/अगदी 9/11 सारखंच....; सर्वात उंच इमारतीवर आदळलं विमान, नजर रोखून धरणारी दृश्य समोर

नवी दिल्ली | अमेरिकेवर 9/11 रोजी झालेला दहशतवादी हल्ला कोणीही विसरु शकलेलं नाही. किंबहुना या हल्ल्याचा विषय काढला तरीही इमारतीवर विमान आदळून करण्यात आलेल्या हलल्याची दृश्य लगेचच अनेकांच्या डोळ्यांसमोर उभी राहतात. अशीच काहीशी घटना नुकतीच चीनची राजधानी बिजिंग इथं घडली. या घटनेची दृश्य सोशल मीडियावर व्हायरल होताच 9/11 च्या आठवणीनं एकच खळबळ माजली.
उपलब्ध माहितीनुसार चीनची राजधानी असणाऱ्या बिजींग इथं सर्वात उंच इमारत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'सीआईटीआयसी टॉवर' (CITIC Tower) वर शुक्रवार 26 जून 2026 रोजी अचानकच एक विमान आदळलं, ज्यामुळं या इमारतीचंही मोठं नुकसान झालं असून, विमान आदळल्यानंतर त्याचे तुटलेले अवशेष जमीनीच्या दिशेनं कोसळले आणि रस्त्यावरील काही वाहनांचंही यामुळं नुकसान झालं.
'द सन' च्या वृत्तानुसार सोशल मीडियावर या घटनेचे काही व्हिडीओ व्हायरल झाले, जिथं विमान इमारतीच्या एका भागावर आदळताना स्पष्ट दिसत आहे. या घटनेनंतर विमानाच्या चिंधड्या उडाल्या, तर इमारतीचंही नुकसान झालं. सदर घटनेनंतर तातडीनं सुरक्षिततेचे निकष लक्षात घेत या संपूर्ण भागातील सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली, मोठ्या संख्येनं फौजफाटासुद्धा तैनात करण्यात आला आणि या इमारतीकडे येणारे सर्व रस्ते बंद करण्यात आले.
स्थानिक प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार या अपघातानं प्रभावित झालेल्यांचा अधिकृत आकडा अद्याप समोर आला नसून, विमानानं प्रवास करणाऱ्यांची माहितीसुद्धा समजू शकलेली नाही. फ्लाइटराडार24' च्या माहितीनुसार हे एक 'सनवर्ड SA60L ऑरोरा' विमान होतं. हे दोनजणांची आसन क्षमता असणारं एका इंजिनचं एक हलकं विमान असून, त्याची निर्मिती चीनच्याच 'स्टारएयर एयरक्राफ्ट कंपनी'नं केली आहे. बिजिंगमध्ये कोणत्याही लहान विमानाच्या उज्जाणासाठीसुद्धा नागरी उड्डाण विभागाची आणि चीनच्या वायुदलाची परवानगी घ्यावी लागते.
今天下午，一架型号为 B-12PP 的国产轻型通航小飞机，撞到了北京第一高楼 - 中国尊 pic.twitter.com/CobNs6fSBA— Sea (@Sea_Bitcoin) June 26, 2026
दरम्यान या अपघातानंतर सोशल मीडियावर घटनेचे जे काही व्हिडीओ समोर आले, ते पाहून काही युजरना 9/11 ची घटना आठवली. जेव्हा अमेरिकेवर एक भीषण दहशतवादी हल्ला करण्यात आला होता. ज्यामध्ये दहशतवाद्यांनी न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या नॉर्थ आणि साऊथ टॉवरवर विमानांनी टक्कर घडवून आणली होती. चीनमधील हा प्रकारही प्रथमदर्शनी तसाच दिसल्यानं नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचं वातावरण दिसून आलं.