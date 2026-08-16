/4 मिनिटांच्या व्हिडिओ कॉलवर 900 जणांना कामावरून काढणाऱ्या CEO ची नोकरी गेली; कमी पगारावर काम करण्याची तयारी, तरी कंपनी परत घेईना

विशाल गर्ग : 5 वर्षांपूर्वी झालेल्या एका कर्मचारी कपातीची आजही जगभर चर्चा आहे. 4 मिनिटांच्या Zoom कॉलर 900 जणांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. अमेरिकेतील ऑनलाइन मॉर्गेज कंपनी बेटर.कॉमचे संस्थापक आणि माजी सीईओ विशाल गर्ग यांनी एका व्हिडिओ मीटिंगदरम्यान जवळपास 900 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. त्यांच्या या निर्णयावर आणि बडतर्फीच्या पद्धतीवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती. आता विशाल गर्ग यांचीच नोकरी गेली आहे. ते कंपनीत कमी पगारावर काम करण्याची तयार आहेत. मात्र, कंपनी त्यांना पुन्हा त्याच पदावर घेण्यासा तयार नाही.
डिसेंबर 2021 विशाल गर्ग चार मिनिटांच्या झूम कॉलवर 900 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. तेव्हा विशाल गर्ग बेटर.कॉमचे सीईओ होते. भारतीय वंशाचे व्यावसायिक विशाल गर्ग यामुले जगभरात चर्चेत आले होते. आता, त्यांना स्वतःलाच कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. विशाल गर्ग 'बेटर होम अँड फायनान्स'चे सीईओ राहिलेले नाहीत. कंपनीच्या संचालक मंडळाने त्यांना त्यांच्या कार्यकारी पदावरून पायउतार केल्याची पुष्टी केली आहे. गर्ग यांनी संचालक मंडळावरील आपल्या जागेचाही राजीनामा दिला आहे. 900 कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक कपातीनंतर त्यांच्या कंपनीची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणात डागाळली होती. यामुळे कंपनीने नेतृत्व बदलाचा निर्णय घेत विशाल गर्ग यांना CEO पदावरुन बडतर्फ केले आहे.
डिसेंबर 2021 मध्ये गर्ग यांचे नाव जगभर चर्चेचा विषय बनले. ख्रिसमसच्या काही आठवड्यांपूर्वी एका झूम मीटिंगमध्ये त्यांनी सुमारे 900 कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कामावरून काढून टाकण्याची घोषणा केली. त्यावेळी, हे कर्मचारी कंपनीच्या एकूण मनुष्यबळाच्या सुमारे 15 टक्के होते. कर्मचारी कपातीची ही पद्धत जगभर चर्चेत आली. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. यामुळे गर्ग आणि कंपनीवर जोरदार टीका झाली. या वादानंतर कंपनीच्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले. गर्ग यांनी नंतर कर्मचारी कपातीच्या पद्धतीबद्दल माफी मागितली. काही काळासाठी आपल्या पदावरून दूर झाले. संचालक मंडळाने कंपनीचे नेतृत्व आणि कार्यसंस्कृतीचे स्वतंत्र पुनरावलोकन करण्याचे आदेशही दिले.
सीईओ पदावरून हटवल्यानंतर, गर्ग यांनी आपला विश्वासघात झाल्याचा आरोप केला आहे. गर्ग यांच्या म्हणण्यानुसार, काही महिन्यांपूर्वी हेज फंड मॅनेजर डॅनियल लुईस यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्यांनी कंपनीच्या धोरणाची आणि खर्च कपातीच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. यानंतर त्यांना संचालक मंडळात स्थान देऊ केले. गर्ग यांचा दावा आहे की, त्यांनी 27 जुलै रोजी लुईस यांना संचालक मंडळात घेतले, परंतु सुमारे एका आठवड्यानंतर, लुईस यांनी इतर संचालकांना गर्ग यांना सीईओ पदावरून हटवण्यासाठी पटवून दिले.
सीईओ पद गमावल्यानंतर, गर्ग यांनी हार मानण्याऐवजी पुनरागमनाची तयारी सुरू केली आहे. त्यांनी प्रसिद्ध वकील ॲलेक्स स्पिरो यांची नियुक्ती केली आहे. ते कंपनीच्या 'क्लास बी' शेअर्सद्वारे विशेष मतदानाचा हक्क असलेल्या काही मोठ्या भागधारकांचा पाठिंबा मिळवण्याचाही प्रयत्न करत आहेत. गर्ग यांनी संचालक मंडळाकडे त्यांना सीईओ म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्याची औपचारिक विनंती केली आहे. कंपनी नफ्यात येईपर्यंत वर्षाला फक्त 1 डॉलर साधारण 90 लाख रुपये पगारात काम करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली आहे. कमी पगारात कम करण्याची तयारी दर्शवूनही कंपनी त्यांना पुन्हा CEO पदावर घेण्यास तयार नाही.