एलॉन मस्कनं विकली X ची मालकी; अब्जोंच्या सौद्यातून फायदा किती झाला माहितीये?

Elon Musk : व्यवसाय असो किंवा सोशल मीडियाशी संबंधित एखादं धोरण. एलॉन मस्क यानं कायमच संपूर्ण जगाला थक्क केल्याचं पाहायला मिळालं आहे. याच मस्कनं आता एक मोठा व्यवहार करत मायक्रोब्लॉगिंग साईट असणाऱ्या त्याच्या X या कंपनीची मालकी विकल्याचं सोशल मीडियावर जाहीर केलं.

X ची मालकी विकत एलॉन मस्कनं तब्बल 33 अब्ज डॉलर इतका मोठा व्यवहार केला असून, यातून त्याला चांगलाच नफा झाल्याचं म्हटलं जात आहे. मस्कनं काही महिन्यांपूर्वीच X ची खरेदी 44 अब्ज डॉलर किमतीला केली होती. खरेदी आणि विक्रीच्या फरकामध्ये प्रथमदर्शनी मस्कला तोटा झाल्याचं लक्षात येत असलं तरीही दरम्यानच्या काळात जाहिराती आणि X च्या इतर काही धोरणांच्या माध्यमातून त्यानं चांगली कमाई करत खर्च केलेली रक्कम वसूल केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही असंच मत जागतिक स्तरावरील काही जाणकारांनी मांडलं.

मस्कनं या मोठ्या व्यवहाराविषयीची माहिती देताना एक पोस्ट करत त्यामध्ये लिहिलं, 'xAI आणि X एकमेकांशी संलग्न असून डेटा, मॉडल, कम्यूटिंग, टॅलेंट, डिस्ट्रीब्यूशन या क्षेत्रात त्यानं झपाट्यानं प्रगती केली आहे'. या व्यवहारातून xAI ची अद्ययावत एआय क्षमता आणि X ची व्याप्ती एकत्र येत एक दर्जेदार प्रोडक्ट यातून जगापुढं येणार असल्याचं मस्कनं स्पष्ट केलं.

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).

Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2025