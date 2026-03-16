इस्त्रायलचे पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांचा खरंच मृत्यू? Grok ने व्हिडीओ खोटा ठरवल्यानंतर Cafe ने उघड केलं सत्य

Benjamin Netanyahu Dead or Alive: इराणने केलेल्या हल्ल्यात इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांचा मृत्यू झाल्याची चर्चा सोशल मीडियावर जोरदार सुरू होती. मात्र नेत्यान्याहू जिवंत आहेत. आणि त्याचा पुरावा त्यांनी स्वतः एक व्हिडिओ शेअर करत दिला आहे. सोशल मीडियावर या व्हिडिओचं मोठ्या प्रमाणावर क्रॉस चेकिंगही सुरू आहे. महत्त्वाचं म्हणजे Grok नेही हा व्हिडीओ डीपफेक असल्याचा दावा केला आहे. यानंतर आता कॅफेनेही फोटो शेअर करत सत्य उघड केलं आहे.
इराणने केलेल्या हल्ल्यात इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांचा मृत्यू झाल्याची चर्चा सोशल मीडियावर जोरदार सुरू होती. मात्र नेत्यान्याहू जिवंत आहेत आणि त्याचा पुरावा त्यांनी स्वतः एक व्हिडिओ शेअर करत दिला आहे. नेत्यान्याहू यांनी पोस्ट केलेल्या व्हिडिओला तब्बल एक अब्जाहून अधिक लोकांनी पाहिलं आहे. मात्र या व्हिडिओच्या बाबतीतही तेच होतंय जे आधीच्या नेत्यान्याहूंच्या व्हिडिओच्या बाबतीत घडलं आहे. ते म्हणजे हाही व्हिडिओ संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलाय. कालपासून सोशल मीडियावर या व्हिडिओची सर्वात जास्त क्रॉसचेकिंग झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात इस्त्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मारले गेल्याची चर्चा सोशल मीडियावर जोरदार सुरू होती. नेतन्याहू यांच्या मृत्यूची जगभरात जोरदार चर्चा सुरू झाल्यामुळेच व्हिडिओ शेअर करत पंतप्रधान जिवंत आणि सुरक्षित असल्याचा पुरावा इस्त्रायलला द्यावा लागला आहे. आता या व्हिडिओमध्ये तुम्ही लक्ष देऊन पाहा की ज्यामध्ये नेत्या ज्यामध्ये नेत्यान्याहू स्वतःच आपल्या मत्यूचं खंडन स्वतःच करताना पाहायला मिळत आहेत.
नेत्यान्याहू - तुम्ही काय विचारत आहात
रिपोर्टर - इंटरनेटवर तुमच्या मृत्यूची बातमी व्हायरल झालीय
नेत्यान्याहू - मी कॉफीप्रेमी आहे
नेत्यान्याहू - मी माझ्या देशावर प्रेम करतो
नेत्यान्याहू - यासाठी मी जीवही देऊ शकतो
नेत्यान्याहू - तुम्हाला माझी बोटंही मोजायची आहेत का?
रिपोर्टर- तुम्ही दाखवत असाल तर...
नेतन्याहू- ही पाहा ही पाहा
אומרים שאני מה? צפו >>
— Benjamin Netanyahu - (@netanyahu) March 15, 2026
या नवीन व्हिडिओमध्ये नेत्यान्याहू सारखा सारखा आपला हात का दाखवताहेत असा तुम्हाला प्रश्न पडला असेल. याचं कारण म्हणजे आधीच्या व्हिडिओमध्ये नेत्यान्याहू यांच्या हाताला 6 बोटं दिसत होती. त्यामुळे त्या व्हिडिओला खोटा ठरवून इराणचा नेत्यान्याहूंना ठार केल्याचा दावा खरा असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर जोरदार सुरू होती. आणि त्यामुळेच या व्हिडिओमध्ये नेत्यान्याहू आपण जिवंत असल्याचा पुरावा देत वारंवार आपला हात दाखवताहेत.त्यासोबतच रिपोर्टरलाही आपला हात दाखवत हाताला पाचच बोटं असल्याचं दाखवत आहे.
हा व्हिडिओ पोस्ट करत इस्त्रायलने नेत्यान्याहू यांच्या मृत्यूच्या बातम्या आणि चर्चा फेटाळून लावल्या.. मात्र असं असलं तरी सोशल मीडियावर या व्हिडिओच्या बाबतीतही मोठ्या प्रमाणावर दावे-प्रतिदावे सुरूच आहे. कोण नेत्यान्याहूंच्या पहिल्या आणि आताच्या केसांची तुलना करतोय. तर कोण त्यांच्या कानांची...एका युझर्सने तर नेत्यान्याहू यांच्या खिशात घातलेल्या हातांसंदर्भातही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सोशल मिडियावर या व्हिडिओच्या बाबतीत आतापर्यंत कोट्यवधी लोकांनी या व्हिडिओवर शंका उपस्थित केले आहेत. हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर सोशल मीडियावर युझर्स मोठ्या प्रमाणात या व्हिडिओचा रिअॅलिटी चेक करताना पाहायला मिळताहेत... तर कॉफी पितानाच्या या व्हिडिओची एआय जनरेटेड असल्याची शंका ही 78.9 टक्के असल्याचा दावा एका युजरने केला आहे.
1 व्हिडिओ खरा आहे, मात्र हा व्हिडिओ मार्च 2025 किंवा 2026 च्या सुरूवातीचा वाटतो आहे
2 कॅफेमधील कॅशिअर स्क्रीनवरील तारखेमुळे व्हिडिओ जुना असल्याचा दावा केला जातोय
3 कॉफीचा घोट घेतल्यानंतरही कपमधील कॉफी कमी होत नाही
4 काउंटरवरून कॉफीचा कप घेतल्यानंतरच्या हालचालींवरुनही अनेक प्रश्न उपस्थित होताहेत
5 हा व्हिडिओ नेत्यान्याहू यांच्या अधिकृत अकाऊंटवरून आला आहे त्यामुळे तो खरा मानला जातोय
GROK ने सांगितल्याप्रमाणे हा व्हिडिओ बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे त्यामुळे तो पोस्ट केल्यानंतर तासाभरातच मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला.
ग्रोकवरुन नेत्यान्याहू यांचा व्हिडीओ डीपफेक असल्याचा दावा करण्यात आल्यानंतर कॅफेने त्यांचे फोटो पोस्ट केले आहेत. या फोटोंमध्ये ते कॅफेत दिसत आहेत. या माध्यमातून त्यांनी ग्रोकचा दावा फेटाळला आहे.
तर दुसरीकडे आपल्या मिसाईल हल्ल्यात नेत्यान्याहू यांच्या मृत्यू झाल्याचा दावा इराणकडून करण्यात आला आहे. इस्त्रायल नेत्यान्याहूंच्या मृत्यूची बातमी जगापासून लपवत असल्याचाही दावा इराणकडून करण्यात आला होता. त्यामुळेच इस्त्रायलकडून नेत्यान्याहू यांचा कॉफीवाला व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आलाय. आता त्यांच्या हा कॉफीवाला व्हिडिओ खरा असो किंवा खोटा.. युद्धामध्ये अशा प्रकारच्या रणनिती अनेकदा वापरल्या जात आहेत. शत्रूवर दबाव निर्माण करण्यासाठी अशा अफवाही पसरवल्या जातात.. त्यामुळे हा रणनितीचाच काही भाग असल्याच्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.