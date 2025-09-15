English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
चीनचं पब्लिक टॉयलेटची जगभरात जोरदार चर्चा; फोटोशूटसाठी पर्यटकांची गर्दी, Video पाहाच

Hanfu Traditional Architecture Toilet Video: सोशल मीडियावर चीनचं पब्लिक टॉयलेटची जोरदार चर्चा सुरु आहे. हे टॉयलेट आहे की, ट्युरिस्ट हब असा प्रश्न पडतो. तुम्ही पाहिला का व्हिडीओ ?

नेहा चौधरी | Updated: Sep 15, 2025, 03:54 PM IST
Hanfu Traditional Architecture Toilet Video : भारतातील पब्लिक टॉयलेट पाहिल्यावर आपण नाकं मुरडतो. तिथली अस्वच्छता, दुर्गंध त्यामुळे अशा ठिकाणी जाणे आपण टाळतो. फार कमी ठिकाणी सार्वजनिक टॉयलेटला चांगल्या परिस्थितीत असतात. जिथे पैसे देऊन सर्वसामान्य जाऊ शकतात. पण सध्या सोशल मीडियावर एका सार्वजनिक टॉयलेटचा व्हिडीओ जोरदार व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओमधील टॉयलेट बघून तुम्हाला प्रश्न पडेल की हे टॉयलेट आहे की, एखादं आलिशान पर्यटक स्थळं. हे टॉयलेट पाहिण्यासाठी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात. या सार्वजनिक शौचालयाचे फोटो काढण्यासाठी पर्यटक मोठी गर्दी केल्याचही पाहिला मिळते. (China public toilet is a hot topic of discussion around the world Tourists flock to it for a photoshoot viral video)

हे आलिशान आणि पर्यटकांचे हब असलेले हे शौचायल चीनमधील दुनहुआंग या ठिकाणी आहे. या शौचालयाचे आणखी वैशिष्ट्य म्हणजे याची निर्मिती हानफूमध्ये पारंपरिक शैलीमध्ये पाहिला मिळते. एवढंच नाही या शौचालयाचे बांधकाम पाहिल्यास तुम्हाला चीनमधील ऐतिहासिक संस्कृतीचं दर्शन होतं. जरी है शौचालय जुन्या पद्धतीने बांधलं असलं तरी इथे अत्याधुनिक सोया - सुविधाने परिपूर्ण आहे. तसंच तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, पर्यटक सांगतात की, या शौचालयातील टेक्नोलॉजी त्यांनी चीन शिवाय कुठे पाहिली नाही, अगदी अमेरिकेतही नाही.

तसंच या शौचालयाची सफासफाई रोबोट्स करतात. त्याचप्रमाणे इथल्या वेटिंग रूममध्ये बसण्यासाठी आरामदायी फर्निचर असून पिण्याच्या पाण्यासाठी हायटेक फिल्टर्स तुम्हाला पाहिला मिळते. खास म्हणजे या शौचालयात महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी विशेष सोयीसुविधा करण्यात आल्या आहेत. 

FAQ

1. दुनहुआंग सार्वजनिक शौचालय कोणते आहे आणि ते कुठे आहे?
दुनहुआंग सार्वजनिक शौचालय हे चीनमधील गान्सू प्रांतातील दुनहुआंग शहरातील एक आलिशान आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध सार्वजनिक शौचालय आहे. हे दुनहुआंग नाईट मार्केटजवळ आहे, जे प्राचीन सिल्क रोडचे प्रमुख केंद्र आहे. हे शौचालय जुन्या हानफू शैलीत बांधले गेले असून, ते एक पर्यटक स्थळ म्हणून ओळखले जाते.

2. हे शौचालय पर्यटकांचे आकर्षण कसे झाले?
हे शौचालय आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्राचीन संस्कृतीचा संगम आहे, ज्यामुळे ते सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. पर्यटक फोटो आणि व्हिडिओ काढण्यासाठी गर्दी करतात. 16 ऑगस्ट 2025 रोजी पुन्हा सजावट करून उघडले गेले, ज्यामुळे ते "मॅजिकल केव्ह" सारखे दिसते आणि पर्यटकांना आकर्षित करते.

3. शौचालयाची बांधकाम शैली कशी आहे?
शौचालयाचे बांधकाम प्राचीन हानफू शैलीत आहे, ज्यात दुनहुआंग संस्कृतीवर आधारित चित्रे आणि सजावट आहे. हे दोन मजली आहे, ज्यात वरच्या मजल्यावर फॅन्टसी थीम असलेली जागा आहे. बाहेरील भिंती अल्ट्रा-क्लिअर ग्लासने बनवल्या आहेत, ज्यामुळे ते आधुनिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध दिसते.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

