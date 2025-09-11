English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
एक दिवसात 881297 कोटींची कमाई! मस्कचा सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचा मुकूट आता 'या' 81 वर्षीय माणसाच्या डोक्यावर

World's Richest Man surpasses Elon Musk : मस्क यांच्या श्रीमंतीचा डोलारा कोलमडला; 81 वर्षीय व्यक्तीनं अश्यक्यही शक्य करून दाखवलं...  

सायली पाटील | Updated: Sep 11, 2025, 09:18 AM IST
एक दिवसात 881297 कोटींची कमाई! मस्कचा सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचा मुकूट आता 'या' 81 वर्षीय माणसाच्या डोक्यावर
World's Richest Man surpasses Elon Musk : जेव्हाजेव्हा जगातील श्रीमंत व्यक्तींच्या नावाचा उल्लेख केला जातो तेव्हातेव्हा मागील काही वर्षांमध्ये सातत्यानं एकच नाव पुढे येत होतं. ते म्हणजे टेस्ला (Tesla) आणि स्पेसएक्सचे (Space X) सर्वेसर्वा (Elon Musk) एलॉन मस्क. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवण्याचा ध्यास उराशी बाळगणाऱ्या या व्यक्तीच्या श्रीमंतीनं अनेकांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. मात्र याच व्यक्तीकडे असणारा श्रीमंतीचा मुकूट एका 81 वर्षीय इसमानं हिसकावला आहे. 

जागतिक अर्थकारणातील सर्वात मोठी बातमी... 

जगभरातील आघाडीच्या अब्जाधीशांच्या यादीत मोठा फेरबदल झाला असून, आता या यादीत अग्रस्थानी मस्क नसून, त्या ठिकाणी आलेलं नाव आहे 81 वर्षीय 'टेक टायकून' आणि ओरॅकलचे सह संस्थापक (Larry Ellison) लॅरी एलिसन. एका दिवसात एकूण संपत्तीमध्ये एकदोन नव्हे तर तब्बल 100 अब्ज डॉलरनं वाढ झाल्या कारणानं हा लक्षवेधी फेरबदल झाल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. 

एका झटक्यात वाढले 8.90 लाख कोटी... 

टेक क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी ओरॅकल कॉर्पोरेशन या संस्थेनं नुकतीच त्यांच्या तिमाही कामगिरीची घोषणा केली असून, एकाएकी जगभरातील अब्जाधीशांच्या यादीत मोठी उलथापालथ झाली. थोडक्यात ही आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर लॅरी एलिसन याच्या एकूण संपत्तीमध्ये 101 अब्ज डॉलर इतक्या घसघशीत रकमेची वाढ झाली. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम 8.90 लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आणि कंपनीच्या शेअरमध्येसुद्धा उसळी आल्याचं पाहायला मिळालं. 

रातोरात श्रीमंती येण्याचं हे प्रत्यक्ष उदाहरण... 

'ब्लूमबर्ग बिलेनिअर्स इंडेक्स'च्या आकडेवारीनुसार एलिसन यांच्या संपत्तीमध्ये झालेल्या या वाढीमुळं न्यूयॉर्कमध्ये सकाळी 10.10 मिनिटांनी एलिसन यांची संपत्ती 393 अब्ज डॉलरवर (3,46,00,61,38,39,200 रुपयांवर) पोहोचली आणि त्यांनी जागतिक स्तरावर श्रीमंतांच्या यादीत पहिल्या स्थानी असणाऱ्या मस्क यांच्यावर मात करत हे स्थान पटकावलं. मस्क यांची एकूण संपत्ती सध्याच्या घडीला 385 अब्ज कोटी रुपये इतरी असून, एलिसन यांच्या संपत्ती एका दिवसात झालेली वाढ पाहून जागतिक व्यवसाय क्षेत्रात अनेकांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. 

हेसुद्धा वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प यांना हादरा; सर्वात जवळच्या व्यक्तीची भर दिवसा हत्या, अमेरिकेत खळबळ 

वयाच्या 81 व्या वर्षीसुद्धा एलिसन ओरॅकलच्या अध्यक्षपदी राहून त्यांच्या सर्व जबाबदाऱ्या अतिशय प्रभावीपणे पार पाडत असून, त्यांच्या एकूण संपत्तीतील बहुतांश भाग हा कंपनीतून होणाऱ्या कमाईवरच आधारित असल्याचं सांगण्यात येतं. राहिला मुद्दा ओरॅकलच्या शेअरचा, तर 2025 मध्ये आताबर्यंत कंपनीच्या शेअरनं 45 टक्क्यांहून अधिक तेजी पाहिली असून, 10 सप्टेंबर रोजी या शेअरनं 41 टक्क्यांची उसळी घेतली आणि त्याची किंमत 328.33 डॉलर प्रती शेअरवर पोहोचली. ज्यामुळं या 81 वर्षीय व्यक्तीनं संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं. 

लॅरी एलिसन यांनी एलॉन मस्क यांना कसे मागे टाकले?
लॅरी एलिसन, ओरॅकल कॉर्पोरेशनचे सहसंस्थापक आणि अध्यक्ष, यांनी 10 सप्टेंबर 2025 रोजी ब्लूमबर्ग बिलेनिअर्स इंडेक्सनुसार जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचा किताब पटकावला. ओरॅकलच्या शेअर्समध्ये 41% ची अभूतपूर्व वाढ झाल्याने एलिसन यांच्या संपत्तीत एका दिवसात 101 अब्ज डॉलर (अंदाजे 8.90 लाख कोटी रुपये) वाढ झाली. 

लॅरी एलिसन कोण आहेत?
लॅरी एलिसन हे 81 वर्षीय उद्योजक आणि टेक क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्ती आहेत. त्यांनी 1977 मध्ये ओरॅकल कॉर्पोरेशनची सहस्थापना केली आणि सध्या ते कंपनीचे अध्यक्ष आणि मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी (CTO) आहेत. 

ओरॅकलच्या शेअरच्या किमतीत वाढ का झाली?
10 सप्टेंबर 2025 रोजी ओरॅकलने तिमाही निकाल जाहीर केले, ज्यात कंपनीच्या क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसायात अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढ दिसून आली.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

