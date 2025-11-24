English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तब्बल ₹1,918,059,658,400 ची श्रीमंती; तरीही अब्जाधिशाचा देश सोडण्याचा निर्णय, Business क्षेत्रात एकच चर्चा!

Business News : श्रीमंतीच्या निकषांवर एक यादी तयार करायचं म्हटलं की, अनेकदा काही नावं या यादीचा हमखास भाग होतात. यामध्ये येणारी काही नावं तर सामान्यांच्याही आठवणीतली... पण...   

सायली पाटील | Updated: Nov 24, 2025, 09:32 AM IST
business news Steel tycoon Lakshmi Mittal leaves UK over high taxes now a Swiss resident dubai connection

Business News : जागतिक आर्थिक मंदीचं सावट (Recession), आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदलणारी आर्थिक धोरणं आणि विविध देशांमध्ये लागू होणारे विविध कर पाहता श्रीमंत वर्गानंही आता आर्थिक गणितांना अनुसरून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातच एक असं नाव पुढे आलं आहे, अब्जाधिशानं कराच्या मुद्द्याला अनुसरून देश सोडण्याचा निर्णय घेतला असून, संपूर्ण व्यवसाय आणि उद्योग क्षेत्राचं लक्ष वेधलं आहे. 

देश सोडणाचं पाऊल उचलणाऱ्या या उद्योगपतीचं नाव काय? 

भारताचं नाव जगभरात पोहोचवणाऱ्या आणि स्टील उत्पादन क्षेत्राल उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या या उद्योजकाचं नाव आहे लक्ष्मी निवास मित्तल. भारतीय वंशाच्या आणि सध्या ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या मित्तल यांनी हा देश सोडण्याचा निर्मय घेतला आहे. हे वृत्त अशा समयी समोर आलं आहे जिथं ब्रिटनचं नवं सरकार अती श्रीमंत श्रेणीतील नागरिकांसाठी करवाढ (Tax On Spuer Rich)करण्याच्या तयारीत आहे. 

प्राथमिक माहितीनुसार हा निर्णय फक्त मित्तल यांच्या व्यक्तीगत निर्णयांचा भाग असून, ब्रिटनच्या करासंदर्भातील धोरणांचा तेथील एकंदर गुंतवणुकीवरही परिणाम होत असून आता हा मुद्दा देशाच्या आर्थिक स्थिती आणि तत्सम निर्णयांमध्ये वादाचा विषय ठरताना दिसत आहे. ब्रिटनच्या चानसेलर रॅचेल रीव्ह्स यांनी हल्लीच दिलेल्या संकेतांनुसार सरकारनं जवळपास 20 अब्ज पाऊंडची आर्थिक घच भरून टाकण्यासाठी देशातील गडगंज श्रीमंती असणाऱ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या कराव वाढ केली जाऊ शकते.

हेसुद्धा वाचा : मानव म्हणजेच एलियन? त्यांचा जन्मही पृथ्वीवरचा नाही? संशोधकांच्या हाती हे काय लागलं?

 

थोडक्यात जर मित्तर ब्रिटमध्ये राहिले आणि त्यांनी आपल्या कंपनीचे शेअर विकले तर, त्यांना जवळपास 3 अब्ज पाऊंड इतका कर द्यावा लागू शकतो, ज्यामुळं ब्रिटन सोडण्याचा त्यांचा हा निर्मय करधोरणातील बदलांमुळंच असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

ब्रिटन सोडल्यावर आता मुक्काम कुठं? 

उपलब्ध माहितीनुसार लक्ष्मी मित्तर हे आधीपासूनच स्वित्झर्लंडचे Tax Resident आहेत आणि आता ते आपला पुढील वेळ, मुक्काम दुबईमध्ये वाढवणार असल्याचं म्हडलं जात आहे जिथं त्यांचं एक आलिशान महालवजा निवासस्थान आहे. हल्लीच त्यांनी दुबईच्या  Naïa Island वर नव्यानं भूखंडसुद्धा खरेदी केला. ज्यामुळं ब्रिटनमधून ते कायमस्वरुपी काढता पाय घेणार असल्याचं आता जवळपास निश्चित झालं असून, त्यांनी तशी तयारी दाखवल्याची चर्चा उद्योगविश्वात पाहायला मिळत आहे. 

ब्रिटनमधून मित्तल यांनी काढता पाय घेतल्यास कसे असतील परिणाम? 

ब्रिटनमधून मित्तल यांनी देश सोडत दुसऱ्या देशात जाण्याचा निर्णय घेतलं हा फक्त एक वैयक्तिक निर्णय नसून, श्रीमंतांमध्ये हा देश सोडण्याच्या निर्णयाला मिळणाली चालना इथं अधोरेखित होत आहे. फक्त मित्तलच नव्हे, तर देशातील अनेक अब्जाधीश करसुधारणेनंतर ब्रिटन सोडण्याच्या विचारात असून, हे सत्र सुरु झाल्यास ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर याचे थेट परिणाम होणार असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुंतवणूक क्षेत्रात दीर्घकालीन नकारात्मक परिणामांचा सामना करावा लागू शकतो असं तज्ज्ञांचं मत आहे. 

मित्तल यांच्याकडे एकूण किती संपत्ती? 

धनाढ्य व्यक्तींच्या यादीत नावाचा समावेश होणं, यावरूनच मित्तल यांच्या एकूण संपत्तीचा अंदाज लावता येतो. उपलब्ध आकडेवारीनुसार त्यांच्या एकूण संपत्तीचा आकडा 15.4 अब्ज पाऊंड अर्थात 2,140 कोटी USD (भारतीय चलनानुसार ₹1,918,059,658,400) इतकी आहे. 2025 च्या Sunday Times Rich List मध्ये मित्तल यांच्या नावाचा उल्लेख असून ते या यादीत आठव्या स्थानी आहेत. त्यांचा जन्म मूळचा भारतातील राजस्थानचा, मित्तल यांनी  ArcelorMittal  ची सुरुवात करून जगभरात या संस्थेचं नाव पोहोचवत स्टील उत्पादन आणि या क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये कंपनीला अग्रस्थान मिळवून दिलं. ज्यामुळं त्यांच्या यशाकडे कायमच भारतातील उद्यमशीलतेचं प्रतीक म्हणून पाहिलं जातं. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

