English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • Plane Crash News : आणखी एक भीषण विमान दुर्घटना; खासदारासह 15 जणांचा मृत्यू, धक्कादायक दृश्य समोर

Plane Crash News : आणखी एक भीषण विमान दुर्घटना; खासदारासह 15 जणांचा मृत्यू, धक्कादायक दृश्य समोर

Plane Crash News : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत ओढावलेला मृत्यू राज्याचा धस्का देऊन गेला. ही घटना मानात घर करून असतानाच आणखी एक अशीच घटना समोर आली.   

सायली पाटील | Updated: Jan 29, 2026, 02:12 PM IST
Plane Crash News : आणखी एक भीषण विमान दुर्घटना; खासदारासह 15 जणांचा मृत्यू, धक्कादायक दृश्य समोर
Colombia Plane Crash News Colombian Lawmaker Among 15 Dead In Plane Crash

Plane Crash News : महाराष्ट्राला हादरवणारी घटना नुकतीच घडली आणि या घटनेतून राज्याला सावरण्यात बराच वेळ जाईल यात शंका नाही, कारण राज्यानं 'कामाचा माणूस' गमावला आहे. अर्थात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघाती मृत्यू सर्वांच्याच मनाल चटका लावून गेला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र या घटनेनं हळहळत असतानाच विमान अपघाताची आणखी एक घटना समोर आली आणि हे सत्र नेमकं थांबणार कधी? हाच प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आणखी एका भयावह अपघातानं जग हादरलं, कुठे घडली घटना? 

लॅटिन अमेरिकी देश कोलंबियाच्या पूर्वोत्तर भागात नॉर्टे डी सँटेंडर प्रांताच्या ग्रामीण भागात बुधवारी एक विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं आणि ही बातमी वाऱ्याच्या वेगानं पसरली. या विमानात एका खासदारांसह 15 सहप्रवासी होते, ज्यांचाही अपघातता मृत्यू ओढावला. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार सरकारी विमान कंपनी 'सटेना'च्या माहितीनुसार कुरासिका भागातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळावरील सविस्तर माहिती जारी केली. ज्यानंतर प्रवाशांचा शोध घेण्यासाठी एक पथक पाठवण्यात आलं. 

विमान कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार या विमानात दोन कॅप्टन होते. तर, खासदार डायोजेनेस किंतेरोसुद्धा प्रवास करत होते. कोलंबियाच्या परिवहन मंत्रालयानं जारी केलेल्या माहितीनुसार 'घटनास्थळी विमानाची माहिती मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी या विमानातून प्रवास करणाऱ्यांपैकी कोणीही वाचू शकलेलं नाही'. अधिक सविस्तर माहितीनुसार एचके 4709 इशा नोंदणी क्रमांकाचं विमान स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 11 वाजून  42 मिनिटांनी कुकूता विमानतळावरून पर्वतीय क्षेत्र असणाऱ्या ओकाना शहराच्या दिशेनं निघालं. सहसा हे उड्डाण 40 मिनिटांचं असतं. 

हेसुद्धा पाहा : 'देव चोरला....'; 'दादां'च्या अंत्यविधीदरम्यानचे भावनिक क्षण, बारामतीकरांकडून मन हेलावणारा टाहो

'सटेना'च्या माहितीनुसार उड्डाणानंतर काहीच मिनिटांनी विमानाचा हवाई वाहतूक नियंत्रण विभागाशी संपर्क तुटला. या घचनेचं वृत्त आणि घटनास्थळाची दृश्य समोर येताच देशभरात शोकाकूल वातावरण पाहायला मिळालं. काही नागरिकांनी कोलंबियाच्या संरक्षण यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली. दरम्यान या अपघाताची कोलंबिया सरकारनं चौकशी सुरू केली असून, संपूर्ण प्रक्रियेनंतरच या अपघाताचा अहवाल सादर केला असून, तूर्तास देशात नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
plane crashplane crash newscolombiaColombia Plane MissingColombia plane missing near Venezuela

इतर बातम्या

66-6-6-6 चा विचित्र योग... अजित पवारांच्या मृत्यूचं 6 नंबरश...

महाराष्ट्र बातम्या