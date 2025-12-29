OpenAI मध्ये भरती अन् 5 कोटी पगार; यासाठी तुमच्याकडे कोणतं कौशल्य हवं? आताच जाणून घ्या!

ChatGPT Vacancy: सध्या जगभरात चॅटजीपीटीबद्दल चर्चा सुरु आहे. चॅटजीपीटीमुळे कामे सोपी झाली तसेच अनेक नोकऱ्यादेखील धोक्यात आल्या आहेत. दरम्यान चॅटजीपीटी बनवणारी प्रसिद्ध कंपनी ओपनएआयमध्ये नोकरीची संधी असेल तर? तेही 5 कोटींपर्यंत पगार मिळत असेल तर? अशी संधी शोधत असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कारण ओपन एआयमध्ये नोकरीची संधी चालून आली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सध्या 'हेड ऑफ प्रिपेअर्डनेस' या उच्चपदासाठी कर्मचारी शोधत आहे. हे पद कंपनीच्या सेफ्टी सिस्टम्स विभागात आहे, जिथे एडव्हान्स एआय मॉडेल्सना समाजासाठी सुरक्षित बनवण्याचे काम चालते. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम ऑल्टमन यांनी स्वतः सोशल मीडियावर ही जाहिरात शेअर केली आहे. ओपनएआय एआयच्या फायद्यांसोबत जोखमींनाही गांभीर्याने घेत असल्याचे दिसते. पूर्वीच्या काही सुरक्षितता प्रमुखांनी कंपनी सोडली किंवा पदे बदलली, त्यामुळे हे पद रिक्त होते. आता नवीन नेतृत्व आणून कंपनी एआयला समाजासाठी अधिक विश्वासार्ह बनवू इच्छिते. एआय मॉडेल्स वेगाने विकसित होत असताना त्यांच्यामुळे येणाऱ्या जोखमींना आधीच रोखणे खूप महत्त्वाचे आहे, असे ते सीईओंनी म्हटलंय. हे पद सॅन फ्रान्सिस्को येथे आधारित असून निवडलेल्या व्यक्तीला कंपनीच्या भविष्यातील धोरणांवर थेट प्रभाव टाकता येणार आहे.
या पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीला ओपनएआयच्या 'प्रिपेअर्डनेस फ्रेमवर्क'चे नेतृत्व करावे लागेल. यात एआय मॉडेल्सच्या क्षमता तपासणे, संभाव्य धोके ओळखणे आणि त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना तयार करणे समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ, एआयमुळे सायबर हल्ले वाढू शकतात किंवा लोकांच्या मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो, अशा जोखमींना आधीच रोखण्यासाठी धोरणे बनवणे. नवीन मॉडेल्स जनतेसमोर आणण्यापूर्वी त्यांची कसून तपासणी करणे आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे मुख्य काम असेल. छोट्या पण प्रभावी टीमचे नेतृत्व करताना इतर विभागांशी समन्वय साधावा लागणार आहे.
एआयच्या वाढत्या जोखमींचे कारण
एआय तंत्रज्ञान खूप जलद प्रगती करतंय. त्यामुळे नवीन आव्हाने समोर येत आहेत. 2025 मध्ये एआय मॉडेल्समुळे मानसिक आरोग्यावर परिणाम आणि सुरक्षेच्या कमकुवत जागा उघड झाल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये चॅटजीपीटीमुळे लोकांच्या वर्तनावर वाईट प्रभाव पडल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे कंपनी आता एआयला फक्त शक्तिशालीच नव्हे तर पूर्णपणे सुरक्षित बनवण्यावर भर देत असल्याची माहिती सॅम ऑल्टमन यांनी दिली.
उमेदवारांकडे कोणते गुण आवश्यक?
या पदासाठी एआय तंत्रज्ञानाची खोलवर समज असणे गरजेचे आहे. जोखीम मूल्यांकन, सायबर सिक्युरिटी किंवा मशीन लर्निंगमध्ये अनुभव असलेले उमेदवार पसंतीचे आहेत. जलद निर्णय घेण्याची क्षमता, स्पष्ट संवाद आणि गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवण्याचे कौशल्य हवे आहे. कंपनीच्या संशोधन, अभियांत्रिकी आणि धोरण विभागांशी चांगले काम करता यावे लागेल. सॅम ऑल्टमन म्हणतात की, हे काम खूप तणावपूर्ण असेल आणि नवीन व्यक्तीला लगेचच मोठ्या जबाबदाऱ्या घ्याव्या लागतील.
पगार आणि इतर फायदे या पदासाठी वर्षाला सुमारे 5.55 लाख अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे 4.6 कोटी भारतीय रुपये) पगार दिला जाणार आहे. याशिवाय कंपनीचे शेअर्स (इक्विटी) देखील मिळणार आहे. ज्यामुळे एकूण कमाई आणखी वाढेल. हा पगार टेक इंडस्ट्रीमध्ये खूपच जास्त मानला जातो. कारण हे पद कंपनीच्या भविष्याच्या सुरक्षिततेशी थेट जोडलेले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.