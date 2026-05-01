जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा शक्तिशाली देश 20 वर्षे मागे गेला! Real estate मार्केट क्रॅश, 2005 च्या दराने मालमत्तांची विक्री, आता भारताचा नंबर गुंतवणूकदारांमध्ये खळबळ

वनिता कांबळे | Updated: May 1, 2026, 12:05 AM IST
China Property Crisis: जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा शक्तिशाली देश 20 वर्षे मागे गेला आहे.  जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला चीन, सध्या आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या मालमत्ता संकटाचा सामना करत आहे. चीनमध्ये मालमत्तांच्या किंमती कोसळल्या आहेत. 2005 च्या दराने मालमत्तांची विक्री  सुरु झाली आहे. अशी स्थिती भारततही निर्माण होऊ शकते अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे  गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. 

चीनच्या मालमत्ता बाजारात आलेल्या मंदीमुळे जग आश्चर्यचकित झाले आहे. चीन मधील घरांच्या किंमती पाहता 2005  सालात जितक्या होत्या झाल्या आहेत. म्हणजेच चीनचे Real estate मार्केट 20 वर्ष मागे गेले आहे. भारतात अशी स्थिती झाली तर काय होईल अशी भिती गुंतवणूक दारांच्या मनात निर्माण झाली आहे.  चीनमध्ये मालमत्तांचे दर कोसण्यामागे अनेक कारणे समोर आली आहेत. मागील काही वर्षांपासून तिथले सरकार आणि बांधकाम व्यावसायिक वेड्यासारखे बांधकाम करत आहेत. चीनमध्ये हजारो इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. या इमारती राहण्यायोग्य नाहीत. ही ठिकाणे 'भूत शहरे' म्हणून ओळखली जाऊ लागली आहेत.  जेव्हा पुरवठा गरजेपेक्षा जास्त झाला आणि लोकांनी गुंतवणूक करणे थांबवले, तेव्हा तेजीचा फुगा फुटला. आज परिस्थिती अशी आहे की, बांधकाम व्यावसायिकांकडे पैसे नाहीत, प्रकल्प अपूर्ण आहेत आणि लोक हप्ते भरण्यास तयार नाहीत. परिणामी मालमत्तांच्या किंमती कोसळल्या आहेत.

हे देखील वाचा... पुण्याच्या पुरंदर विमानतळाला जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 1 एकरसाठी मागितले होते 7 कोटी; सरकारने वेगळाचा आकडा जाहीर केला; 4 मे पासून खात्यावर पैसे येणार

मागील काही वर्षांत भारतातील मालमत्तेच्या किमतीही गगनाला भिडल्या आहेत. गुडगाव, मुंबई आणि बंगळूरुसारख्या शहरांमध्ये मालमत्तांच्या किमती कोटीच्या वर गेल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, भारत आणि चीनमधील परिस्थितीत मोठी तफावत आहे. यामागे अनेक प्रमुख कारणे आहेत. चीनने गरजेपेक्षा जास्त घरे बांधली, पण भारतात मध्यमवर्गासाठी घरांची मोठी कमतरता आहे. येथील लोक गुंतवणुकीपेक्षा राहण्यासाठी जास्त घरे खरेदी करत आहेत. जोपर्यंत खरेदीदार उपलब्ध आहेत, तोपर्यंत किमती इतक्या मोठ्या प्रमाणात खाली येऊ शकत नाहीत.

भारतात रेरा (RERA) लागू झाल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांवर कडक निर्बंध आले आहेत. आता कोणताही बांधकाम व्यावसायिक ग्राहकांना गंडा घालून  पलायन करू शकत नाहीत.  किंवा ग्राहकांच्या पैशाचा गैरवापर करु शकत नाहीत. यामुळे भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटची स्थिती चीनपेक्षा खूप वेगळी आहे. 
भारतातील लाखो लोक अजूनही गावांमधून शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत. यामुळे शहरी भागात घरांना मोठी मागणी आहे. पुढील 10-15 वर्षांत, भारतीय शहरांमधील घरांची मागणी कमी होण्याऐवजी वाढण्याची शक्यता आहे.

भारतात मालमत्तांच्या किमती कधीच कमी होणार नाहीत अस नाही. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात सुधारणा होण्याची शक्यता असते. जर एखाद्या भागात दर अचानक लक्षणीयरीत्या वाढले, तर तेथील किमती स्थिर होऊ शकतात किंवा 5 ते 10 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात. परंतु, चीनमध्ये जशी मोठी आर्थिक पडझड झाली तशी भारतात होण्याची शक्यता सध्या तरी कमी आहे.  भारताची बँकिंग प्रणाली देखील खूप सावध आहे. येथील बँका गृहकर्ज मंजूर करण्यापूर्वी शेकडो प्रकारच्या योग्य तपासण्या करतात, त्यामुळे सबप्राइमसारख्या संकटाचा धोका कमी होतो. भारताची बाजारपेठ केवळ सट्टेबाजीवर नव्हे, तर भावना आणि गरजेवर चालते. भारतातील मालमत्ता बाजारपेठ सध्या सुरक्षित आणि मजबूत असल्याचा तज्ञांचा दावा आहे. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

इतर बातम्या

पुण्याच्या पुरंदर विमानतळाला जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 1 एक...

महाराष्ट्र बातम्या