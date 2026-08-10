/पत्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळल्या इमारती, ७.४ तीव्रतेच्या शक्तीशाली भूकंपाने हादरले कोलंबिया, पाहा Video

दक्षिण अमेरिकेतील कोलंबिया देशात भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले. रिश्टर स्केलवर या भूकंपाची तीव्रता ७.४ इतकी नोंदवली गेली. अमेरिकेच्या 'यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हे'ने (USGS) दिलेल्या माहितीनुसार, हे धक्के सोमवारी जाणवले. हा भूकंप कोलंबियाच्या चोको (Chocó) विभागातील 'सॅन होजे डेल पाल्मार'च्या पूर्वेस सुमारे ५ किलोमीटर अंतरावर आणि जमिनीखाली सुमारे १०७ किलोमीटर खोलीवर झाला.
तथापि, अमेरिकेच्या 'सुनामी वॉर्निंग सिस्टम'ने या भूकंपाची तीव्रता वेगळी मोजली असून ती ७.१ इतकी असल्याचे सांगितले आहे. या यंत्रणेने स्पष्ट केले की, कोलंबियातील या भूकंपानंतर त्सुनामीचा कोणताही इशारा देण्यात आलेला नाही.
Powerful 7.4-magnitude earthquake hits Manizales, Colombia (10.08.2026)pic.twitter.com/pmcAFyWQbp— Disaster News (@Top_Disaster) August 10, 2026
हा भूकंप कोलंबियाच्या अनेक भागांत जाणवला, ज्यामध्ये भूकंपाचा केंद्रबिंदू असलेल्या ठिकाणापासून दूर असलेल्या भागांचाही समावेश होता. प्राथमिक अहवालांनुसार, कोलंबियाच्या सीमा ओलांडून व्हेनेझुएलाच्या सीमेपर्यंतही हे धक्के जाणवल्याचे समजते.
This is extremely serious—complete devastation in Pereira, with people screaming and panic spreading everywhere. #Temblor #Pereira #Colombia #Earthquake #SOS #PrayForColombia pic.twitter.com/9YlniU1i3T— Mahrosh Pervaiz (@MahroshPervaiz1) August 10, 2026
'रिंग ऑफ फायर' हा पॅसिफिक महासागराच्या सभोवतालचा विस्तारलेला पट्टा आहे. हा भाग भूकंप आणि ज्वालामुखीच्या हालचालींसाठी ओळखला जातो. हा सुमारे ४०,००० किलोमीटर लांबीचा, घोड्याच्या नालच्या (horseshoe) आकाराचा प्रदेश आहे.
TERRIFYING MOMENTS: A powerful 7.4-magnitude earthquake (Terremoto) struck, sending strong tremors in San José del Palmar, Chocó, Colombia. pic.twitter.com/IldtSC2Ez1— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 10, 2026
हा 'यू' (U) आकाराचा पट्टा अमेरिकेच्या आणि कॅनडाच्या पश्चिम किनारपट्टीपासून दक्षिणेकडील चिलीपर्यंत आणि रशियापासून इंडोनेशियापर्यंत पसरलेला आहे. पॅसिफिक महासागरातील या विशिष्ट क्षेत्राला 'रिंग ऑफ फायर' म्हणून ओळखले जाते आणि येथे वारंवार मोठे भूकंप होतात.
Shocking footage emerges from the powerful #Temblor in Colombia #Colombia #Earthquake #Sismo #Terremoto #PrayForColombia pic.twitter.com/zzbvI8RlY7— Mahrosh Pervaiz (@MahroshPervaiz1) August 10, 2026