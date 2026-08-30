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चीनमध्ये भूस्खलन! 16 जणांचा मृत्यू, 49 भारतीय बेपत्ता; 23 देशांचे लोक एकाच ठिकाणी हरवले, बोगद्यातून जिवंत बाहेर पडले 350 जण

समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीमध्ये भारतातील 49 लोक बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली असून तब्बल 23 देशांमधील लोक या ठिकाणी बेपत्ता असल्याचं स्थानिक प्रशासनाने सांगितलंय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 30, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:15 AM IST
चीनमध्ये भूस्खलन! 16 जणांचा मृत्यू, 49 भारतीय बेपत्ता; 23 देशांचे लोक एकाच ठिकाणी हरवले, बोगद्यातून जिवंत बाहेर पडले 350 जण
Image Credit: समोर आली थक्क करणारी माहिती (फोटो रॉयटर्स आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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