  • तब्बल ₹17,90,66,30,00,000 ची गुंतवणूक! अतिशय महत्त्वाकांक्षी देशाशी भारताची हातमिळवणी; काय स्वस्त, काय महाग?

तब्बल ₹17,90,66,30,00,000 ची गुंतवणूक! अतिशय महत्त्वाकांक्षी देशाशी भारताची हातमिळवणी; काय स्वस्त, काय महाग?

India New Zealand FTA: अब्जावधी रुपयांमध्ये झालेल्या या गुंतवणुकीचा नागरिकांवर कसा होईल परिणाम? सोप्या भाषेत समजून घ्या कराराचं महत्त्वं आणि जीवनावर परिणाम करणारे घटक.   

Updated: Dec 22, 2025, 02:48 PM IST
तब्बल ₹17,90,66,30,00,000 ची गुंतवणूक! अतिशय महत्त्वाकांक्षी देशाशी भारताची हातमिळवणी; काय स्वस्त, काय महाग?
Business news India New Zealand FTA Trade Agreement 2026 Zero Duty on Exports

India New Zealand FTA: जागतिक स्तरावरील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होऊ पाहणाऱ्या भारतानं आता आणखी एका यशशिखराच्या दिशेनं वाटचाल सुरू केली आहे. 22 डिसेंबर 2025 हा दिवस भारतासाठी अतिशय ऐतिहासिक ठरला असून, काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत भारतानं एका महत्त्वाकांक्षी राष्ट्राशी हातमिळवणी केली आहे. 

भारतासाठी हा दिवस इतका महत्त्वाचा का?

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन (Christopher Luxon) यांच्यामध्ये दूरध्वनीवरून संपर्क झाला असून, या संवादादरम्यानच ऐतिहासिक अशा भारत- न्यूझीलंड फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट अर्थात (FTA)वर अधिकृत मोहोर उमटवण्यात आली. ज्यानंतर दोन्ही नेत्यांकडूनही या संभाषणाची 'यशस्वी सांगता' (Successful Conclusion) झाल्याची घोषणा करण्यात आली. 

भारतासाठी हा करार सर्वतोपरि महत्त्वाचा असण्याचं कारण म्हणजे 2025 मध्येच त्याविषयीच्या चर्चासत्रांना सुरुवात झाली आणि अवघ्या 9 महिन्यांच्या चर्चेनंतर सकारात्मक निष्कर्ष काढत करारावर शिक्कामोर्बत झालं, ज्यामुळं दोन्ही देशांची भक्कम राजकीय इच्छाशक्तीसुद्धा यातून अधोरेखित झाली. 

पंतप्रधान मोदींचा मास्टर प्लान अन् 20 बिलियन डॉलरची गुंतवणूक, समजून घ्या! 

भारत आणि न्यूझीलंड या दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांमध्ये झालेल्या चर्चांनंतर अधोरेखित झाला तो म्हणजे गुंतवणुकीचा एक मोठा आकडा. दोन्ही देशांनी व्यक्त केलेल्या विश्वासानुसार FTA मुळं पुढील 15 वर्षांमध्ये न्यूझीलंडमधून भारतात तब्बल 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात भारतीय चलनानुसार साधारण ₹17,90,66,30,00,000 इतकी गडगंज गुंतवणूक केली जाऊ शकते. फक्त गुंतवणूकच नव्हे तर पुढील पाच वर्षांमध्ये या दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापार दुपटीनं वाढवण्याचं लक्ष्यही केंद्रस्थानी ठेवलं आहे.

भारताला या करारातून थेट नफा काय? 
भारतातून न्यूझीलंडमध्ये पाठवल्या जाणाऱ्या 100 टक्के उत्पादनांवर आता 0 टक्के आयातशुल्क लागणार आहे. आतापर्यंत कापड, चामडं, कपडे, कार्पेट आणि वाहनांचे काही भाग निर्यात करण्यावर भारताला 10 टक्के कर भरावा लागत होता. आता त्याचीही गरज भासणार नाही. ज्यामुळं भारतीय वस्तूंना न्यूझीलंडमध्ये चीन आणि इतर देशांच्या तुलनेत चांगल्या दरानं विक्री करण्याची संधी मिळेल. 

न्यूझीलंडला या करारातून काय फायदा? 

भारताकडून किवी, वाईन आणि सफरचंदासाठी आयात शुल्क कमी करण्यात आलं असून, स्थानिक सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या हितार्थ TRQ (टॅरिफ रेट कोटा) लागू केला आहे. म्हणजे निर्धारित सीमेपर्यंतच वस्चूंवर किमान आयातशुल्क असेल. 

आणखी कोणत्या क्षेत्रांवर कराराचा परिणाम? 

वरील करारामुळं भारतातील विद्यार्थी, संशोधनकर्ते आणि इतर विविध क्षेत्रांतील मंडळींना करिअरसाठीच्या न्यूझीलंडच्या वाटा खुल्या होतील. याशिवाय संरक्षण,  (Defence), क्रीडा (Sports) आणि शैक्षणिक क्षेत्रातही पुढे जाण्यासाठीच्या तरतुदी आहेत. एकूण 118 सेवांना या कराराअंतर्गत MFN (Most Favored Nation) हा दर्जा देण्यात आला आहे. ज्यामुळं माहिती आणि तंत्रज्ञान अर्थात IT क्षेत्राला यामुळं नवसंजीवनी मिळणार आहे. 

कधी सुरु झालेली या कराराची चर्चा? 

मार्च 2025 मध्ये जेव्हा न्यूझीलंडचे पंतप्रधान भारतात आले होते तेव्हा या कराराच्या चर्चेचा पाया रचला गेला. सहसा एफटीए करारांसाठी वर्षानुवर्षांचा कालावधी जातो. मात्र भारत आणि न्यूझीलंडनं फक्त चर्चेच्या 5 फेऱ्या आणि 9 महिन्यांच्या मेहनतीनं त्याला निकाली काढलं. 2026 मध्ये या करारावर अधिकृत हस्ताक्षरी केली जाणार असल्याची माहिती असून आता देशाला प्रत्यक्षात त्याचा कसा फायदा मिळतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

