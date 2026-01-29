Plane Crash News : आणखी एक भीषण विमान दुर्घटना; खासदारासह 15 जणांचा मृत्यू, धक्कादायक दृश्य समोर

Plane Crash News : महाराष्ट्राला हादरवणारी घटना नुकतीच घडली आणि या घटनेतून राज्याला सावरण्यात बराच वेळ जाईल यात शंका नाही, कारण राज्यानं 'कामाचा माणूस' गमावला आहे. अर्थात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघाती मृत्यू सर्वांच्याच मनाल चटका लावून गेला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र या घटनेनं हळहळत असतानाच विमान अपघाताची आणखी एक घटना समोर आली आणि हे सत्र नेमकं थांबणार कधी? हाच प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
लॅटिन अमेरिकी देश कोलंबियाच्या पूर्वोत्तर भागात नॉर्टे डी सँटेंडर प्रांताच्या ग्रामीण भागात बुधवारी एक विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं आणि ही बातमी वाऱ्याच्या वेगानं पसरली. या विमानात एका खासदारांसह 15 सहप्रवासी होते, ज्यांचाही अपघातता मृत्यू ओढावला. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार सरकारी विमान कंपनी 'सटेना'च्या माहितीनुसार कुरासिका भागातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळावरील सविस्तर माहिती जारी केली. ज्यानंतर प्रवाशांचा शोध घेण्यासाठी एक पथक पाठवण्यात आलं.
विमान कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार या विमानात दोन कॅप्टन होते. तर, खासदार डायोजेनेस किंतेरोसुद्धा प्रवास करत होते. कोलंबियाच्या परिवहन मंत्रालयानं जारी केलेल्या माहितीनुसार 'घटनास्थळी विमानाची माहिती मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी या विमानातून प्रवास करणाऱ्यांपैकी कोणीही वाचू शकलेलं नाही'. अधिक सविस्तर माहितीनुसार एचके 4709 इशा नोंदणी क्रमांकाचं विमान स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 11 वाजून 42 मिनिटांनी कुकूता विमानतळावरून पर्वतीय क्षेत्र असणाऱ्या ओकाना शहराच्या दिशेनं निघालं. सहसा हे उड्डाण 40 मिनिटांचं असतं.
'सटेना'च्या माहितीनुसार उड्डाणानंतर काहीच मिनिटांनी विमानाचा हवाई वाहतूक नियंत्रण विभागाशी संपर्क तुटला. या घचनेचं वृत्त आणि घटनास्थळाची दृश्य समोर येताच देशभरात शोकाकूल वातावरण पाहायला मिळालं. काही नागरिकांनी कोलंबियाच्या संरक्षण यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली. दरम्यान या अपघाताची कोलंबिया सरकारनं चौकशी सुरू केली असून, संपूर्ण प्रक्रियेनंतरच या अपघाताचा अहवाल सादर केला असून, तूर्तास देशात नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.