/2050 पर्यंत जगात गरीबीचं मोठं संकट! तुमच्या कमाईच्या तब्बल 50% रक्कम फक्त एका गोष्टीसाठी खर्च होण्याची शक्यता

जगभरातील गरिबी आणि अन्नसुरक्षेबाबत भविष्यातील चित्र चिंताजनक असल्याचा अंदाज एका नव्या अभ्यासातून समोर आला आहे. 2050 पर्यंत काही प्रदेशांमधील सर्वात गरीब लोकसंख्येला आपल्या उत्पन्नाच्या जवळपास 50 टक्के रक्कम केवळ अन्नासाठी खर्च करावी लागू शकते. याउलट, त्याच भागातील सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या लोकांचा अन्नावरील खर्च त्यांच्या उत्पन्नाच्या सुमारे 5 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो.
MIT आणि इतर संस्थांशी संबंधित संशोधकांनी भविष्यातील अन्न, पाणी आणि ऊर्जा सुरक्षेचा अंदाज घेण्यासाठी सुमारे 3,735 वेगवेगळ्या परिस्थितींचे (scenarios) मॉडेलिंग केले. उत्पन्न, लोकसंख्या, शेती उत्पादन, व्यापार, जमिनीचा वापर, ऊर्जा व्यवस्था, पाण्याची उपलब्धता आणि हवामानाशी संबंधित अनेक घटकांचा यात विचार करण्यात आला. त्यामुळे हा अंदाज एका कारणावर आधारित नसून अनेक संभाव्य परिस्थितींच्या विश्लेषणातून तयार करण्यात आला आहे.
अभ्यासानुसार उप-सहारा आफ्रिकेतील काही भागांमध्ये 2050 पर्यंत अन्नसुरक्षेचे आव्हान अधिक तीव्र होऊ शकते. दक्षिण आफ्रिकेतील सर्वात कमी उत्पन्न असलेल्या 10 टक्के लोकांना आपल्या उत्पन्नातील सुमारे 49.6 टक्के रक्कम अन्नावर खर्च करावी लागू शकते. याच भागातील सर्वाधिक श्रीमंत 10 टक्के लोकांसाठी हा वाटा केवळ 5.5 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. पश्चिम आफ्रिकेत हा संभाव्य वाटा 48.4 टक्के, तर पूर्व आफ्रिकेत 42.5 टक्के असू शकतो.
उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा अन्नावर खर्च झाल्यास घरातील इतर गरजा भागवण्यासाठी पैसा कमी उरतो. शिक्षण, आरोग्य, घर, वीज, वाहतूक किंवा बचत यांसाठी उपलब्ध निधी घटू शकतो. त्यामुळे अन्नाच्या किमती वाढणे हे श्रीमंतांच्या तुलनेत गरीब कुटुंबांसाठी अधिक गंभीर संकट ठरते. संशोधकांच्या मते, उत्पन्नातील निम्मी रक्कम अन्नावर गेल्यास कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
भविष्यातील अन्नसुरक्षा केवळ लोकांच्या उत्पन्नावर अवलंबून राहणार नाही. हवामान बदल, शेती उत्पादन, जमीन वापर, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा आणि पाण्याची उपलब्धता यांचा एकत्रित परिणाम होणार आहे. विशेष म्हणजे 2050 मध्ये सर्व प्रदेशांमध्ये एकसारखे संकट असेलच असे नाही. काही भागांत अन्नसुरक्षा तर काही ठिकाणी ऊर्जा किंवा पाणी सुरक्षा अधिक मोठे आव्हान ठरू शकते.
2026 च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या स्टेट ऑफ फूड सिक्युरीटी एण्ड न्यूट्रीशियन इन द वर्ल्डच्या अहवालानुसार, 2025 मध्ये सुमारे 645 दशलक्ष लोक भुकेचा सामना करत होते, तर जवळपास 2.1 अब्ज लोकांना मध्यम किंवा गंभीर अन्नअसुरक्षिततेचा अनुभव आला. सुमारे 2.7 अब्ज लोकांना आरोग्यदायी आहार परवडत नव्हता. आफ्रिकेत परिस्थिती विशेष चिंताजनक असून 2025 मध्ये तेथील सुमारे 66.6 टक्के लोकांना आरोग्यदायी आहार परवडत नसल्याचे अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे 2050 चा अंदाज हा केवळ दूरचा धोका नसून आजच्या अन्नव्यवस्थेतील असमानतेकडे पाहण्याचा इशारा आहे.
भविष्यात अन्नाची उपलब्धता वाढली तरी ते अन्न प्रत्येकाला परवडेलच असे नाही. गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील उत्पन्नातील दरी, अन्नाच्या वाढत्या किमती, हवामान बदल आणि शेतीवरील दबाव कायम राहिला, तर गरीब कुटुंबांच्या बजेटमध्ये अन्नाचा वाटा आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे भविष्यातील अन्नसुरक्षेसाठी केवळ अधिक अन्न उत्पादन नव्हे, तर परवडणारे पौष्टिक अन्न, मजबूत शेती व्यवस्था, पाणी-ऊर्जा सुरक्षा आणि गरीबांसाठी आर्थिक संरक्षण यांचीही गरज आहे.