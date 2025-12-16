English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

लक्ष्मीजी घरके अंदर...! मस्क यांची संपत्तीत झटपट पटापट वाढ; ₹5,44,93,41,00,00,000 आणि

Elon Musk a trillionaire : रातोरात लक्ष्मी प्रसन्न होताच मस्क यांच्या संपत्तीचा आकडा ₹5,44,93,41,00,00,000वर... कुठून कमवला इतका पैसा?   

सायली पाटील | Updated: Dec 16, 2025, 01:31 PM IST
लक्ष्मीजी घरके अंदर...! मस्क यांची संपत्तीत झटपट पटापट वाढ; ₹5,44,93,41,00,00,000 आणि
business news Elon Musk a trillionaire how is he manage to earn 600 billion dollar latest update

Elon Musk a trillionaire : जगातील श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत नाव येणाऱ्या एलॉन मस्क यांनी एक वेगळाच पल्ला गाठला असून, सध्या संपूर्ण जगात आणि व्यवसाय क्षेत्रात सध्या त्यांच्याच नावाची चर्चा सुरू आहे.  स्पेसएक्स (SpaceX), टेस्ला (Tesla), एक्स (X) अशा जगप्रसिद्ध कंपन्यांची मालकी असणाऱ्या एलॉन मस्क यांची आता एक नवी ओळख जगासमोर आली असून ती ओळख म्हणजे, पृथ्वीवररील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती. अतिप्रचंड वेगानं वाढणाऱ्या मस्क यांच्या संपत्तीचा आकडा पाहता ते या सबंध पृथ्वीवरील पहिली ट्रिलिनेयर ठरले आहेत. Forbes च्या ताज्या माहितीनुसार मस्क यांच्या एकूण संपत्तीचा आकडा पोहोचला आहे 600 अब्ज डॉलरवर. 

Add Zee News as a Preferred Source

फोर्ब्समधील माहितीनुसार मस्क यांच्या एकूण संपत्तीचा आकडा 600 अब्ज डॉलर अर्थात 5,44,93,41,00,00,000 रुपयांचाही आकडा ओलांडून पुढे गेला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे ही कमाई इथंच थांबणार नसून त्यात सातत्यानं वाढ होणार आहे. ज्यामुळं मस्क यांची काम करण्याची एकंदर पद्धत पाहता लक्ष्मी त्यांच्यावर झटपट पटापट प्रसन्न होत आहे असंच हल्लीच्या ट्रेंडिंग भाषेत म्हणायला हरकत नाही. 

कुठून केली इतकी कमाई?

एका घोषणेमुळं मस्क यांची संपत्ती झपाट्यानं वाढली असून, ती घोषणा होती स्पेसएक्सच्या IPO संदर्भातील. मस्क यांची 'स्पेसएक्स' कंपनी सार्वजनिक होणार असून, तब्बल 800 अब्ज डॉलर इतक्या किमतीचा आयपीओ ही कंपनी लाँच करणार आहे. ज्यामुळं ही एक घोषणा सातत्यानं मस्क यांच्या संपत्तीत वाढ करताना दिसली. एका प्रतिष्ठीत माध्यमाच्या माहितीनुसार स्पेसएक्समुळं रातोरात या व्यक्तीच्या श्रीमंतीत 168 अब्ज डॉलर इतक्या मोठ्या प्रमाणात भर पडली असून हा आकडा साधारण 677अब्ज डॉलरवर पोहोचू शकते असं सांगण्यात येत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Samruddhi Highway Accident: लग्नासाठी निघालेल्या कुटुंबाचा करुण अंत; समृद्धीवरील 'त्या' अपघातापूर्वीचा व्हिडीओ व्हायरल, असा शेवट कोणाचाच नको! 

स्पेसएक्सशिवाय टेस्लामध्ये मस्क यांची 12 टक्के भागिदारी असून, त्यांच्या श्रीमंतीत येत्या काळात आणखी वाढ होणार असल्याचंही म्हटलं जात आहे. SpaceX चा आयपीओ येणार अशी घोषणा होताच आर्थिक उलाढालींना वेग आला असून, तिथं टेस्लाच्या शेअरनंही धुमाकूळ घातला आहे. xAI चं वॅल्युएशनसुद्धा सातत्यानं वाढत असून,  आता मस्क यांच्या संपत्तीत नेमकी कशी आणि किती वेगानं वाढ होते हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Elon Musk newsworld richest personelon musk net worthelon musk familyelon musk wife

इतर बातम्या

अमृताचा मोठा धमाका! 2025च्या अखेरीस बॉलिवूडच्या दिग्गज अभिन...

मनोरंजन