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AI चा फुगा फुटला! IT कंपन्यांचा 1,30,00,00,00,00,000 रुपयांचा चुराडा, अमेरिकेत भयानक मंदी, भारतावर काय परिणाम होणार?

AI चा फुगा फुटला आहे. अमेरिकेतील दिग्गज IT कंपन्यांचा  1,30,00,00,00,00,000 रुपयांचा चुराडा झाला आहे. अमेरिकेतील भयानक मंदीचा भारतावर काय परिणाम होणार जाणून घेऊया. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 07, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:25 PM IST
AI चा फुगा फुटला! IT कंपन्यांचा 1,30,00,00,00,00,000 रुपयांचा चुराडा, अमेरिकेत भयानक मंदी, भारतावर काय परिणाम होणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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AI चा फुगा फुटला! IT कंपन्यांचा 1,30,00,00,00,00,000 रुपयांचा चुराडा
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