जगभरातील बहुतेक मध्यवर्ती बँका आता सोन्याकडे वळत आहेत. 2026 च्या आकडेवारीनुसार, चीन, भारत आणि तुर्कीसारखे देश त्यांच्या साठ्यातील सोन्याचा वाटा वाढवत आहेत.

डेटाचे महत्त्व

जर आपण 'चलनातील सुवर्णयुगातील वाटा' हा चार्ट पाहिला तर असे दिसून येते की गेल्या दशकात ज्या मध्यवर्ती बँकांनी सोने जमा केले आहे त्यांच्या चलनांवर जागतिक गुंतवणूकदारांचा अधिक विश्वास आहे.

आरबीआयचा दृष्टिकोन

आरबीआय सोन्याला "स्ट्रॅटेजिक अॅसेट" म्हणून पाहते. ते केवळ रुपयाला स्थिरता प्रदान करत नाही तर डॉलरवरील आपले अवलंबित्व देखील कमी करते.

7. जागतिक अस्थिरता आणि भविष्य

भू-राजकीय दृष्टिकोनातून आजचा काळ खूपच संवेदनशील आहे.

युद्धाची भीती

इराण आणि इस्रायल, युक्रेन आणि चीन आणि तैवान यांच्यातील तणावामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. जेव्हा जग सुरक्षित नसते तेव्हा लोक कागदी चलनाऐवजी सोने आणि स्विस फ्रँककडे वळतात.

भविष्य काय आहे?

भविष्य त्याच देशांचे आहे, जे त्यांच्या अर्थव्यवस्था सोन्यावर आणि स्थिर धोरणांवर आधारित असेल. साम्राज्याचे पतन केवळ शस्त्रांनी सुरू होत नाही, तर त्याच्या चलनाच्या पतनाने सुरू होते. जसे ब्रिटिश पौंडच्या बाबतीत घडलं आहे.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. 

