  • बॉस असावा तर असावा! 360 कोटी प्रॉफीटमधून कर्मचाऱ्यांना वाटला 240 कोटी बोनस, कोण आहे दिलदार?

बॉस असावा तर असावा! 360 कोटी प्रॉफीटमधून कर्मचाऱ्यांना वाटला 240 कोटी बोनस, कोण आहे दिलदार?

Chinese Company Bonus: कंपनीने 2025 च्या निव्वळ नफ्यातून 70 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांना बोनस म्हणून वाटली. कंपनीचा एकूण नफा सुमारे 360 कोटी रुपये होता.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 5, 2026, 05:52 PM IST
बॉस असावा तर असावा! 360 कोटी प्रॉफीटमधून कर्मचाऱ्यांना वाटला 240 कोटी बोनस, कोण आहे दिलदार?
बोनस

Chinese Company Bonus: चीनमधील हेनान क्वांगशान क्रेन कंपनी ही क्रेन बनवणारी एक मोठी कंपनी आहे. कुई पेईजुन हे या कंपनीचे मालक आणि चेअरमन आहेत. त्यांच्याकडे कंपनीचे जवळपास 98.88 टक्के शेअर्स आहेत. ही कंपनी दरवर्षी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी वार्षिक उत्सव आयोजित करते. यावर्षी 13 फेब्रुवारीला झालेल्या या कार्यक्रमात सुमारे 7 हजार कर्मचारी सहभागी झाले होते. या उत्सवात ८00 टेबल्सवर रोख रकमेचे ढिगारे ठेवण्यात आले होते. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना थेट रोख बोनस मिळवण्याची संधी मिळाली. कुई पेईजुन यांनी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी नेहमीच उदार धोरण अवलंबले आहे, ज्यामुळे त्यांना 'दिलदार बॉस' म्हणून ओळखले जाते. या कार्यक्रमाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेयत. ज्यात कर्मचारी स्टेजवर पैसे मोजत आणि गोळा करताना दिसत आहेत. 

बोनस कसा वाटला जाणार? 

कंपनीने 2025 च्या निव्वळ नफ्यातून 70 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांना बोनस म्हणून वाटली. एकूण नफा सुमारे 360 कोटी रुपये होता, त्यापैकी 240 कोटी रुपये (180 मिलियन युआन) बोनस म्हणून वितरित करण्यात आले. कार्यक्रमात थेट 60 मिलियन युआनपेक्षा जास्त रोख रक्कम (सुमारे 80 कोटी रुपये) वाटण्यात आले. उर्वरित रक्कम ऑनलाइन ट्रान्सफरद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला अतिरिक्त 20 हजार युआन (सुमारे 2.3 लाख रुपये) रोख दिले गेले. कर्मचाऱ्यांनी स्टेजवर जाऊन पैसे गोळा केले, काहींना इतकी मोठी रक्कम घेऊन जाण्यात अडचण आली. हे दृश्य व्हिडिओमध्ये कैद झाले आणि जगभरात चर्चेचा विषय बनले. 

भेटवस्तू न देण्याचा निर्णय

सुरुवातीला कंपनीने कर्मचाऱ्यांसाठी घरगुती उपकरणे, नेकलेस, अंगठ्या आणि घड्याळांसारख्या भेटवस्तूंची योजना केली होती. पण कुई पेईजुन यांनी सोन्याच्या किंमती वाढत असल्यामुळे या भेटवस्तू रद्द केल्या. त्याऐवजी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला थेट 20 हजार युआन रोख देण्याचे ठरवले. हा निर्णय व्यावहारिक आणि कर्मचारी-अनुकूल असल्याचे सांगितले. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार पैसे खर्च करण्याची मुभा मिळाली. कंपनीच्या वित्त विभागाला या अतिरिक्त रकमेचे वितरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले, ज्यामुळे उत्सव अधिक उत्साही झाला. 

कर्मचारी काय म्हणाले? 

कर्मचाऱ्यांनी या बोनसचे स्वागत केले. कार्यक्रमात ते उत्साहाने सहभागी झाले आणि मोठ्या रकमेचे बंडल घरी नेले. काही कर्मचाऱ्यांनी इतकी रोख रक्कम हाताळण्यात मजा घेतली. हे वितरण सामान्य कंपन्यांच्या तुलनेत खूप उदार आहे, जिथे नफ्यातून फक्त थोडा भाग कर्मचाऱ्यांना मिळतो. या घटनेमुळे कर्मचारी आणि मालक यांच्यातील नातेसंबंध मजबूत झाले. सोशल मीडियावर या व्हिडिओची चर्चा होत आहे, ज्यामुळे इतर कंपन्यांना प्रेरणा मिळू शकते. कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद दाखवणारे व्हिडिओ जगभरात पसरले. 

व्यवसाय जगतात नवे ट्रेंड  

कर्मचाऱ्यांना नफ्यात भागीदार बनवल्यास कंपनीची उत्पादकता वाढू शकते, हे यातून बॉसने दाखवून दिलं. कुई पेईजुन यांची ही कृती इतर उद्योजकांसाठी आदर्श आहे. चीनमध्ये अशा उदार कंपन्या दुर्मीळ आहेत पण हे प्रकरण जगभरात चर्चेत आहे. कंपनीचा नफा 360 कोटी रुपये असूनही 70 टक्के वाटणे हे असामान्य आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांची निष्ठा वाढून भविष्यात कंपनीला फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Chinese company bonusHenan Kuangshan CraneCui Peijunemployee bonusprofit sharing

