/वेनेजुएलाच्या भयंकर भूकंपाने एअरपोर्टला बसले हादरे, मृत्यू समोर दिसल्याने प्रवाशांची आरडाओरड

Venezuela Earthquake : वेनेजुएलाला बुधवारी मोठा भूकंप झाला. या भूकंपामुळे हाहाकार उडाला. देशातील सर्वात प्रमुख आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असलेल्या सिमोन बोलिवर दोन मोठ्या भूकंपाने हादरले. भूकंपानंतर हा एअरपोर्ट अनिश्चितकाळासाठी बंद करण्यात आलेला आहे. या दोन भूकंपाने एअरपोर्टच्या मुख्य टर्मिनलला पूर्णपणे उध्वस्त केलं. उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला येथे आलेल्या भूकंपाची तीव्रता इतकी जास्त होती की शेजारील देश कोलंबिया आणि उत्तरी ब्राझीलपर्यंत याचे धक्के जाणवले. या भयंकर भूकंपाने राजधानी काराकास सहित अनेक भागात हाहाकार उडवला ज्यामुळे जागो जागी मातीचे ढिगारे दिसून येत आहेत.
बुधवारच्या संध्याकाळी एअरपोर्टवर प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती, तेव्हा जमिनीवर धक्के जाणवू लागले. काराकासच्या उत्तरेत असणारी लोकं आपले प्राण वाचवण्यासाठी इथून तिकडे धावू लागले. जमीन एवढी जोरात हलायला लागली की लोकांसाठी उभं राहणं कठीण झालं. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये हे स्पष्ट दिसतंय की भूकंपामुळे मोठे भक्कम असे फॉल्स सिलिंग, लाईट आणि विजेच्या तारा तुटून नागरिक बसलेल्या ठिकाणी आणि चेक इन काउंटरवर पडत होत्या.
पाहता पाहता पॉवर ग्रिड फेल झालं आणि पूर्ण टर्मिनलमध्ये काळोख झाला. सगळीकडे धूळ, काचेचे तुकडे आणि मातीचा ढिगारा रचला होता, प्रवासी आणि एअरपोर्ट कर्मचारी हे कोणत्याही प्रकारे आपला बचाव करून खुल्या मैदानाच्या दिशेने पळाले. कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजने मध्यरात्री देशाला संबोधित करताना म्हटले की सिमोन बोलिवर आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमला भूकंपामुळे मोठं नुकसान झालं असून सुरक्षेच्या कारणांमूळे आणि परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत या एअरपोर्टवरून होणारी सर्व उड्डाण रद्द केली जातील.
एअरपोर्टवरील सर्व रनवे आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोल टॉवरवर नुकसान झाल्याचा पूर्ण रिपोर्ट यायचा बाकी आहे मात्र पॅसेंजर टर्मिनलची अवस्था इतकी खराब आहे कि तेथून बचाव कार्य कारण थोडं अवघड जातंय. एअर लाईव्हच्या रिपोर्टनुसार, अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की जोपर्यंत इंधन लाईन, सुरक्षा तपासणी क्षेत्रे आणि बॅकअप वीज प्रणालींची सखोल तपासणी होईपर्यंत विमानतळ पुन्हा सुरू केले जाणार नाही. अमेरिकन एअरलाइन्स आणि युनायटेड एअरलाइन्ससारख्या प्रमुख विमान कंपन्यांनी तिथे अलीकडेच आपली सेवा पुन्हा सुरू केली होती, त्यामुळे ही सेवा स्थगिती व्हेनेझुएलाच्या विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी एक मोठा धक्का आहे.
BREAKINGJune 25, 2026
Venezuela's powerful back to back earthquakes have caused significant damage to Simón Bolívar International Airport near Caracas.
Videos show parts of the terminal ceiling collapsing as passengers rushed to evacuate. Flights have been suspended while authorities… pic.twitter.com/LSpebcEljm
वेनेजुएला येथे झालेल्या दोन भूकंपामुळे केवळ एअरपोर्ट नाही तर पूर्ण उत्तर वेनेजुएलामध्ये हाहाकार उडाला आहे. आंतरराष्ट्रीय मंत्री डियोसडाडो कैबेलोनुसार राजधानी काराकसच्या चाकाओ आणि अल्तामिरासारख्या निवासी भागांमध्ये अनेक बहुमजली इमारती पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळल्या. USGS च्या माहितीनुसार, सुरुवातीच्या भूकंपाची तीव्रता 7.2 इतकी होती आणि बरोबर 39 सेकंदांनंतर 7.5 तीव्रतेचा मोठा धक्का बसला.