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4 मिनिटांच्या व्हिडिओ कॉलवर 900 जणांना कामावरून काढणाऱ्या CEO ची नोकरी गेली; कमी पगारावर काम करण्याची तयारी, तरी कंपनी परत घेईना

एका CEO ने 4 मिनिटांच्या Zoom कॉलवर 900 जणांना कामावरून काढले. यामुळे जगभरात खळबळ माजली. 900 जणांना कामावरुन काडणाऱ्या  CEO ची नोकरी  गेली आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 16, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:51 PM IST
4 मिनिटांच्या व्हिडिओ कॉलवर 900 जणांना कामावरून काढणाऱ्या CEO ची नोकरी गेली; कमी पगारावर काम करण्याची तयारी, तरी कंपनी परत घेईना

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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