बड्या टेक कंपन्यांनी फिरवला डाव; Work From Home सह '996 कल्चर'मुळं अमेरिकेचा तिळपापड!

Work From Home : कोरोना काळादरम्यान बऱ्याच कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय निवडला आणि कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याची मुभा देत या आव्हानात्मक काळातही कंपनीची कार्यक्षमता पूर्ण ताकदीनं सुरू ठेवली. मात्र काळ बदला, वर्ष सरली आणि बऱ्याच कंपन्यांनी ही मुभा अर्थात घरातून काम करण्याच्या नियमाला शिथिल केलं.
आज काही कंपन्यांनी 'हायब्रिड' नियमानुसार Work From Home ला परवानगी दिली, तर काहींनी ती नाकारली. थोडक्यात घरातून काम करण्याच्या मुद्द्यावरूनही जगभरातील विविध क्षेत्रांतील बड्या कंपन्यांमध्ये दुमत असल्याचं दिसून आलं. त्यातच आता गुगलचे माजी सीईओ CEO एरिक श्मिट (Eric Schmidt) यांनी अतिशय महत्त्वाचं वक्तव्य करत सर्वांचच लक्ष वेधलं. त्यांच्या मते Work From Home मुळं अमेरिकन कंपन्यांच्या तुलनेत चिनी कंपन्या स्पर्धेत मागे पडत आहेत. त्यांनी अगदी स्पष्टपणे म्हटलं की, तर अमेरिकेला तंत्रज्ञानाची ही शर्यत जिंकायची असेल तर काही 'त्याग' करावेच लागतील.
नुकत्या एका मुलाखतीदरम्यान श्मिट यांनी अमेरिकी व्यवसाय क्षेत्राला चिनी मेहनत आणि मनुष्यबळाचा मोठा सामना करावा लागत असल्याचं सांगितलं. '996 कल्चर'चा उल्लेख त्यांनी केला, जिथं सराळी 9 ते रात्री 9 अशा वेळेचं काम आठवड्यातील 6 दिवसांसाठी करणं चीनमध्ये एक सामान्य बाब आहे. त्यांच्या मते अमेरिकेत 'वर्क लाईफ बॅलेन्स'ला गरजेपेक्षा जास्त महत्त्वं दिलं जात असून, त्यामुळं हा देश स्पर्धेत मागे पडत आहे.
बहुतांशी युवा पिढीविषयी चिंता व्यक्त करताना श्मिट यांनी आपल्या कारकिर्दीतील सुरुवातीच्या दिवसांवर प्रकाश टाकला. जिथं त्यांनी Sun Microsystems मध्ये काम करत होते. आपल्याला सर्वाधिक शिकण्याची संधी तेव्हा मिळाली ज्यावेळी ऑफिसमधील वरिष्ठ कर्मचारी संवाद साधत आणि त्यांचे शब्द आपल्या कानांवर पडत असं श्मिट म्हणाले. ज्यामुळं घरातून काम करण्याच्या नादात 'ऑफिस लर्निंग' कसं शक्यं आहे? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
राहिला प्रश्न गुगलच्या वर्क-फ्रॉम-होम नियमांचा, तर सध्या या कंपनीकडून आठवड्यातून तिनदा कर्मचाऱ्यांना ऑफिसला हजर राहण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. AI प्रोजेक्टवर कंपनीतील अनेक टीम काम करत असून, त्यांच्यासाठी काही कठोर नियमही आहेत. New York Times च्या वृत्तानुसार Google च्या सहसंस्थापकांनीसुद्धा AI साठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ऑफिसमध्ये येत काम करण्याच्या सूचना देत आठवड्याला 60 तासांचं काम करणं अधिक उत्पादनक्षम ठरतं असं ठाम मत मांडलं. त्यामुळं आता नोकरदार क्षेत्रात प्रत्यक्षात नोकरी करणाऱ्यांचं यावर काय मत हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे. इथं अमेरिका आणि चीन यांच्यातील हे शीतयुद्ध असलं तरीही येत्या काळात जगावरही याचे पडसाद उमटणार असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.
