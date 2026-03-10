दुबईत सोनं खरेदीवर बंपर डिस्काऊंट! भारतीय किती सोनं खरेदी करु शकतात? भारतात किती आणू शकतात?

Dubai Gold Discount: अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष वाढत चालला आहे. इराणने UAE देशात अनेक हल्ले केले आहेत. याचा फोटा फटका दुबईच्या गोल्ड मार्केटला बसला आहे. दुबई ही जगातील सर्वात स्वस्त सोन्याची बाजारपेठ आहे. याच बाजारपेठेत सोन्याचे दर घसरले आहेत. यामुळे दुबईत सोनं स्वस्त झाले. इतकचं नाही तर दुबईत सोनं बंपर डिस्काऊंटवर विकले जात आहे. भारतीय किती सोनं खरेदी करु शकतात? भारतात किती आणू शकतात?
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे, दुबईमध्ये सोने लंडनच्या तुलनेत अधिक डिस्काऊंट रेटने विकले जात आहे. विश्लेषक आणि व्यापाऱ्यांच्या मते, विमान वाहतुकीतील व्यत्ययांमुळे दुबईच्या बाजारात जास्त सोने आहे. तर मागणी कमकुवत आहे. यामुळे, दुबईतील एका बुलियन डीलरच्या मते, सोन्यावरील सूट प्रति ट्रॉय औंस सुमारे 10 ते 30 डॉलर इतकी आहे.
आखाती देशांमध्ये प्रवास करणारे भारतीय प्रवासी भारतात किती सोने परत आणू शकतात याबद्दल विचार करत असतात. भारताच्या नवीन सामान नियमांनुसार, परदेशातून परतणारे प्रवासी सीमाशुल्काशिवाय मर्यादित प्रमाणात सोने आणू शकतात. हा नियम परदेशात राहण्याच्या कालावधीसारख्या अटींवर आधारित आहे.
कर सल्ला प्लॅटफॉर्म क्लिअरटॅक्सनुसार, पुरुष प्रवासी सीमाशुल्काशिवाय 20 ग्रॅमपर्यंत सोन्याचे दागिने आणू शकतात. महिला प्रवाशांना शुल्काशिवाय 40 ग्रॅमपर्यंत सोन्याचे दागिने आणता येतील.
दुबईतून भारतात सोनं आणताना प्रवाशांना खरेदी पावती आणि सोन्याच्या शुद्धतेशी संबंधित माहिती सोबत ठेवावी लागते. जेणेकरून भारतात आगमन झाल्यावर कस्टम तपासणी दरम्यान ते दाखवता येईल. जर एखाद्या प्रवाशाकडे ड्युटी-फ्री मर्यादेपेक्षा जास्त सोने आढळले तर त्यांना जास्त रकमेवर कस्टम ड्युटी भरावी लागेल. विमानतळावर असे सोने रेड चॅनेलमध्ये घोषित करावे लागेल. करपात्र सोने घोषित करण्यात अयशस्वी झाल्यास कस्टम नियमांनुसार दंड किंवा जप्ती देखील होऊ शकते.
दुबई हे स्वित्झर्लंड, हाँगकाँग आणि भारताला पुरवठा करणारे एक प्रमुख जागतिक सोने व्यापार केंद्र आहे. अमेरिका आणि इस्रायलीने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर, मध्य पूर्वेला जाणारी अनेक प्रवासी उड्डाणे रद्द करण्यात आली, ज्यामुळे दुबईतून भौतिक सोन्याचा पुरवठा सुमारे 10 दिवसांसाठी विस्कळीत झाला आहे.