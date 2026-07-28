Explained : परदेशात कुटुंब असलेल्या नेत्यांना चीन 'नेकेड ऑफिशियल्स' का म्हणतो? भारताची परिस्थिती काय?

'नीट-यूजी' (NEET-UG) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे: अनेक राजकारणी आणि नोकरशहांची मुले परदेशात शिक्षण घेतात किंवा नोकरी करतात, ज्यामुळे हा वर्ग तरुणांना भेडसावणाऱ्या समस्यांपासून किंवा संघर्षांपासून दूर राहतो. अनेकदा असे दिसून आले आहे की, त्यांची मुले किंवा जोडीदार विकसित देशांमध्ये कायमस्वरूपी रहिवासी म्हणून राहतात. या संदर्भात चीनचे उदाहरण अनेकदा दिले जाते; तिथे अशा राजकारण्यांना आणि नोकरशहांना 'नेकेड ऑफिशियल्स' (Naked Officials) म्हटले जाते आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवली जाते.
'नेकेड ऑफिशियल्स' (किंवा चिनी भाषेत *Luǒ Guān*) ही संज्ञा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना (CPC) किंवा चिनी सरकारमधील अशा अधिकाऱ्यांसाठी वापरली जाते, ज्यांचे जोडीदार आणि/किंवा मुले परदेशात स्थायिक झाले आहेत (मग ते कायमस्वरूपी रहिवासी असोत किंवा नागरिक), तर संबंधित अधिकारी स्वतः चीनमध्येच आपले पद सांभाळत असतात. जेव्हा अधिकारी चीनमध्ये राहतो आणि त्याचे जवळचे कुटुंब परदेशात जाते, त्यामुळे तो अधिकारी देशात 'एकटा' किंवा जवळच्या कुटुंबाशिवाय राहतो. तेव्हा ही संज्ञा प्रामुख्याने वापरली जाते. गेल्या एका दशकाहून अधिक काळापासून, चीन या श्रेणीतील सार्वजनिक अधिकाऱ्यांचे नियमन आणि त्यांच्यावर देखरेख करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
चीन या समस्येकडे भ्रष्टाचार, परदेशात बेकायदेशीरपणे मालमत्ता हस्तांतरित करणे आणि वैयक्तिक संपत्ती जमा करणे या दृष्टिकोनातून पाहते. जर एखाद्या अधिकाऱ्याचे कुटुंब परदेशात राहत असेल, तर सरकार त्याकडे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी संभाव्य धोका म्हणून पाहू शकते; ज्यामुळे चौकशी, माहितीची अनिवार्य उघड-करण्याची आवश्यकता आणि निर्बंध लादणे यांसारख्या गोष्टी कराव्या लागतात. तथापि, ही स्थिती स्वतःहून गुन्हा मानली जात नाही.
२००९ मध्ये, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाच्या 'सेंट्रल कमिशन फॉर डिसिप्लिन इन्स्पेक्शन'ने (CCDI) सर्वप्रथम 'नेकेड ऑफिशियल्स'वर अधिक देखरेख ठेवण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर, २०१० मध्ये, 'पर्यवेक्षण मंत्रालयाने' (Ministry of Supervision) अशा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थापनाला बळकट करण्यासाठी औपचारिक नियम लागू केले, ज्यांचे जोडीदार आणि मुले परदेशात गेले होते. भ्रष्टाचार, मालमत्तेचे बेकायदेशीर हस्तांतरण आणि भांडवलाचे देशाबाहेर होणारे पलायन (capital flight) रोखण्यासाठी माहिती गोळा करणे आणि देखरेख वाढवणे हा याचा मुख्य उद्देश होता.
