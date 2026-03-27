संपूर्ण जगाचं युद्धाकडे लक्ष लागलेलं असतानाच चीनने साधली संधी; संपूर्ण जगाला दिला धक्का

China launches TEST satellite: संपूर्ण जगाचं लक्ष सध्या इराण-इस्रायल यांच्यातील युद्धाकडे लागलं आहे. इराणने हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्याने तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, संपूर्ण जग त्यात होरपळत आहे. संपूर्ण जग युद्धाच्या घडामोडींकडे लक्ष देत असताना चीनने मात्र संधी साधत मोठी कामगिरी केली आहे. चीनने सॅटेलाइटचं प्रक्षेपण केलं आहे. दुपारी 12 वाजून 11 मिनिटांनी 'लॉन्ग मार्च-2सी' (Long March-2C) रॉकेटच्या साहाय्याने या नवीन चाचणी उपग्रहाला अवकाशात पाठवण्यात आले आहे.
चीनने देशाच्या वायव्य भागात स्थित असलेल्या 'जियुक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रा'वरून 'शियान-33' (Shiyan-33) हा उपग्रह प्रक्षेपित केला आहे. यशस्वीपणे हे प्रक्षेपण करण्यात आलं आहे. शुक्रवारी दुपारी 'लॉन्ग मार्च-2सी' (Long March-2C) रॉकेटच्या साहाय्याने या नवीन चाचणी उपग्रहाला अवकाशात पाठवण्यात आलं. या उपग्रहाने आपल्या पूर्व-निर्धारित कक्षेत यशस्वीरित्या प्रवेश केला आहे. विशेष म्हणजे, ही मोहीम 'लॉन्ग मार्च' रॉकेट मालिकेतील 635 वी उड्डाण मोहीम ठरली. चीनचं 2026 मधील 17 वे ऑर्टिंबट लाँच होतं.
या सॅटेलाइट लाँचच्या माध्यमातून चीनने सिद्ध केलं आहे की, एकीकडे मध्यपूर्वेत संघर्ष सुरु असल्याने जग तणावात असताना चीन मात्र त्यापासून अलिप्त आणि निर्धास्त आहे. चीनला आवश्यक असलेला नैसर्गिक वायूचा संपूर्ण साठा तो थेट रशियाकडून पाइपलाइन्सद्वारे मिळवतो. त्याच वेळी, आपल्या तेलाची गरज भागवण्यासाठी पर्यायी सागरी मार्गांचा वापर करून चीनने तेलाचा मोठा राखीव साठाही ठेवला आहे.
'SCMP' च्या रिपोर्टनुसार, 27 मार्चच्या दुपारी प्रक्षेपित करण्यात आलेला 'Xiyan-33' हा उपग्रह चीनचं एक प्रायोगिक अंतराळयान आहे. अंतराळातील पर्यावरणाचे संशोधन आणि इतर विविध तांत्रिक प्रयोगांच्या दृष्टीकोनातून या अंतराळयानाची रचना केली आहे. अंतराळातील विविध घटनांवर लक्ष ठेवण्याव्यतिरिक्त, विशेषतः अंतराळ किरणोत्सर्गाचा (space radiation) अभ्यास करण्यासाठी हा उपग्रह तयार करण्यात आला आहे. संवेदनशील अंतराळयानांना भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य धोक्यांची ओळख पटवून देण्यात हा उपग्रह अत्यंत मोलाचा ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
दरम्यान इराण-इस्रायल युद्ध आता 28 व्या दिवसावर पोहोचलं आहे. इराणाच्या भूमीवर लष्करी मोहिमा राबवण्याच्या तयारीचा एक भाग म्हणून, अमेरिकेने मध्यपूर्वेत हजारो भूदले (ground troops) तैनात केली आहेत. तेहरानसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरांना लक्ष्य करण्याऐवजी, इराणाची तेलसमृद्ध बेटं ताब्यात घेण्यावर अमेरिकेचं लक्ष्य आहे. याच उद्देशाने, अमेरिकेने विशेष 'मरीन कमांडो'ना या भागात रवाना केले आहे.
सीएनएनच्या (CNN) एका रिपोर्टनुसार, इराणने 'खार्ग' बेटावर कडक सुरक्षाव्यवस्था उभारली असून त्याचं रुपांतर एका अभेद्य लष्करी तळात केलं आहे. येथे अमेरिकन सैन्य लाँडिग करु शकतात. तेहरानने या बेटावर आपल्या सैन्याची उपस्थिती वाढवली असून, तिथे नवीन हवाई संरक्षण यंत्रणाही (air defense systems) बसवल्या आहेत. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, इराणने बेटाच्या किनाऱ्यांवर 'अँटी-पर्सनेल' आणि 'अँटी-आर्मर' सुरुंग पेरून ठेवले आहेत. यामुळे जर अमेरिकन सैन्याने तिथे उतरण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना यमसमदनी धाडण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, अमेरिकेला वाटत आहे की जर त्यांना 'खार्ग' बेट ताब्यात घेण्यात यश मिळालं, तर इराणला आर्थिक दिवाळखोरीचा सामना करावा लागेल.