तब्बल ₹80,49,85,05,00,00 संपत्ती असणाऱ्या ब्रिटीश राजघराण्याची दारं राजकुमारासाठी बंद; सख्ख्या भावांमध्ये वैर? मांडला जाहीर हिशोब

British royal family : ब्रिटनच्या राजघराण्यासंदर्भात संपूर्ण जगभरात कायमच कुतूहल पाहायला मिळालं आहे. अगदी दिवंगत राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांची कारकिर्द असो किंवा या राजघराण्याचे शिष्टाचार असो. जिथंजिथं या शाही कुटुंबाचा उल्लेख झाला तिथंतिथं सर्वांच्याच नजरा खिळल्या. अशाच या कुटुंबातून आणखी एखा गृहकलहाचं वृत्त सध्या संपूर्ण जगात चर्चेचा विषय ठरत आहे. जिथं सख्ख्या भावंडांमधील वाद चव्हाट्यावर आल्याचं स्पष्ट होत आहे.
राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या निधनानंतर ब्रिटनच्या सिंहासनाचे सर्व अधिकार तत्कालीन प्रिन्स आणि आताचे राजा चार्ल्स यांच्याकडे गेले. ज्यानंतर आता ब्रिटनच्या या कुटुंबाची सूत्र हाताळणाऱ्या राजा चार्ल्स यांनी त्यांचा सख्खा भाऊ प्रिन्स अँड्र्यू यांच्याविरोधात एक मोठी कारवाई करत त्यांच्याकडून 'प्रिन्स' ही उपाधीसुद्धा हिसकावून घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. इतकंच नव्हे तर ते राहत असणाऱ्या शाही निवासस्थानातूनही त्यांना बाहेर निघण्याचे आदेश राजाच्या कार्यालयाकडून जारी करण्यात आले आहेत.
सदर प्रकरणी ब्रिटनच्या बकिंघम पॅलेसकडून एक अधिकृत पत्रक जारी करण्यात आलं. त्या पत्रकामध्ये इथून पुढं अँड्र्यू यांची ओळख काय असेल इथपासून त्यांचा राजघराण्याशी काहीही संबंध नाही असं स्पष्ट करत सर्व हिशोब मांडण्यात आला आहे. तब्बल £69 billion अर्थात ₹80,49,85,05,00,00 इतकी अमाप श्रीमंती असणाऱ्या या शाही कुटुंबाच्या पत्रकामध्ये लिहिण्यात आलं आहे, 'हिज मॅजेस्टी, राजेसाहेबांनी राजकुमार अँड्र्यू यांच्यावरील कारवाई सुरू करत त्यांना दिलेल्या उपाधी काढून घेतल्या आहेत. इथून पुढं प्रिन्स अँड्र्यू यांची ओळख असेल अँड्र्यू माऊंटबेटन विंडसर. त्यांना राहत्या घराच्या करारपत्रासंदर्भातील पत्रक देण्यात आलं असून शाही निवासस्थान सोडून ऐवजी पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.'
लैंगिक शोषण प्रकणी दोषी ठरलेल्या जेफ्री एपस्टीन यांच्यासह अँड्र्यू यांची असणारी जवळीक पाहता राजघराण्यावर मागील काही दिवसांपासून अनेकांचाच रोष ओढावला होता. किंबहुना नुकतंच एका जाहीर कार्यक्रमातही किंग चार्ल्स यांना त्यांच्या धाकट्या भावामुळं विरोधाचा सामना करावा लागला होता. ज्यामुळं राजेपदी असणाऱ्या चार्ल्स यांनी या दबाव आणि रोषामुळं हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.
ब्रिटनच्या राजघराण्यात यापूर्वीसुद्धा अशा कारवाई झाल्या असून, यावेळी खुद्द राजेसाहेबांचे धाकटे बंधूच अडचणीत आले. प्रिन्स अँड्र्यू हे किंग चार्ल्स यांचे तृतीय बंधू असून, दिवंगत राणी एलिझाबेथ यांचे चे द्वितीय पुत्र आहेत. लहान मुलीच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांमध्ये दोषी असणाऱ्या जेफ्री एपस्टीन यांच्याशी असणाऱ्या नात्यामुळं अँड्र्यू केल्या बऱ्याच काळापासून अडचणींमध्ये आणि वादांमध्ये सापडले होते. अँड्र्यू यांनी आपल्यावरील आरोप सातत्यानं फेटाळले असले तरीही त्यांच्यामुळं राजघराण्यावर ओढावणारं संकट पाहता त्यांना या मोठ्या कारवाईचा सामना करावा लागत आहे हे स्पष्ट होतंय. सूत्रांच्या माहितीनुसार सदर कारवाईनंतर शाही निवासस्थान सोडल्यानंतर प्रिन्स अँड्र्यू त्यांच्या पूर्व इंग्लंडमधील सँड्रिघम एस्टेटमधील खासगी निवासस्थानी वास्तव्यास जातील.
