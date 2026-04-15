पृथ्वीची फिरण्याची गती ज्यामुळे मंदावली त्या धरणाच्या तिप्पट मोठं धरण बांधण्याचा चीनचा भयानक प्लान; भारताला मोठा धोका

भारताजवळ चीनचा सर्वात मोठ धरण बांधत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ज्या धरणामुळे पृथ्वीची फिरण्याची गती  मंदावली त्या धरणाच्या तिप्पट मोठं हे धरण असणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 15, 2026, 10:51 PM IST
China Construction Hydropower Dam  On Brahmaputra Affect India : जगातील सर्वात मोठे सर्वात शक्तीशाली धरण चीनमध्ये आहे. या धरणामुळे पृथ्वीची फिरण्याची गती मंदावली आहे. मात्र, आता धरणाच्या तिप्पट मोठं धरण बांधण्याचा चीनचा भयानक प्लान आहे. भारताला यामुळे मोठा धोका
 निर्माण होणार आहे. हे नवे धरण भारतासाठी एक वॉटर बॉम्ब असणार आहे. चीनच्या या भयानक धरण प्रकल्पामुळे शास्त्रज्ञ घाबरले आहेत. जर हे धरण फुटले तर भारतात विनाश होऊ शकतो. 

चीन दुर्गम हिमालयीन प्रदेशात जगातील सर्वात शक्तिशाली जलविद्युत धरण बांधत आहे. हे धरण चीनच्या दाट लोकवस्तीच्या किनारपट्टीपासून शेकडो किलोमीटर दूर आहे. वीज निर्मीतीसाठी हे धरण बांधत असल्याचा चीनचा दावा आहे. प्रत्यक्षात मात्र,  ब्रह्मपुत्रा नदीला अडवण्यासाठी या धरणाचा वापर करण्याचा डाव आहे. हा भव्य प्रकल्प तिबेटमधील यारलुंग त्सांगपो नदीच्या खालच्या भागात उभारला जात आहे. ही नदी भारतात ब्रह्मपुत्रा आणि बांगलादेशात यमुना बनते. 168 अब्ज डॉलर्सचा हा महाप्रकल्प आहे. हा प्रकल्प चीनच्या थ्री गॉर्जेस धरणापेक्षा तिप्पट वीज निर्माण करेल. 

तिबेट दौऱ्यादरम्यान चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी हा प्रकल्प जलद आणि कार्यक्षमतेने पुढे नेण्याचे आदेश दिले. हे धरण भारतासाठी एक मोठे आव्हान आहे. या धरणामुळे आसपासच्या परिसरातील पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास होणार आहे,  या धरणाचे पर्यावरणावर विनाशकारी परिणाम होऊ शकतात. हे धरण अभियांत्रिकीचा एक अभूतपूर्व पराक्रम ठरणार आहे. डोंगरातून बोगदा खणून आणि 2,000 मीटर उंचीचा फायदा घेऊन, 'आशियाचा जलस्रोत' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रदेशातील एका प्रमुख नदीवर हे धरण बांधले जाणार आहे. 

या धरणाच्या बांधकामामुळे एका दुर्मिळ, नैसर्गिक परिसंस्थेला आणि तेथे राहणाऱ्या मूळनिवासी लोकांच्या वडिलोपार्जित घरांनाही हानी पोहोचू शकते. भारत आणि बांगलादेशातील नदीच्या खालच्या भागात राहणारे लाखो लोकही नदीवर अवलंबून आहेत.याचा मासेमारी आणि शेतीसह परिसंस्थेवर परिणाम होणार आहे.  भारतात चीनच्या या प्रकल्पाला 'वॉटर बॉम्ब' म्हटले जात आहे. 

चीनचा रहस्यमयी जलविद्युत प्रकल्प

चीनचा हा महाकाय जलविद्युत प्रकल्प जितका विशाल आहे, तितकाच तो रहस्यमयही आहे. यारलुंग त्सांगपो नदीवर बांधल्या जाणाऱ्या या प्रणालीचा स्पष्ट आराखडा बीजिंगने अद्याप प्रसिद्ध केलेला नाही. अधिकृत कागदपत्रांमध्ये याचा उल्लेख "वायएक्स प्रकल्प" (YX Project) असा केला जातो. शिवाय, धरणाची रचना, धरणांची संख्या, बोगद्यांची लांबी आणि जल-नियंत्रण क्षमतेबद्दल कोणताही तपशील देण्यात आलेला नाही. जी काही माहिती समोर आली आहे, ती केवळ उपग्रह प्रतिमा, वैज्ञानिक संशोधन आणि लीक झालेल्या निविदा दस्तऐवजांवर आधारित अटकळ आहे. सीएनएनच्या मते, या संकेतांवरून असे सूचित होते की हे एकच धरण नसून, पर्वतांमध्ये बोगदे आणि भूमिगत वीज केंद्रांचे एक गुंतागुंतीचे जाळे असू शकते.
चीन जिथे हे धरण बांधत आहे तो प्रदेश जगातील सर्वात जास्त भूकंपप्रवण क्षेत्रांपैकी एक आहे. जिथे भूकंप, भूस्खलन आणि हिमनदीतील सरोवरांच्या उद्रेकाचा सतत धोका असतो. बोगद्यांमध्ये किंवा धरणांमध्ये किंचितही संरचनात्मक बिघाड होऊन धरण कोसळल्यास, त्याचा परिणाम केवळ चीनपुरता मर्यादित राहणार नाही. भारत आणि बांगलादेशातील लाखो लोक या नदीवर अवलंबून आहेत आणि पाण्याचा अचानक विसर्ग झाल्यास खरोखरच 'वॉटर बॉम्ब'सारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

