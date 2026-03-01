Burj Khalifa Insurance: इराणकडून हवाई हल्ले तीव्र करण्यात आले आहेत. दुबईतील सुप्रसिद्ध बुर्ज खलिफा इमारतीवर हल्ल्याचा प्रयत्न इराणकडून करण्यात आला. बुर्ज खलिफा इमारत परिसरात इराणकडून ड्रोनचा हल्ला झाला. त्यानतंर तातडीनं बुर्ज खलिफा इमारत रिकामी करण्यात आली. आली बुर्ज खलिफा इमारतीत भारतीयांसह जगभरातील अनेक देशातील नागरिकांचे फ्लॅट आहे. बुर्ज खलिफा इमारत युद्धात उद्धवस्त झाली तर फ्लॅट घेणाऱ्या भारतीयांसह इतरांना नुकसानभरपाई कोण देणार? किती रक्कम मिळेल? बुर्ज खलिफा इमारतीचे विमान कव्हरेज नेमकं कस आहे जाणून घेऊया.
बुर्ज खलिफा ही फक्त एक इमारत नाही तर दुबईचे प्रतीक आहे. बुर्ज खलिफा इमारत बांधण्यासाठी 1.4 अब्ज डॉलरचा खर्च आला होता. ही रक्कम भारतीय रुपयांमध्ये 13 हजार 661 कोटी 97 लाख 75 हजार इतकी आहे. अहवालांनुसार, इमारतीचा विमा अंदाजे 1.5 अब्ज डॉलरचा असल्याचा अंदाज आहे. एकच कंपनी एवढा मोठा धोका पत्करू शकत नाही. यामुळे म्युनिक रे, एक आघाडीची जर्मन पुनर्विमा कंपनी, देखील प्रमुख पुनर्विमा कंपनी म्हणून सहभागी आहे.
बुर्ज खलिफा सारख्या उच्च-मूल्याच्या मालमत्तांना अनेकदा राजकीय हिंसाचार विमा किंवा युद्ध जोखीम विमा आवश्यक असतो. जर हल्ला दहशतवादी किंवा राजकीय हिंसाचार मानला गेला तर विमा कंपन्या पैसे देऊ शकतात. बुर्ज खलिफा येथे निवासी अपार्टमेंट, कॉर्पोरेट कार्यालये आणि अरमानी हॉटेल दुबई देखील आहे. प्रत्येक युनिटचा स्वतंत्रपणे विमा उतरवला आहे - म्हणजे संरचनेसाठी आणि आतील मालमत्तेसाठी स्वतंत्रपणे दावे केले जातील. जर नुकसान विमा कव्हरेजपेक्षा जास्त असेल, तर UAE सरकार मदत पॅकेजेस किंवा पुनर्बांधणी निधीद्वारे मदत देऊ शकते. हा टॉवर जवळजवळ 20 अब्ज डॉलर शहर विकास प्रकल्पाचा केंद्रबिंदू आहे
जर टॉवरला मोठे नुकसान झाले तर त्याचा परिणाम केवळ इमारतीपुरता मर्यादित राहणार नाही. रिअल इस्टेट, पर्यटन, परदेशी गुंतवणूक आणि विमा बाजार - सर्व क्षेत्रांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. दुबईमधील एमारच्या प्रमुख मालमत्ता विम्यात राजकीय हिंसाचार कव्हरचा समावेश आहे. यामध्ये तोडफोड, दहशतवाद, दंगली, परदेशी शत्रूंच्या कृत्यांचा, युद्ध (घोषित किंवा अघोषित), गृहयुद्ध, बंड, क्रांती आणि सत्तापालट यांचा समावेश आहे.
बुर्ज खलिफा ही एमारची सर्वात प्रमुख मालमत्ता असल्याने, त्याच्या विद्यमान विमा कार्यक्रमात दहशतवाद आणि व्यापक राजकीय हिंसाचारासाठी देखील कव्हर समाविष्ट असल्याचे मानले जाते, जरी कोणतेही सार्वजनिक दस्तऐवज उपलब्ध नाहीत.
विमा क्षेत्रात, राज्य किंवा बिगर-राज्य घटकाकडून क्षेपणास्त्र हल्ला हा सामान्यतः वेगळा धोका मानला जात नाही, तर तो दहशतवाद, राजकीय हिंसाचार किंवा युद्धाच्या जोखमीच्या श्रेणीत असतो. तथापि, अनेक पॉलिसी पूर्ण-प्रमाणात युद्ध कव्हर वगळतात आणि मर्यादित दहशतवाद कव्हर स्वतंत्रपणे खरेदी केले जाते. अशा प्रकरणांमध्ये, कोणत्याही दाव्याचे निर्धारण पॉलिसीच्या अटी आणि मर्यादांवर अवलंबून असेल, ज्या सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाहीत.