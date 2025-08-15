700000 रुपयांची एक नोट; एकदम छोट्याशा देशात छापली जाते जगातील सर्वात महागडी नोट

Brunei Most Expensive Currency : जगभरात विविध विविध देशात विविध प्रकारचे चलन वापरले जाते. प्रत्येक चलनाचे मूल्य हे वेगळे आहे. अनेक देशांच्या चलनांची किंमत भारतीय रुपयांपेक्षा कितीतरी पट जास्त आहे. असाच एक देश आहे ज्यांच्या एका नोटेची किंमत भारतात आल्यानंतर लाखो रुपये होते. या देशात जगातील सर्वात महागडी नोट छापली जाते.
ब्रुनेई या देशात जगातील सर्वात महागडे चलन छापले जाते. ब्रुनेई हा आग्नेय आशियातील एक छोटासा देश आहे. त्याची लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळ कमी असूनही आर्थिकदृष्ट्या खूप श्रीमंत आहे. 2024 मध्ये या देशाचे दरडोई उत्पन्न सुमारे 33, 417 डॉलर पर्यंत पोहोचली. ब्रुनेईची खरी ताकद त्याच्या चलनाच्या मूल्यातही दिसून येते. हा देश जगातील सर्वात महागडी चलनी नोट छापतो.
ब्रुनेई डॉलरची सर्वात मोठी नोट 10,000 ब्रुनेई डॉलर ही आहे. भारतीय चलनात याचे मूल्य अंदाजे 6,81,484 इतके आहे. ही कोणत्याही देशातील सर्वात जास्त मूल्याची नोट मानली जाते. 10,000 ब्रुनेई डॉलर्सची किंमत अंदाजे 7,770 अमेरिकन डॉलर्स आहे. यामुळे ते एक शक्तिशाली चलन बनते, जे गुंतवणूक आणि व्यापारात एक मजबूत ओळख मिळवते.
ब्रुनेई दारुस्सलाम सेंट्रल बँकेकडून 1967पासून ब्रुनेई डॉलर जारी केले जात आहे. या नोटा आणि नाणी देशाच्या आर्थिक स्थिरतेचे लक्षण आहेत. ब्रुनेईमध्ये 1 ते 10,000 पर्यंतच्या नोटा चलनात आहेत. नाण्यांमध्ये 1,5, 10, 20, 25, 50 सेंट आणि 1 ते 10,000 BND पर्यंतची नाणी समाविष्ट आहेत, जी दैनंदिन व्यवहारात वापरली जातात. ब्रुनेई आणि सिंगापूरमध्ये 1967 चा चलन विनिमय करार आहे. याअंतर्गत, ब्रुनेई डॉलर सिंगापूर डॉलरच्या बरोबरीचा मानला जातो आणि दोन्ही देशांमध्ये तो स्वीकारला जातो.
ब्रुनेईची तेल आणि वायू समृद्ध अर्थव्यवस्था, लहान पण अत्यंत कार्यक्षम वित्तीय संस्था आणि कठोर धोरणे यामुळे ते एक मजबूत चलन बनते. यामुळे त्याच्या नोटा इतक्या मौल्यवान बनतात. ब्रुनेईच्या विश्वसनीय चलनामुळे परदेशी गुंतवणूकदार तेथे गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात. त्याच्या चलनाची ताकद देशाच्या आर्थिक वाढीला चालना देते. ब्रुनेईची सरकारी धोरणे आणि संसाधनांचे चांगले व्यवस्थापन यामुळे ते आर्थिक संकटांपासून दूर राहते. शांतता आणि स्थिरता हे त्याच्या उच्च चलनाचे कारण आहे.