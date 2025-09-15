English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
4500 वर्ष जुन्या इजिप्शियन थडक्याचं 2170 KM दूर कनेक्शन; आतील गोष्ट पाहून वैज्ञानिकही थक्क

4500 Years Old Egyptian Sealed Coffin: इजिप्तमधील हे नवीन रहस्य समोर आल्यानंतर त्याचा फायदा आता पुढील अनेक मोठ्या संशोधनांसाठी होणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 15, 2025, 11:20 AM IST
संशोधकही झाले थक्क (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

4500 Years Old Egyptian Sealed Coffin: इजिप्तमधील मानवाबद्दल धक्कादायक खुलासा करणारी माहिती एका नव्या संशोधनामधून समोर आली आहे. इजिप्तमधील लोक केवळ पिरॅमीड आणि वास्तुकलेमध्ये उत्तम होते असं नाही तर त्यांचा इतर संस्कृतींशीही संबंध असल्याचं या संशोधनामधून स्पष्ट झालं आहे. अत्याधुनिक पॅलिओजेनेटिक्स आणि बारकाईने पुरातत्वीय अभ्यास करुनशास्त्रज्ञांनी प्राचीन इजिप्तमधून सापडलेल्या सर्वात जुन्या मानवी जीनोमचे सिक्वेन्स यशस्वीपणे शोधून काढले आहेत. अॅडेलिन मोरेझ जेकब्स यांच्या नेतृत्वाखाली आणि 'नेचर'मध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासाचे 'द कॉन्व्हर्सेशन'वरील तपशीलवार विश्लेषणातही वर्णन केले आहे. 4500 वर्षांपासून जमिनीत दफन असलेल्या एका थडग्यामधून नवीन रहस्य बाहेर आलं आहे. हे पाहून वैज्ञानिकही थक्क झाले आहेत. 

कसा सापडला हा डीएनए?

प्राचीन इजिप्शियन अवशेषांमधून डीएनएचे अंश मिळवणे हे फार पूर्वीपासून जवळजवळ अशक्य मानले जाते. देशातील अति उष्णता, कोरडे वाळवंट हवामान आणि सूक्ष्मजीवांमुळे अनुवांशिक घटकांचं नुकसान होतं. ज्यामुळे अनेक अनुवंशिक नमुने निरुपयोगी होतात. तरीही, या अडचणींवर मात करत संशोधकांनी इजिप्तच्या पुरातनकाळात सुमारे ईसापूर्व 2686-2125 दरम्यान म्हणजेच आजपासून साडेचार हजार वर्षांपूर्वी दफन केलेल्या व्यक्तीचा जीनोम सिक्वेन्स यशस्वीरित्या शोधून काढला. हे अवशेष नुवेरात येथे एका दगडात कोरलेल्या थडग्यात सापडले आहेत. या थडक्यामध्ये एक सिरॅमिक शवपेटी असल्याने या व्यक्तीचे हजारो वर्षांपासून जीनोम म्हणजेच डीएनए सुरक्षित राहिले.

कोणाशी जुळला हा डीएनए?

वाचनीय मानवी डीएनएचा 4% ते 5% भाग संशोधकांना मिळवता आला. 'फ्रान्सिस क्रिक इन्स्टिट्यूट'मधील सिक्वेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून, शास्त्रज्ञांनी खराब झालेले जीनोमचे तुकडे फिल्टर केले आणि 8 अब्जाहून अधिक सिक्वेन्स तयार केल्याने संपूर्ण अनुवांशिक प्रोफाइल तयार करण्यात यश आले. नुवेरात व्यक्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या डीकोड केलेल्या जीनोमने एक आश्चर्यकारक रचना समोर आली. सुमारे 80% डीएनए प्राचीन उत्तर आफ्रिकन लोकसंख्येशी जुळला तर उर्वरित 20% डीएनए पूर्वेकडील निओलिथिक गटांशी जुळला आहे. ज्या भागातून निओलिथिक मानव वास्तव्यास होता तो प्रदेश सध्याच्या इराक, सीरिया, तुर्की आणि इराणमध्ये पसरलेला आहे. इराण आणि इजिप्तमधील सध्याचं अंतर हे 2170 किलोमीटर इतकं आहे. यावरुनच या काळातील मानवाच्या प्रवासाचा अंदाज बांधता येईल. त्या काळातील मानवाने हा एवढा प्रवास कसा आणि कोणत्या उद्देशाने केला असावा याबद्दल वैज्ञानिकही संभ्रमात असून डीएनएचे नमुने एवढ्या दूरवर जुळल्याचं पाहून वैज्ञानिक थक्क झालेत.

अनेक गोष्टींची देवाघेवाण

हे निष्कर्ष प्राचीन इजिप्त आणि मेसोपोटेमियामधील खोलवर रुजलेल्या परस्परसंवादांना सूचित करणारे दीर्घकालीन पुरातत्व सिद्धांतांना बळकटी देणारे असल्याचं सांगितलं जात आहे. शेती, पाळीव प्राणी आणि तांत्रिक नवकल्पनांचा प्रसार या दोन्ही संस्कृतींशी जोडलेला आहे. क्यूनिफॉर्म आणि हायरोग्लिफ्ससारख्या सुरुवातीच्या लेखन प्रणालींसह अनेक आंतरप्रादेशिक देवाणघेवाणी या संस्कृतींमध्ये होत होत्या. सांगाड्यामधून मिळालेल्या जीनोमच्या अवशेषांमधून मानववंशशास्त्रीय डेटामधूनही पूर्वीच्या लोकसंख्येत जैविक सातत्य अन् विविधताही अधोरेखित होत आहे.  

नव्या संशोधनाला वाव

हा अभ्यास इजिप्तमधून प्राचीन डीएनए पुनर्प्राप्त करता येतो हे सिद्ध करण्याबरोबरच बऱ्याच नव्या शक्यतांना वाव देणारा आहे. या प्रदेशाच्या लोकसंख्येसंदर्भातील शास्रीय इतिहासाबद्दल मूलभूत प्रश्न या संशोधनातून निर्माण झाले आहेत. ग्रीस आणि रोमच्या शास्त्रीय संस्कृती उदयास येण्याच्या खूप आधीपासून इजिप्शियन लोक एका गुंतागुतींच्या, एकमेकांशी जोडलेल्या संस्कृतींचा भाग होते. 

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

