भारतीय उद्योजकांना एलॉन मस्क यांचा अजब सल्ला; ते असं का बरं म्हणाले असतील?

Elon Musk : 'धनकुबेर' अशी जगभरात ओळख असणाऱ्या अमेरिकी व्यावसायिक आणि जगातील धनाढ्य व्यक्ती अशी प्रसिद्घी असणाऱ्या एलॉन मस्क यांनी नुकताच एका मुलाखतीदरम्यान व्यवसाय, उद्योग, या क्षेत्रात सक्रिय असणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला दिला. एंटरप्रेन्योर आणि इन्वेस्टर निखिल कामथ यांच्याशी 'पीपल ऑफ डब्ल्यूटीएफ' पॉडकास्टमध्ये त्यांनी संवाद साधला. जेव्हा त्यांनी पैशांचं गणित आणि त्याकडे पाहण्याची मानसिकता यांकडेसुद्धा लक्ष वेधलं.
'मला गडगंज पैसा कमवण्याची स्वप्न आणि इच्छा असणाऱ्यांचं फार कौतुक वाटतं. कारण मला वाटतं की, लोकांची जितकी क्षमता असते त्याहून बरंच अधिक कमवण्याची त्यांची इच्छा असते. वैयक्तिक स्तरावर मी त्यांना आदर करतो', असं ते म्हणाले.
महत्त्वाकांक्षी उद्योजकांनी सामाजाच्या विकासातही योगदान द्यावं आणि एककेंद्री राहावं असं सांगताना त्यांनी काही आवडत्या आणि न आवडत्या गोष्टीसुद्धा सर्वांसमोर मांडल्या. पैशांचा शोध घेणं म्हणजे आनंदाचा शोध घेण्यासारखंच आहे. 'तुम्ही जर आर्थिकदृष्ट्या स्वत:ला सक्षम बनवू इच्छिता तर त्यामागे धावू नका. उत्तम रित ही असेल की, तुम्ही दर्जेदार उत्पादन आणि सेवा देण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही असं केल्यास आपोआपच तुमचा नफा होईल', असा विचार त्यांनी मांडला.
झेरिधाचे सहसंस्थापक कामथ यांच्याशी संवाज साधताना टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे सर्वेसर्वा मस्क यांनी युवा उद्यमींना प्रोत्साहित करत म्हटलं, 'कोणत्याही व्यवसायाला यशस्वी स्तरावर नेण्यासाठी प्रचंड मेहनक करावी लागते, त्यामध्ये अपयशाची बरीच शक्यता असते. मात्र लक्ष एकाच ठिकाणी हवं. ते म्हणजे तुमचं योगदान आणि त्यातून मिळणारा नफा समाधानकारक हवा, तेव्हात तुम्ही खऱ्या अर्थानं धन कमावण्याच्या क्षमतेचे होता.'
Out now @elonmusk pic.twitter.com/dQVLniUgWA
— Nikhil Kamath (@nikhilkamathcio) November 30, 2025
आपल्या या मुलाखतीत मस्क यांनी एच1 बी व्हीसा, अमेरिकी इको सिस्टीममध्ये भारतीयांचं योगदान आणि भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमतेसह यंत्रमानवी युगाचं महत्त्वं सांगताना या साऱ्यामध्ये नवउद्यमींना उद्देशून अनेक महत्त्वाचे संदेश दिले. त्यांच्या या मुलाखतीत भारतीय उद्योग जगताचाही उल्लेख आढळला.