एक दिवसात 881297 कोटींची कमाई! मस्कचा सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचा मुकूट आता 'या' 81 वर्षीय माणसाच्या डोक्यावर

World's Richest Man surpasses Elon Musk : जेव्हाजेव्हा जगातील श्रीमंत व्यक्तींच्या नावाचा उल्लेख केला जातो तेव्हातेव्हा मागील काही वर्षांमध्ये सातत्यानं एकच नाव पुढे येत होतं. ते म्हणजे टेस्ला (Tesla) आणि स्पेसएक्सचे (Space X) सर्वेसर्वा (Elon Musk) एलॉन मस्क. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवण्याचा ध्यास उराशी बाळगणाऱ्या या व्यक्तीच्या श्रीमंतीनं अनेकांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. मात्र याच व्यक्तीकडे असणारा श्रीमंतीचा मुकूट एका 81 वर्षीय इसमानं हिसकावला आहे.
जगभरातील आघाडीच्या अब्जाधीशांच्या यादीत मोठा फेरबदल झाला असून, आता या यादीत अग्रस्थानी मस्क नसून, त्या ठिकाणी आलेलं नाव आहे 81 वर्षीय 'टेक टायकून' आणि ओरॅकलचे सह संस्थापक (Larry Ellison) लॅरी एलिसन. एका दिवसात एकूण संपत्तीमध्ये एकदोन नव्हे तर तब्बल 100 अब्ज डॉलरनं वाढ झाल्या कारणानं हा लक्षवेधी फेरबदल झाल्याचं वृत्त समोर आलं आहे.
टेक क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी ओरॅकल कॉर्पोरेशन या संस्थेनं नुकतीच त्यांच्या तिमाही कामगिरीची घोषणा केली असून, एकाएकी जगभरातील अब्जाधीशांच्या यादीत मोठी उलथापालथ झाली. थोडक्यात ही आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर लॅरी एलिसन याच्या एकूण संपत्तीमध्ये 101 अब्ज डॉलर इतक्या घसघशीत रकमेची वाढ झाली. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम 8.90 लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आणि कंपनीच्या शेअरमध्येसुद्धा उसळी आल्याचं पाहायला मिळालं.
The Ellison Institute of Technology – https://t.co/7ztkr9lwof
Years ago, along with Bill Gates, Warren Buffett and others, I declared support for the Giving Pledge—because I believed and continue to believe that practicing philanthropy by giving to nonprofit organizations that…
— Larry Ellison (@larryellison) July 15, 2025
'ब्लूमबर्ग बिलेनिअर्स इंडेक्स'च्या आकडेवारीनुसार एलिसन यांच्या संपत्तीमध्ये झालेल्या या वाढीमुळं न्यूयॉर्कमध्ये सकाळी 10.10 मिनिटांनी एलिसन यांची संपत्ती 393 अब्ज डॉलरवर (3,46,00,61,38,39,200 रुपयांवर) पोहोचली आणि त्यांनी जागतिक स्तरावर श्रीमंतांच्या यादीत पहिल्या स्थानी असणाऱ्या मस्क यांच्यावर मात करत हे स्थान पटकावलं. मस्क यांची एकूण संपत्ती सध्याच्या घडीला 385 अब्ज कोटी रुपये इतरी असून, एलिसन यांच्या संपत्ती एका दिवसात झालेली वाढ पाहून जागतिक व्यवसाय क्षेत्रात अनेकांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला.
वयाच्या 81 व्या वर्षीसुद्धा एलिसन ओरॅकलच्या अध्यक्षपदी राहून त्यांच्या सर्व जबाबदाऱ्या अतिशय प्रभावीपणे पार पाडत असून, त्यांच्या एकूण संपत्तीतील बहुतांश भाग हा कंपनीतून होणाऱ्या कमाईवरच आधारित असल्याचं सांगण्यात येतं. राहिला मुद्दा ओरॅकलच्या शेअरचा, तर 2025 मध्ये आताबर्यंत कंपनीच्या शेअरनं 45 टक्क्यांहून अधिक तेजी पाहिली असून, 10 सप्टेंबर रोजी या शेअरनं 41 टक्क्यांची उसळी घेतली आणि त्याची किंमत 328.33 डॉलर प्रती शेअरवर पोहोचली. ज्यामुळं या 81 वर्षीय व्यक्तीनं संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं.
लॅरी एलिसन यांनी एलॉन मस्क यांना कसे मागे टाकले?
लॅरी एलिसन, ओरॅकल कॉर्पोरेशनचे सहसंस्थापक आणि अध्यक्ष, यांनी 10 सप्टेंबर 2025 रोजी ब्लूमबर्ग बिलेनिअर्स इंडेक्सनुसार जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचा किताब पटकावला. ओरॅकलच्या शेअर्समध्ये 41% ची अभूतपूर्व वाढ झाल्याने एलिसन यांच्या संपत्तीत एका दिवसात 101 अब्ज डॉलर (अंदाजे 8.90 लाख कोटी रुपये) वाढ झाली.
लॅरी एलिसन कोण आहेत?
लॅरी एलिसन हे 81 वर्षीय उद्योजक आणि टेक क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्ती आहेत. त्यांनी 1977 मध्ये ओरॅकल कॉर्पोरेशनची सहस्थापना केली आणि सध्या ते कंपनीचे अध्यक्ष आणि मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी (CTO) आहेत.
ओरॅकलच्या शेअरच्या किमतीत वाढ का झाली?
10 सप्टेंबर 2025 रोजी ओरॅकलने तिमाही निकाल जाहीर केले, ज्यात कंपनीच्या क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसायात अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढ दिसून आली.