त्यानंतरच्या काळात या धोरणांमध्ये अधिक काटेकोरपणा आणला गेला. २०१४ मध्ये पदोन्नतीविषयक नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामध्ये ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे जोडीदार परदेशात गेले होते, त्यांच्या नियुक्तीबाबतच्या उपाययोजनांचा समावेश होता. या नियमांनुसार, अशा अधिकाऱ्यांना संवेदनशील पदांवर पदोन्नती मिळवण्यास मनाई करण्यात आली; तसेच लष्करी, राजनैतिक, राष्ट्रीय सुरक्षा, गुप्तचर, गोपनीय मोहिमा आणि इतर महत्त्वाच्या नेतृत्वविषयक भूमिकांमध्ये काम करण्यासही त्यांना प्रतिबंध घालण्यात आला.
त्याच वर्षी ग्वांगडोंग प्रांतात एक मोठी कारवाई करण्यात आली, ज्यामध्ये तपास अधिकाऱ्यांनी अशा १,००० हून अधिक अधिकाऱ्यांची ओळख पटवली. यापैकी ८६६ अधिकाऱ्यांना पदावनती किंवा बदलीला सामोरे जावे लागले, अथवा त्यांना राजीनामा देण्यास किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास सांगण्यात आले. यात महापौर आणि स्थानिक पातळीवरील इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. त्यानंतर, काही महत्त्वाच्या पदांवर कायम राहण्यासाठी सुमारे २०० अधिकाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबीयांना मुख्य भूमी चीनमध्ये परत बोलावले.
२०१४ च्या अखेरीस, कम्युनिस्ट पक्षाच्या 'सेंट्रल ऑर्गनायझेशन डिपार्टमेंट'ने देशभरात सुमारे ३,२०० "नेकेड ऑफिशियल्स" (ज्यांचे कुटुंबीय परदेशात राहतात असे अधिकारी) ओळखल्याचे जाहीर केले. यापैकी १,००० हून अधिक अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली, त्यांची बदली करण्यात आली किंवा त्यांना संवेदनशील पदांवरून हटवण्यात आले.
नियमांची पुढील मोठी कडक अंमलबजावणी २०२२ मध्ये झाली, जेव्हा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना (CPC) च्या केंद्रीय समितीने मंत्री-स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या जोडीदारांना आणि मुलांना परदेशात स्थावर मालमत्ता बाळगण्यास किंवा परदेशी कंपन्यांचे शेअर्स ठेवण्यास मनाई केली. हितसंबंधांचा संघर्ष (conflicts of interest) कमी करणे, गुप्त मालमत्ता जमा करण्याच्या संधींवर मर्यादा घालणे आणि भ्रष्टाचारविरोधी उपाययोजना बळकट करणे या उद्देशाने लागू केलेल्या निर्बंधांच्या व्यापक मालिकेचा हा एक भाग होता. गेल्या १२ महिन्यांत पुन्हा एकदा अंतर्गत आढावा घेण्यात आला. या प्रक्रियेत "नेकेड ऑफिशियल्स" (ज्यांची मुले परदेशात राहतात आणि जोडीदार चीनमध्ये राहतात असे अधिकारी) यांची तपासणी करण्यात आली. 'सेंट्रल ऑर्गनायझेशन डिपार्टमेंट'ने देशभरात सर्वेक्षण केले. या तपासणीनंतर, अनेक अधिकाऱ्यांना पदोन्नती किंवा नियुक्त्या नाकारण्यात आल्या. अंतर्गत शिस्तपालन मोहिमेअंतर्गत, संबंधित श्रेणींमध्ये येत असल्यामुळे त्यांना नेतृत्व पदांवरून हटवण्याची मागणी करण्यात आली.
भारतात असे कोणतेही कायदे नाहीत ज्यानुसार मंत्री, खासदार, आमदार किंवा वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी हे जाहीर करणे अनिवार्य आहे की त्यांचे जोडीदार किंवा मुले दुसऱ्या देशाचे कायमस्वरूपी रहिवासी किंवा नागरिक आहेत, किंवा त्यांचे निकटवर्तीय शिक्षण किंवा रोजगारासाठी परदेशात राहत आहेत. त्याचप्रमाणे, निवडणूक कायदे, सेवा नियम किंवा कर नियमांनुसार आवश्यक असलेल्या मालमत्तेच्या सामान्य खुलाशाव्यतिरिक्त, निकटवर्तीयांकडे असलेल्या परदेशातील महत्त्वपूर्ण मालमत्तेचा तपशील जाहीर करण्याची सक्ती करणारी कोणतीही विशिष्ट कायदेशीर चौकट अस्तित्वात नाही.
निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना भारतीय निवडणूक आयोगाकडे शपथपत्र सादर करून आपली मालमत्ता, दायित्वे आणि आर्थिक हितसंबंधांची माहिती देणे आवश्यक असते. काही सरकारी कर्मचाऱ्यांवर मालमत्ता जाहीर करण्याबाबतचे नियम लागू असले तरी आचारसंहितेचे नियम लागू होतात. याव्यतिरिक्त, प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत, रहिवाशांना लागू असल्यास परदेशातील मालमत्तेबाबत माहिती उघड करणे आवश्यक असू शकते. तथापि, चीनच्या विपरीत, भारतात वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी अशी कोणतीही विशिष्ट माहिती-प्रकटीकरण प्रणाली नाही, ज्यांचे निकटवर्तीय परदेशात राहतात, काम करतात किंवा तिथे कायमचे स्थायिक झाले आहेत.
भारतातील अनेक राजकारणी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कुटुंबीय परदेशात राहतात. जर भारतात असा नियम असता, तर ते देखील अशा छाननीच्या कक्षेत आले असते. मंत्री, खासदार, आमदार, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि इतर उच्चपदस्थ सार्वजनिक पदाधिकाऱ्यांनी माहिती उघड करणे अनिवार्य करणारा कायदा हा पारदर्शकतेचा एक उपाय म्हणून विचारात घेतला जाऊ शकतो. परिणामी, भारतात "नेकेड ऑफिशियल्स" (ज्या अधिकाऱ्यांचे कुटुंबीय परदेशात राहतात असे अधिकारी) यांच्याबाबत चर्चा सुरू करण्याची वेळ आली आहे. "नेकेड ऑफिशियल्स" बाबतच्या चिनी मॉडेलमध्ये असा पूर्वग्रह ठेवला जात नाही की असा प्रत्येक अधिकारी भ्रष्टच असतो. मात्र, हे मॉडेल या तत्त्वावर काम करते की, हितसंबंधांचा संघर्ष (conflicts of interest), भ्रष्टाचाराचा धोका किंवा परदेशात बेकायदेशीरपणे मालमत्ता हस्तांतरित करणे यांसारख्या संभाव्य चिंतांमुळे अशा परिस्थितीत अधिक माहिती उघड करणे, सतर्कता बाळगणे आणि संस्थात्मक छाननी करणे आवश्यक असते.
कोणत्याही निकटवर्तीयाने गुंतवणूक कार्यक्रमांद्वारे दुसऱ्या देशात दीर्घकालीन वास्तव्याचा दर्जा, गुंतवणूक व्हिसा किंवा नागरिकत्व मिळवले आहे का? अशा प्रणालीचा उद्देश पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे तसेच हितसंबंधांचा संघर्ष रोखणे हा असेल. यात कोणताही गैरप्रकार किंवा भ्रष्टाचार झाल्याचे गृहीत धरले जाणार नाही. आपल्या मुलाला शिक्षण, काम किंवा वास्तव्यासाठी परदेशात पाठवण्यात काहीही गैर नाही; असे केल्याने भ्रष्टाचार, निष्ठा विभागली जाणे किंवा भारताप्रती निष्ठेचा अभाव असल्याचे सिद्ध होत नाही. कोणतेही धोरण आणताना गोपनीयता, योग्य कायदेशीर प्रक्रिया आणि वैध वैयक्तिक परिस्थिती यांबाबत आवश्यक ती खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. हे सर्व राजकीय पक्ष, सरकारे आणि उच्च सार्वजनिक पदांवर असलेल्या व्यक्तींना—कोणतीही भीती, पूर्वग्रह किंवा सवलत न ठेवता—समानपणे लागू केले जावे.