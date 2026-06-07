/AI चा फुगा फुटला! IT कंपन्यांचा 1,30,00,00,00,00,000 रुपयांचा चुराडा, अमेरिकेत भयानक मंदी, भारतावर काय परिणाम होणार?

AI News : AI मुळे IT सेक्टर उद्धवस्त झाले आहे. AI मुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. मागील 3 वर्षांपासून, जगातील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार एआयमध्ये बेफिकीरपणे गुंतवणूक करत आहेत. मात्र, AI चा फुगा फुटला आहे. 1,30,00,00,00,00,000 रुपयांचा चुराडा झाला आहे. अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपन्यांना जबरदस्त धक्का बसला आहे. एनव्हिडिया (NVIDIA), एएमडी (AMD), इंटेल (Intel) आणि मायक्रॉन (Micron) यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांचे शेअर्स एकाच दिवसात 6 ते 17 टक्केंनी घसरले आहेत. अमेरिकेतील भयानक मंदीचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो जाणून घेऊया.
गेल्या तीन वर्षांपासून, जगातील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार एआयमध्ये (AI) पैसा गुंतवत आहेत. एकेकाळी काही डॉलर्स किंमत असलेला एनव्हिडियाचा (NVIDIA) शेअर 200 डॉलर्सच्या पुढे गेला. कंपनीचे एकूण मूल्य 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे गेले. पण मग एक दिवस असा आला, जेव्हा केवळ 24 तासांत 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स गायब झाले.
एआय कंपन्यांना जबरदस्त फटका बसला आहे. एनव्हिडियाचा शेअर एकाच दिवसात सहा टक्क्यांनी घसरला, ज्यामुळे 300 अब्ज डॉलर्सच्या बाजारमूल्याचे नुकसान झाले. एएमडी सुमारे 10-11 टक्क्यांनी घसरला. इंटेल सुमारे 11 टक्क्यांनी घसरला. मायक्रॉन टेक्नॉलॉजी 13 टक्क्यांनी घसरली. मार्व्हल टेक्नॉलॉजी 17 टक्क्यांनी घसरली. तंत्रज्ञान कंपन्यांचा मागोवा घेणारा नॅसडॅक निर्देशांक एकाच दिवसात 4 टक्क्यांहून अधिक घसरला. फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर निर्देशांक एकाच दिवसात 10 टक्क्यांहून अधिक घसरला.
जगभरातील डेटा सेंटर्समध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली जात आहे. चिप्सची खरेदी केली जात आहे. विजेचा वापर विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. मायक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा आणि ॲमेझॉन या सर्व कंपन्या एआय पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. भारताचा शेअर बाजार गेल्या दीड वर्षापासून अडचणीत आहे. याचे कारण असे की, परदेशी गुंतवणूकदार भारतातून पैसे काढून अमेरिका , तैवान आणि दक्षिण कोरियामधील एआय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. भारताची आयटी क्षेत्रातील ताकद नेहमीच आउटसोर्सिंगमध्ये राहिली आहे. टीसीएस, इन्फोसिस आणि विप्रोसारख्या कंपन्यांनी परदेशी बँका आणि कंपन्यांसाठी सॉफ्टवेअर विकसित केले, त्याची चाचणी घेतली आणि त्याला सहाय्य पुरवले. हे काम मनुष्यबळावर अवलंबून होते.
एआयने (AI) संपूर्ण चित्रच पालटून टाकले आहे. पूर्वी, एखादी बँक म्हणायची, "आम्हाला 400 इंजिनिअर्सची गरज आहे." आता, एआय साधनांमुळे, तीच बँक 100 जणांमध्येही काम भागवू शकते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, भारतीय आयटी कंपन्यांकडे आता कमी प्रकल्प आहेत. म्हणूनच टीसीएसचे (TCS) मूल्य त्याच्या उच्चांकावरून 50-60 टक्क्यांनी आणि इन्फोसिसचे (Infosys) मूल्य 40 ते 50 टक्क्यांनी घसरले.
एआयचा फुगा फुटला तर अमेरिकन आणि तैवानी शेअर बाजार कोसळतील. यामुळे भारतीय शेअर मार्केट सुरक्षित पर्याय ठरू शकतो. भारतात एआय अस्तित्वात नाही किंवा नसेल. एआयचा वापर प्रत्येक क्षेत्रात होत आहे आणि होत राहील. तथापि, भारतीय कंपन्यांचे मूल्य एआय स्टॉक्सवर आधारित नाही. हाच फरक आहे आणि हाच भारताचा फायदा आहे. मात्र, यासाठी खरबदारी घेणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.