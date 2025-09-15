चीनचं पब्लिक टॉयलेटची जगभरात जोरदार चर्चा; फोटोशूटसाठी पर्यटकांची गर्दी, Video पाहाच

Hanfu Traditional Architecture Toilet Video : भारतातील पब्लिक टॉयलेट पाहिल्यावर आपण नाकं मुरडतो. तिथली अस्वच्छता, दुर्गंध त्यामुळे अशा ठिकाणी जाणे आपण टाळतो. फार कमी ठिकाणी सार्वजनिक टॉयलेटला चांगल्या परिस्थितीत असतात. जिथे पैसे देऊन सर्वसामान्य जाऊ शकतात. पण सध्या सोशल मीडियावर एका सार्वजनिक टॉयलेटचा व्हिडीओ जोरदार व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओमधील टॉयलेट बघून तुम्हाला प्रश्न पडेल की हे टॉयलेट आहे की, एखादं आलिशान पर्यटक स्थळं. हे टॉयलेट पाहिण्यासाठी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात. या सार्वजनिक शौचालयाचे फोटो काढण्यासाठी पर्यटक मोठी गर्दी केल्याचही पाहिला मिळते. (China public toilet is a hot topic of discussion around the world Tourists flock to it for a photoshoot viral video)
हे आलिशान आणि पर्यटकांचे हब असलेले हे शौचायल चीनमधील दुनहुआंग या ठिकाणी आहे. या शौचालयाचे आणखी वैशिष्ट्य म्हणजे याची निर्मिती हानफूमध्ये पारंपरिक शैलीमध्ये पाहिला मिळते. एवढंच नाही या शौचालयाचे बांधकाम पाहिल्यास तुम्हाला चीनमधील ऐतिहासिक संस्कृतीचं दर्शन होतं. जरी है शौचालय जुन्या पद्धतीने बांधलं असलं तरी इथे अत्याधुनिक सोया - सुविधाने परिपूर्ण आहे. तसंच तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, पर्यटक सांगतात की, या शौचालयातील टेक्नोलॉजी त्यांनी चीन शिवाय कुठे पाहिली नाही, अगदी अमेरिकेतही नाही.
तसंच या शौचालयाची सफासफाई रोबोट्स करतात. त्याचप्रमाणे इथल्या वेटिंग रूममध्ये बसण्यासाठी आरामदायी फर्निचर असून पिण्याच्या पाण्यासाठी हायटेक फिल्टर्स तुम्हाला पाहिला मिळते. खास म्हणजे या शौचालयात महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी विशेष सोयीसुविधा करण्यात आल्या आहेत.
1. दुनहुआंग सार्वजनिक शौचालय कोणते आहे आणि ते कुठे आहे?
दुनहुआंग सार्वजनिक शौचालय हे चीनमधील गान्सू प्रांतातील दुनहुआंग शहरातील एक आलिशान आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध सार्वजनिक शौचालय आहे. हे दुनहुआंग नाईट मार्केटजवळ आहे, जे प्राचीन सिल्क रोडचे प्रमुख केंद्र आहे. हे शौचालय जुन्या हानफू शैलीत बांधले गेले असून, ते एक पर्यटक स्थळ म्हणून ओळखले जाते.
2. हे शौचालय पर्यटकांचे आकर्षण कसे झाले?
हे शौचालय आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्राचीन संस्कृतीचा संगम आहे, ज्यामुळे ते सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. पर्यटक फोटो आणि व्हिडिओ काढण्यासाठी गर्दी करतात. 16 ऑगस्ट 2025 रोजी पुन्हा सजावट करून उघडले गेले, ज्यामुळे ते "मॅजिकल केव्ह" सारखे दिसते आणि पर्यटकांना आकर्षित करते.
3. शौचालयाची बांधकाम शैली कशी आहे?
शौचालयाचे बांधकाम प्राचीन हानफू शैलीत आहे, ज्यात दुनहुआंग संस्कृतीवर आधारित चित्रे आणि सजावट आहे. हे दोन मजली आहे, ज्यात वरच्या मजल्यावर फॅन्टसी थीम असलेली जागा आहे. बाहेरील भिंती अल्ट्रा-क्लिअर ग्लासने बनवल्या आहेत, ज्यामुळे ते आधुनिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध दिसते.