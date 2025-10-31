English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तब्बल ₹80,49,85,05,00,00 संपत्ती असणाऱ्या ब्रिटीश राजघराण्याची दारं राजकुमारासाठी बंद; सख्ख्या भावांमध्ये वैर? मांडला जाहीर हिशोब

British royal family : ब्रिटनच्या राजघराण्यात नेमकं काय घडलं? राजकुमाराकडून पद, ओळख, सर्वच काढून घेण्यामागे नेमकं कारण काय? जगभरात चर्चेत असणारी सर्वात मोठी बातमी...   

सायली पाटील | Updated: Oct 31, 2025, 12:21 PM IST
तब्बल ₹80,49,85,05,00,00 संपत्ती असणाऱ्या ब्रिटीश राजघराण्याची दारं राजकुमारासाठी बंद; सख्ख्या भावांमध्ये वैर? मांडला जाहीर हिशोब
british royal family king charles strips his brother andrew title of prince evicts him royal house over jeffrey epstein sexual abuse links

British royal family : ब्रिटनच्या राजघराण्यासंदर्भात संपूर्ण जगभरात कायमच कुतूहल पाहायला मिळालं आहे. अगदी दिवंगत राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांची कारकिर्द असो किंवा या राजघराण्याचे शिष्टाचार असो. जिथंजिथं या शाही कुटुंबाचा उल्लेख झाला तिथंतिथं सर्वांच्याच नजरा खिळल्या. अशाच या कुटुंबातून आणखी एखा गृहकलहाचं वृत्त सध्या संपूर्ण जगात चर्चेचा विषय ठरत आहे. जिथं सख्ख्या भावंडांमधील वाद चव्हाट्यावर आल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या निधनानंतर ब्रिटनच्या सिंहासनाचे सर्व अधिकार तत्कालीन प्रिन्स आणि आताचे राजा चार्ल्स यांच्याकडे गेले. ज्यानंतर आता ब्रिटनच्या या कुटुंबाची सूत्र हाताळणाऱ्या राजा चार्ल्स यांनी त्यांचा सख्खा भाऊ प्रिन्स अँड्र्यू यांच्याविरोधात एक मोठी कारवाई करत त्यांच्याकडून 'प्रिन्स' ही उपाधीसुद्धा हिसकावून घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. इतकंच नव्हे तर ते राहत असणाऱ्या शाही निवासस्थानातूनही त्यांना बाहेर निघण्याचे आदेश राजाच्या कार्यालयाकडून जारी करण्यात आले आहेत. 

बकिंघम पॅलेसकडून एक अधिकृत पत्रक जारी 

सदर प्रकरणी ब्रिटनच्या बकिंघम पॅलेसकडून एक अधिकृत पत्रक जारी करण्यात आलं. त्या पत्रकामध्ये इथून पुढं अँड्र्यू यांची ओळख काय असेल इथपासून त्यांचा राजघराण्याशी काहीही संबंध नाही असं स्पष्ट करत सर्व हिशोब मांडण्यात आला आहे. तब्बल £69 billion अर्थात ₹80,49,85,05,00,00 इतकी अमाप श्रीमंती असणाऱ्या या शाही कुटुंबाच्या पत्रकामध्ये लिहिण्यात आलं आहे, 'हिज मॅजेस्टी, राजेसाहेबांनी राजकुमार अँड्र्यू यांच्यावरील कारवाई सुरू करत त्यांना दिलेल्या उपाधी काढून घेतल्या आहेत. इथून पुढं प्रिन्स अँड्र्यू यांची ओळख असेल अँड्र्यू माऊंटबेटन विंडसर. त्यांना राहत्या घराच्या करारपत्रासंदर्भातील पत्रक देण्यात आलं असून शाही निवासस्थान सोडून ऐवजी पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.'

प्रिन्स अँड्र्यूवर का करण्यात आली ही कारवाई? 

लैंगिक शोषण प्रकणी दोषी ठरलेल्या जेफ्री एपस्टीन यांच्यासह अँड्र्यू यांची असणारी जवळीक पाहता राजघराण्यावर मागील काही दिवसांपासून अनेकांचाच रोष ओढावला होता. किंबहुना नुकतंच एका जाहीर कार्यक्रमातही किंग चार्ल्स यांना त्यांच्या धाकट्या भावामुळं विरोधाचा सामना करावा लागला होता. ज्यामुळं राजेपदी असणाऱ्या चार्ल्स यांनी या दबाव आणि रोषामुळं हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BBC News (@bbcnews)

ब्रिटनच्या राजघराण्यात यापूर्वीसुद्धा अशा कारवाई झाल्या असून, यावेळी खुद्द राजेसाहेबांचे धाकटे बंधूच अडचणीत आले. प्रिन्स अँड्र्यू हे किंग चार्ल्स यांचे तृतीय बंधू असून, दिवंगत राणी एलिझाबेथ यांचे चे द्वितीय पुत्र आहेत. लहान मुलीच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांमध्ये दोषी असणाऱ्या जेफ्री एपस्टीन यांच्याशी असणाऱ्या नात्यामुळं अँड्र्यू केल्या बऱ्याच काळापासून अडचणींमध्ये आणि वादांमध्ये सापडले होते. अँड्र्यू यांनी आपल्यावरील आरोप सातत्यानं फेटाळले असले तरीही त्यांच्यामुळं राजघराण्यावर ओढावणारं संकट पाहता त्यांना या मोठ्या कारवाईचा सामना करावा लागत आहे हे स्पष्ट होतंय. सूत्रांच्या माहितीनुसार सदर कारवाईनंतर शाही निवासस्थान सोडल्यानंतर प्रिन्स अँड्र्यू  त्यांच्या पूर्व इंग्लंडमधील सँड्रिघम एस्टेटमधील खासगी निवासस्थानी वास्तव्यास जातील. 

ब्रिटिश राजघराण्यात सध्या कोणता वाद चर्चेत आहे?
ब्रिटिश राजघराण्यात सध्या राजा चार्ल्स आणि त्यांचे धाकटे भाऊ प्रिन्स अँड्र्यू यांच्यातील वाद चव्हाट्यावर आला आहे. राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या निधनानंतर राजा चार्ल्स यांनी प्रिन्स अँड्र्यू यांच्यावर मोठी कारवाई करत त्यांची 'प्रिन्स' उपाधी काढून घेतली आहे.

बकिंघम पॅलेसकडून जारी केलेले अधिकृत पत्रक काय सांगते?
बकिंघम पॅलेसने 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी अधिकृत पत्रक जारी केले. त्यात म्हटले आहे की, राजा चार्ल्स यांनी प्रिन्स अँड्र्यू यांच्या उपाध्या, सन्मान आणि शैली काढून घेतली आहे. आता त्यांची ओळख 'अँड्र्यू माऊंटबेटन-विंडसर' असेल. 

प्रिन्स अँड्र्यूवर ही कारवाई का करण्यात आली?
प्रिन्स अँड्र्यू यांची जेफ्री एपस्टीन (लैंगिक शोषण प्रकरणात दोषी ठरलेले) यांच्याशी जवळीक आणि लहान मुलीच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांमुळे राजघराण्यावर रोष ओढावला होता. नुकत्याच जाहीर कार्यक्रमात राजा चार्ल्स यांना याचा विरोध झाला. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

