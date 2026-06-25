/41 वर्षांनी अखेर कॅनडाला जाग! पहिल्यांदाच दिली सत्याची कबुली, AIR INDIA 182 मध्ये झालेल्या स्फोटात खलिस्तानींचा हात

मागील 41 वर्षांत पहिल्यांदाच, कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजन्स सर्व्हिसने (CSIS) 1985 मध्ये एअर इंडियाच्या विमानात झालेल्या बॉम्बस्फोटात खलिस्तानी दहशतवाद्यांचा सहभाग असल्याचं मान्य केलं आहे. एअर इंडिया फ्लाइट 182 (कनिष्क) मधील बॉम्बस्फोटाने संपूर्ण जगाला हादरवून सोडलं होतं. भारत मागील चार दशकांपासून सांगत आलेलं सत्य अकेर कॅनडाने मान्य केलं आहे. 23 जून 1985 रोजी, मॉन्ट्रियल-लंडन-नवी दिल्ली या मार्गावरून प्रवास करत असताना, आयर्लंडच्या हवाई हद्दीत सुमारे 9400 मीटर उंचीवर असताना झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळे हे विमान अटलांटिक महासागरात कोसळलं होतं. या दुर्घटनेत एकूण 329 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता.
या स्फोटानंतर, कॅनडा 23 जून हा दिवस 'दहशतवादाच्या बळींसाठी राष्ट्रीय स्मृतिदिन' म्हणून पाळत आला आहे. व्हँकुव्हर, टोरंटो, मॉन्ट्रियल आणि ओटावा यांसारख्या कॅनडातील अनेक शहरांमध्ये कायमस्वरूपी स्मारकं उभारण्यात आली आहेत. तरीही, खलिस्तानी दहशतवाद्यांनीच त्या विमानात बॉम्ब ठेवला होता, हे कॅनडाने यापूर्वी कधीही मान्य केलं नव्हतं. आता, 41 वर्षांनंतर, 'कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजन्स सर्व्हिस'ने (CSIS) या बॉम्बस्फोटात खलिस्तानी दहशतवाद्यांचा सहभाग असल्याचे मान्य केलं आहे.
'कनिष्क' दुर्घटनेकडे दहशतवादाचे अत्यंत घृणास्पद कृत्य म्हणून पाहत, कॅनडाच्या गुप्तचर यंत्रणेने या विमानावर स्फोटक उपकरण बसवल्याबद्दल खलिस्तानी दहशतवाद्यांना जबाबदार धरलं आहे. एका फेसबुक पोस्टद्वारे या यंत्रणेने या घटनेत प्राण गमावलेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली.
फेसबुकवरील पोस्टमध्ये CSIS ने लिहिले, "दहशतवादाच्या बळींच्या स्मरणार्थ पाळल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त, CSIS एअर इंडियाच्या 182 क्रमांकाच्या विमानातून प्रवास करताना एका अत्यंत घृणास्पद दहशतवादी हल्ल्यात प्राण गमावलेल्या 329 लोकांचे स्मरण करत आहे."
कॅनडाच्या 'सिक्युरिटी इंटेलिजन्स सर्व्हिस'ने (CSIS) म्हटलं आहे की, "23 जून 1985 रोजी, कॅनडात स्थित खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी पेरलेल्या बॉम्बमुळे एका विमानाचा स्फोट झाला आणि त्यात विमानात असलेल्या सर्वांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये बहुतांश कॅनेडियन नागरिक होते. हा कॅनडाच्या इतिहासातील सर्वात भीषण दहशतवादी हल्ला होता आणि आमच्या राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेसाठी तो एक निर्णायक क्षण ठरला. त्यावेळी CSIS अस्तित्वात येऊन एक वर्षापेक्षा कमी काळ झाला होता. गेल्या चार दशकांपासून, राजकीय, धार्मिक आणि वैचारिक हेतूंनी प्रेरित हिंसेपासून कॅनेडियन नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत."
कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी हा बॉम्बस्फोट देशाच्या इतिहासातील सर्वात प्राणघातक हल्ला असल्याचे वर्णन केले. कॅनडा नेहमीच सर्व प्रकारच्या हिंसक अतिरेकी विचारसरणीच्या विरोधात उभा राहिला आहे, असे त्यांनी नमूद केले. .