लक्ष्मीजी घरके अंदर...! मस्क यांची संपत्तीत झटपट पटापट वाढ; ₹5,44,93,41,00,00,000 आणि

Elon Musk a trillionaire : जगातील श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत नाव येणाऱ्या एलॉन मस्क यांनी एक वेगळाच पल्ला गाठला असून, सध्या संपूर्ण जगात आणि व्यवसाय क्षेत्रात सध्या त्यांच्याच नावाची चर्चा सुरू आहे. स्पेसएक्स (SpaceX), टेस्ला (Tesla), एक्स (X) अशा जगप्रसिद्ध कंपन्यांची मालकी असणाऱ्या एलॉन मस्क यांची आता एक नवी ओळख जगासमोर आली असून ती ओळख म्हणजे, पृथ्वीवररील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती. अतिप्रचंड वेगानं वाढणाऱ्या मस्क यांच्या संपत्तीचा आकडा पाहता ते या सबंध पृथ्वीवरील पहिली ट्रिलिनेयर ठरले आहेत. Forbes च्या ताज्या माहितीनुसार मस्क यांच्या एकूण संपत्तीचा आकडा पोहोचला आहे 600 अब्ज डॉलरवर.
फोर्ब्समधील माहितीनुसार मस्क यांच्या एकूण संपत्तीचा आकडा 600 अब्ज डॉलर अर्थात 5,44,93,41,00,00,000 रुपयांचाही आकडा ओलांडून पुढे गेला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे ही कमाई इथंच थांबणार नसून त्यात सातत्यानं वाढ होणार आहे. ज्यामुळं मस्क यांची काम करण्याची एकंदर पद्धत पाहता लक्ष्मी त्यांच्यावर झटपट पटापट प्रसन्न होत आहे असंच हल्लीच्या ट्रेंडिंग भाषेत म्हणायला हरकत नाही.
एका घोषणेमुळं मस्क यांची संपत्ती झपाट्यानं वाढली असून, ती घोषणा होती स्पेसएक्सच्या IPO संदर्भातील. मस्क यांची 'स्पेसएक्स' कंपनी सार्वजनिक होणार असून, तब्बल 800 अब्ज डॉलर इतक्या किमतीचा आयपीओ ही कंपनी लाँच करणार आहे. ज्यामुळं ही एक घोषणा सातत्यानं मस्क यांच्या संपत्तीत वाढ करताना दिसली. एका प्रतिष्ठीत माध्यमाच्या माहितीनुसार स्पेसएक्समुळं रातोरात या व्यक्तीच्या श्रीमंतीत 168 अब्ज डॉलर इतक्या मोठ्या प्रमाणात भर पडली असून हा आकडा साधारण 677अब्ज डॉलरवर पोहोचू शकते असं सांगण्यात येत आहे.
स्पेसएक्सशिवाय टेस्लामध्ये मस्क यांची 12 टक्के भागिदारी असून, त्यांच्या श्रीमंतीत येत्या काळात आणखी वाढ होणार असल्याचंही म्हटलं जात आहे. SpaceX चा आयपीओ येणार अशी घोषणा होताच आर्थिक उलाढालींना वेग आला असून, तिथं टेस्लाच्या शेअरनंही धुमाकूळ घातला आहे. xAI चं वॅल्युएशनसुद्धा सातत्यानं वाढत असून, आता मस्क यांच्या संपत्तीत नेमकी कशी आणि किती वेगानं वाढ होते हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.