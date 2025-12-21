English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कर्मचाऱ्यांना दीड कोटींचं घर गिफ्ट देतेय 'ही' कंपनी, लोक विचारचायत, 'नोकरी कशी मिळेल?'

China Company Gift House: कंपनी कर्मचाऱ्यांना 1.3 कोटी ते 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत किंमतीचे फ्लॅट्स भेट म्हणून देतेय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 21, 2025, 07:36 PM IST
कंपनीकडून घर गिफ्ट

China Company Gift House: चीनमधील झेजियांग गुओशेंग ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजी नावाच्या ऑटो पार्ट्स बनवणाऱ्या कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून महागडे फ्लॅट्स देण्याची खास योजना सुरू केलीय. चांगले आणि कुशल कर्मचारी कंपनीत दीर्घकाळ टिकावेत यासाठी कंपनीने हे पाऊल उचललंय. एकूण 450 कर्मचारी असलेल्या या कंपनीने 2024 मध्ये 70 मिलियन डॉलरची उलाढाल केली होती. असे फायदे देऊन कर्मचाऱ्यांमध्ये स्थिरता येईल आणि ते अधिक चांगले काम करतील, असा कंपनीला विश्वास आहे.

फ्लॅट्सची किंमत

कंपनी कर्मचाऱ्यांना 1.3 कोटी ते 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत किंमतीचे फ्लॅट्स भेट म्हणून देतेय. हे फ्लॅट्स 1076 ते 1615 चौरस फूट आकाराचे आहेत. म्हणजेच एका कर्मचारी दांपत्याला 1550 चौरस फूटाचा फ्लॅट मिळालाय. हे फ्लॅट्स कंपनीच्या कारखान्यापासून फक्त 5 किलोमीटर अंतरावर आहेत. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना ये-जा करणे सोयीचे होते. स्थानिक बाजारात अशा फ्लॅट्सची किंमत खूप जास्त असते, त्यामुळे हे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठे गिफ्ट ठरणार आहे.

कसे होणार वाटप? 

कंपनीने एकूण 18 फ्लॅट्स वाटप करण्याचे ठरवले आहे. यंदा 2025 मध्ये 5 फ्लॅट्स देण्यात आले आहेत. पुढच्या वर्षी 8 फ्लॅट्स देणार आहेत आणि पुढील तीन वर्षांत उरलेले फ्लॅट्स देण्यात येतील. हे फ्लॅट्स कंपनीच्या औद्योगिक भागाजवळील नवीन इमारतीत आहेत. ही योजना लॉंग टर्म विचार करुन बनवण्यात आलीय. यामुळे कर्मचारी कंपनीशी जोडले राहतील आणि नवीन कौशल्ये शिकतील, असा विश्वास कंपनी व्यवस्थापकांकडून व्यक्त केला जातोय.  

पात्रतेसाठीच्या अटी काय?

हे फ्लॅट्स मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्याने कंपनीत किमान तीन वर्षे काम केलेले असावे. मात्र फ्लॅटचा पूर्ण मालकी हक्क मिळण्यासाठी 5 वर्षांची अधिकृत सेवा पूर्ण करावी लागते. फ्लॅट देण्यापूर्वी कंपनी एक करार करून घेते, ज्यात सेवा कालावधी आणि फ्लॅट हस्तांतरणाच्या नियमांचा समावेश असतो. ही योजना मुख्यतः कुशल तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी आहे.

योजनेचे महत्त्व काय? 

अशा प्रकारचे फायदे देऊन कंपनी कर्मचाऱ्यांना घराचे स्वप्न पूर्ण करतेय. जे विशेषतः परदेशी किंवा दूर राहणाऱ्या कामगारांसाठी फायदेशीर आहे. कंपनीच्या या पावलामुळे कर्मचाऱ्यांची निष्ठा वाढवेल आणि कंपनीची प्रगती होईल, असा विश्वास कंपनीचे जनरल मॅनेजर वांग जियायुआन यांना वाटतोय. जगात अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देतात, पण एवढ्या मोठ्या रकमेचे घर भेट देणे  ही दुर्मीळ बाब आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

