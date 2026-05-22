/आता माणसंही मिळणार सेलमध्ये! कपड्यांऐवजी लोक खरेदी करतील ‘Artificial Humans’? किंमत पाहून उडतील होश

जगामधील पहिला ह्युमनॉइड रोबोट लिलावाचे आयोजन करण्यात आले आहे, ह्युमनॉइड रोबोट लिलावात या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ई-कॉमर्स कंपनी JD.com ने केलेल्या या घोषणेनंतर आता टेक वर्ल्ड आणि रोबोटिक्स इंडस्ट्रीमध्ये खूप उत्साह निर्माण झाला आहे.
चीनमधील ई-कॉमर्स कंपनी JD.com ने आता मोठी घोषणा केली आहे, जगामधील पहिला ह्युमनॉइड रोबोट लिलावाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या लिलावाचे आयोजन हे चीनच्या सर्वात मोठ्या ऑनलाइन शॉपिंग इव्हेंटमध्ये करण्यात आले आहे. हा लिलावा कंपनीच्या वार्षिक 618 शॉपिंग फेस्टिव्हल दरम्यान करण्यात आले आहे. 2026 मध्ये होणाऱ्या 618 शॉपिंग फेस्टिव्हल लाँच इव्हेंटमध्ये कंपनीने ही योजना आखली आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार ह्युमनॉइड रोबोट लिलावात या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या शॉपिंग फेस्टिव्हलमध्ये अनेक प्रमोशनल आणि स्पेशल सेल इव्हेंटचा भाग देखील असणार आहे.
ई-कॉमर्स कंपनी JD.com ने केलेल्या या घोषणेनंतर आता टेक वर्ल्ड आणि रोबोटिक्स इंडस्ट्रीमध्ये खूप उत्साह निर्माण झाला आहे. बिझनेस तज्ज्ञांनी यावर विश्वास व्यक्त केला आहे, त्यांच्या मते हा अनोखा लिलाव जगभरामध्ये टेक कंपन्या त्याचबरोबर संशोधन संस्था आणि रोबोट संग्राहकांचे लक्ष केंद्रिंत करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये संस्था ह्युमनॉइड रोबोट्स हे पुढीच्या पिढीसाठी लवकरच फायदेशीर ठरु शकते. रोबोट मॉडेल्सची संपूर्ण यादी कंपनीने अजूनपर्यत जाहीर केलेली नाही. आता या लिलावाची उत्सुकता वाढत चालली आहे.
या कार्यक्रमामध्ये अत्याधुनिक एआय तंत्रज्ञानाने सुसज्ज अनेक प्रगत रोबोट सादर अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोबोटिक तंत्रज्ञान अवलंबण्याची तयारी सुरु आहे असे कंपनीने सांगितले आहे. या योजनमध्ये सुमारे 30 लाख रोबोट्स त्याचबरोबर 10 लाख स्वयंचलित वाहने आणि 1 लाख ड्रोन तैनात करण्यात केले जाणार आहेत. या प्रकल्पाबद्दल कंपनीने सांगितले आहे की ई-कॉमर्सपुरता हा प्रोजेक्ट मर्यादीत राहणार नाही. हा परिवर्तन घडवून आणणार आहे, लॉजिस्टिक्स, गोदाम आणि वितरण प्रणालीमध्ये देखील प्रगती होणार असे सांगण्यात आले आहे.
रोबोट आणि एआय-आधारित प्रणाली कामाची गती आणि कार्यक्षमता दोन्ही सुधारु शकते असा कंपनीने विश्वास व्यक्त केला आहे. या रोबोटची किंमत तुम्ही ऐकून तुम्हाला नक्कीच धक्का बसेल. जेडी रिटेलने 2026 मध्येच रोबोट ब्रँडच्या विक्रीत 1.47 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त त्याच्यावर किंमत लावली जाऊ शकते असा कंपनीचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर कंपनीला 30 टक्क्यांनी उत्पादन लाँच चक्र कमी करायचे आहे असे सांगितले आहे.