भयंकर अपघात! फेरी बोटमधून बस पाण्यात कोसळली, 18 जणांचा मृत्यू; घटनेचा Video Viral

Passenger Bus Plunges Into River: बस अपघाताचा हादरवून टाकणारा व्हिडीओ समोर आला असून या अपघातामध्ये एकूण 18 जणांनी प्राण गमावले आहेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 26, 2026, 06:54 AM IST
समोर आला हादरवून टाकणारा व्हिडीओ (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Passenger Bus Plunges Into River: बांगलादेशमध्ये बसचा विचित्र अपघात झाला आहे. बुधवारी सायंकाळी राजबाडी जिल्ह्यातील दौलतदिया फेरी टर्मिनल (पोंटून-3) येथे पद्मा नदीवरुन प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या फेरीवर चढताना नियंत्रण सुटल्याने बस नदीत पडली. कुस्तिया येथून ढाक्याला जाणारी बस फेरीवर चढताना नियंत्रण गमावून 30 ते 80 फूट खोल पाण्यात पडली. हा अपघात झाला तेव्हा बसमध्ये 40 ते 50 प्रवासी होते. बसवरील नियंत्रण सुटत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर चालकाने खिडकीतून बाहेर उडी मारत स्वत:ला वाचवल्याचं सांगितलं जात आहे. चालकच नसल्याने बस फेरीचं बॅरीअर तोडून नदीत कोसळली.

बुडालेल्या बसमध्ये सापडले 14 मृतदेह

या अपघातामध्ये आतापर्यंत किमान 18 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. रेस्क्यू टीमने मध्यरात्रीनंतर बस 80 फूट खोल नदीतून बाहेर काढली. या बसच्या आतून 14 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून अन्य चार मृतदेह पाण्यावर तरंगताना आढळून आले. सुमारे 11 प्रवाशांनी पोहून किनाऱ्यावर पोहोचत आपले प्राण वाचवले. अग्निशामनदल, रिव्हर पोलिस आणि डायव्हिंग टीमने बचाव मोहीमेदरम्यान बीआयडब्यूटीआयच्या ‘हमजा’ नावाच्या जहाजाच्या मदतीने बस नदीतून बाहेर काढली. 

अपघात कसा झाला?

प्राथमिक तपासात बसचा ब्रेक फेल झाल्याने किंवा फेरीशी टक्कर झाल्याने हा अपघात झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र अपघातामागील नेमकं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही.  या अपघाताचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून अनेकांनी लोकांच्या जीवाची किंमतच राहिलेली नाही असं म्हणत व्यवस्थेवर निशाणा साधला आहे. 

आठवड्याभरात तिसरा अपघात, 47 जणांचा मृत्यू

बांगलादेशमध्ये मागील काही दिवसांपासून अपघातांची मालिकाच सुरु असल्याचं दिसत आहे. 22 मार्च रोजी पहाटे बांगलादेशातील कोमिला येथे पडुआ बाजार लेव्हल क्रॉसिंगवरही एका बसचा अपघात झाला होता. या अपघातामध्ये एका ट्रेनने आणि बसची भीषण टक्कर झाली. या अपघातामध्ये 12 लोकांचा मृत्यू झाला. अपघातात 20 पेक्षा जास्त प्रवासी जखमी झाले. या अपघातामुळे ढाका-चटग्राम मार्गावरील रेल्वे सेवा सुमारे तीन तास विस्कळीत झाली होती. या अपघाताच्या एक दिवस आधी म्हणजेच शनिवारी 21 मार्च रोजी बांगलादेशातील झलकाठी जिल्ह्यात बसचाच भीषण अपघात झाला होता. या अपघातामध्ये बस रस्त्याच्या कडेला असलेल्या तळ्यात कोसळली होती. झलकाठीमधील या अपघातात 17 जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातात किमान 35 जण जखमी झाले. या अपघातांना चार दिवस पूर्ण होत नाही तोच आता फेरीवरील बस नदीत कोसळल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

