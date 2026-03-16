इस्त्रायलचे पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांचा खरंच मृत्यू? Grok ने व्हिडीओ खोटा ठरवल्यानंतर Cafe ने उघड केलं सत्य

शिवराज यादव | Updated: Mar 16, 2026, 10:43 PM IST
Benjamin Netanyahu Dead or Alive: इराणने केलेल्या हल्ल्यात इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांचा मृत्यू झाल्याची चर्चा सोशल मीडियावर जोरदार सुरू होती. मात्र नेत्यान्याहू जिवंत आहेत. आणि त्याचा पुरावा त्यांनी स्वतः एक व्हिडिओ शेअर करत दिला आहे. सोशल मीडियावर या व्हिडिओचं मोठ्या प्रमाणावर क्रॉस चेकिंगही सुरू आहे. महत्त्वाचं म्हणजे Grok नेही हा व्हिडीओ डीपफेक असल्याचा दावा केला आहे. यानंतर आता कॅफेनेही फोटो शेअर करत सत्य उघड केलं आहे. 

इराणने केलेल्या हल्ल्यात इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांचा मृत्यू झाल्याची चर्चा सोशल मीडियावर जोरदार सुरू होती. मात्र नेत्यान्याहू जिवंत आहेत आणि त्याचा पुरावा त्यांनी स्वतः एक व्हिडिओ शेअर करत दिला आहे. नेत्यान्याहू यांनी पोस्ट केलेल्या व्हिडिओला तब्बल एक अब्जाहून अधिक लोकांनी पाहिलं आहे. मात्र या व्हिडिओच्या बाबतीतही तेच होतंय जे आधीच्या नेत्यान्याहूंच्या व्हिडिओच्या बाबतीत घडलं आहे. ते म्हणजे हाही व्हिडिओ संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलाय. कालपासून सोशल मीडियावर या व्हिडिओची सर्वात जास्त क्रॉसचेकिंग झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.

इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात इस्त्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मारले गेल्याची चर्चा सोशल मीडियावर जोरदार सुरू होती. नेतन्याहू यांच्या मृत्यूची जगभरात जोरदार चर्चा सुरू झाल्यामुळेच व्हिडिओ शेअर करत पंतप्रधान जिवंत आणि सुरक्षित असल्याचा पुरावा इस्त्रायलला द्यावा लागला आहे. आता या व्हिडिओमध्ये तुम्ही लक्ष देऊन पाहा की ज्यामध्ये नेत्या ज्यामध्ये नेत्यान्याहू स्वतःच  आपल्या मत्यूचं खंडन स्वतःच करताना पाहायला मिळत आहेत. 

व्हिडीओत काय?

नेत्यान्याहू - तुम्ही काय विचारत आहात
रिपोर्टर - इंटरनेटवर तुमच्या मृत्यूची बातमी व्हायरल झालीय
नेत्यान्याहू - मी कॉफीप्रेमी आहे
नेत्यान्याहू - मी माझ्या देशावर प्रेम करतो
नेत्यान्याहू - यासाठी मी जीवही देऊ शकतो
नेत्यान्याहू - तुम्हाला माझी बोटंही मोजायची आहेत का?
रिपोर्टर- तुम्ही दाखवत असाल तर...
नेतन्याहू- ही पाहा ही पाहा

या नवीन व्हिडिओमध्ये नेत्यान्याहू सारखा सारखा आपला हात का दाखवताहेत असा तुम्हाला प्रश्न पडला असेल. याचं कारण म्हणजे आधीच्या व्हिडिओमध्ये नेत्यान्याहू यांच्या हाताला 6 बोटं दिसत होती. त्यामुळे त्या व्हिडिओला खोटा ठरवून इराणचा नेत्यान्याहूंना ठार केल्याचा दावा खरा असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर जोरदार सुरू होती. आणि त्यामुळेच या व्हिडिओमध्ये नेत्यान्याहू आपण जिवंत असल्याचा पुरावा देत वारंवार आपला हात दाखवताहेत.त्यासोबतच रिपोर्टरलाही आपला हात दाखवत हाताला पाचच बोटं असल्याचं दाखवत आहे.

हा व्हिडिओ पोस्ट करत इस्त्रायलने नेत्यान्याहू यांच्या मृत्यूच्या बातम्या आणि चर्चा फेटाळून लावल्या.. मात्र असं असलं तरी सोशल मीडियावर या व्हिडिओच्या बाबतीतही मोठ्या प्रमाणावर दावे-प्रतिदावे सुरूच आहे.  कोण नेत्यान्याहूंच्या पहिल्या आणि आताच्या केसांची तुलना करतोय. तर कोण त्यांच्या कानांची...एका युझर्सने तर नेत्यान्याहू यांच्या खिशात घातलेल्या हातांसंदर्भातही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 

सोशल मिडियावर या व्हिडिओच्या बाबतीत आतापर्यंत कोट्यवधी लोकांनी या व्हिडिओवर शंका उपस्थित केले आहेत. हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर सोशल मीडियावर युझर्स मोठ्या प्रमाणात या व्हिडिओचा रिअॅलिटी चेक करताना पाहायला मिळताहेत... तर कॉफी पितानाच्या या व्हिडिओची एआय जनरेटेड असल्याची शंका ही 78.9 टक्के असल्याचा दावा एका युजरने केला आहे. 

कॉफीवाल्या व्हिडिओवर 'GROK' ची काय माहिती?

1 व्हिडिओ खरा आहे, मात्र हा व्हिडिओ मार्च 2025 किंवा 2026 च्या सुरूवातीचा वाटतो आहे

2 कॅफेमधील कॅशिअर स्क्रीनवरील तारखेमुळे व्हिडिओ जुना असल्याचा दावा केला जातोय

3 कॉफीचा घोट घेतल्यानंतरही कपमधील कॉफी कमी होत नाही  

4  काउंटरवरून कॉफीचा कप घेतल्यानंतरच्या हालचालींवरुनही अनेक प्रश्न उपस्थित होताहेत

5 हा व्हिडिओ नेत्यान्याहू यांच्या अधिकृत अकाऊंटवरून आला आहे त्यामुळे तो खरा मानला जातोय 

GROK ने सांगितल्याप्रमाणे हा व्हिडिओ बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे त्यामुळे तो पोस्ट केल्यानंतर तासाभरातच मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला.

कॅफेने शेअर केले फोटो

ग्रोकवरुन नेत्यान्याहू यांचा व्हिडीओ डीपफेक असल्याचा दावा करण्यात आल्यानंतर कॅफेने त्यांचे फोटो पोस्ट केले आहेत. या फोटोंमध्ये ते कॅफेत दिसत आहेत. या माध्यमातून त्यांनी ग्रोकचा दावा फेटाळला आहे. 

तर दुसरीकडे आपल्या मिसाईल हल्ल्यात नेत्यान्याहू यांच्या मृत्यू झाल्याचा दावा इराणकडून करण्यात आला आहे. इस्त्रायल नेत्यान्याहूंच्या मृत्यूची बातमी जगापासून लपवत असल्याचाही दावा इराणकडून करण्यात आला होता. त्यामुळेच इस्त्रायलकडून नेत्यान्याहू यांचा कॉफीवाला व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आलाय. आता त्यांच्या हा कॉफीवाला व्हिडिओ खरा असो किंवा खोटा.. युद्धामध्ये अशा प्रकारच्या रणनिती अनेकदा वापरल्या जात आहेत. शत्रूवर दबाव निर्माण करण्यासाठी अशा अफवाही पसरवल्या जातात.. त्यामुळे हा रणनितीचाच काही भाग असल्याच्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

