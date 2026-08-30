/चीनमध्ये भूस्खलन! 16 जणांचा मृत्यू, 49 भारतीय बेपत्ता; 23 देशांचे लोक एकाच ठिकाणी हरवले, बोगद्यातून जिवंत बाहेर पडले 350 जण

चीन-नेपाळच्या सीमेवर 26 ऑगस्ट रोजी झालेल्या भूस्खलनानंतर ग्यिरोंग पोर्टवरील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. नैऋत्य चीनमधील शिनजियांग प्रांतामधील स्थानिक सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार या ठिकाणी भूस्खलनामुळे 16 जणांचा मृत्यू झाला आहे. येथील 546 जण अद्याप बेपत्ता आहेत. बेपत्ता झालेल्यांमध्ये 49 भारतीयांचा समावेश असून बचाव कार्य सुरु आहे.
स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भूस्खलनानंतर 23 देशांतील एकूण 261 परदेशी नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत. यापैकी 104 नेपाळी आहेत. उर्वरित नागरिकांमध्ये 49 भारतीय, लॅटव्हियाचे 33, अमेरिकेचे 18 आणि युनायटेड किंगडमच्या 15 नागरिकांचा समावेश आहेत. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाचे प्रत्येकी सहा नागरिकही बेपत्ता असल्याच्या वृत्ताला स्थानिक प्रशासनाने दुजोरा दिला आहे. याशिवाय, दक्षिण आफ्रिकेचे चार, मलेशियाचे तीन, जर्मनीचे तीन आणि रशियाचे तीन नागरिकही बेपत्ता आहेत. आयर्लंड आणि एस्टोनियाचे प्रत्येकी दोन, तर फ्रान्स, नेदरलँड्स आणि न्यूझीलंडसह इतर अनेक देशांचे नागरिकही बेपत्ता असल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
शिनजियांग प्रांताच्या सरकारी माहिती कार्यालयाने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, परराष्ट्र व्यवहार, सार्वजनिक सुरक्षा, संस्कृती आणि पर्यटन आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन या विभागांनी संयुक्तपणे तपास केला असून विविध स्तरांवर माहिती संकलित करुन हा आकडा जारी करण्यात आला आहे. चिनी अधिकाऱ्यांनी संबंधित देशांच्या दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांनाही परिस्थितीबद्दल माहिती दिली आहे. पोर्ट आणि आसपासच्या परिसरात अनेक शोध मोहिमा राबविण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, सध्या ग्यिरोंग काउंटीमध्ये कोणताही परदेशी पर्यटक अडकलेला नाही. तथापि, बेपत्ता लोकांची संख्या मोठी असल्याने, शोध आणि बचाव कार्य अजूनही सुरू आहे. प्रशासन बाधित क्षेत्रात मदत कार्याला गती देण्यासाठी आणि बेपत्ता लोकांबद्दल माहिती गोळा करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहे.
तिबेट सीमेजवळ हिमनदीचा मोठा भाग कोसळल्यानंतर आलेल्या महापुरात नेपाळमध्ये गेलेल्या बळींची संख्या 734 वर पोहोचली असून, 2,498 बेपत्ता आहे. आतापर्यंत पाच हजारांहून अधिक जणांची सुटका करण्यात आली आहे. महापुरात चिखल-पाण्याचा लोंढा वरून जात असताना नेपाळमधील अप्पर त्रिशूली जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्याने अनेकांचे प्राण वाचविले आहेत. या बोगद्यात गेलेल्या कामगारांपैकी 350 जणांची सुटका करण्यात आली असून, त्यात 65 भारतीयांचा समावेश आहे. मात्र, बोगद्यात अजूनही 100 हून अधिक जण अडकले असण्याची भीती आहे.