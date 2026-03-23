मोठी दुर्घटना! उड्डाण करताच हवाई दलाचं विमान क्रॅश, 110 जवान करत होते प्रवास

Colombia Plane Crash: कोलंबियामध्ये हवाई दलाचं विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं आहे. विमानात एकूण 110 लोक प्रवास करत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, उड्डाण केल्यानंतर काही वेळाच हवाई दलाचं विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं आहे. कोलंबियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 23, 2026, 10:39 PM IST
Colombia Plane Crash: कोलंबियामध्ये हवाई दलाचे विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं आहे. विमानात एकूण 110 जण प्रवास करत होते. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, उड्डाण केल्यानंतर काही वेळातच या विमानाचा अपघात झाला. स्थानिक वृत्तसंस्था 'ब्लू रेडिओ'ने सोमवारी दिलेल्या वृत्तानुसार, या विमानात 110 जवान प्रवास करत होते. सोमवारी, कोलंबियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलं की, देशाच्या दक्षिण भागात 'लॉकहीड मार्टिन' (LMT.N) C-130 हर्क्युलिस हे विमान कोसळले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कोलंबियाचे संरक्षण मंत्री पेड्रो सांचेझ (Pedro Sanchez) यांनी सांगितलं आहे की, ही दुर्घटना त्यावेळी घडली जेव्हा विमान कोलंबियाच्या दक्षिणेकडील ॲमेझॉन प्रदेशात पेरूच्या सीमेजवळ असणाऱ्या 'प्युएर्तो लेगिझामो' येथून उड्डाण करत होतं. या विमानातून सशस्त्र दलाचे जवान प्रवास करत होते.

त्यांनी सांगितलं आहे की, "मृतांची नेमकी संख्या आणि दुर्घटनेचं नेमकं कारण अद्याप समजलेलं नाही. दरम्यान, 'ब्लू रेडिओ'ने अधिकाऱ्यांचा हवाला देत वृत्त दिले की, विमानात 110  सैनिक होते आणि हा अपघात एका शहरी केंद्रापासून अवघ्या 3 किलोमीटर (2 मैल) अंतरावर घडला.

सरकारी वाहिनी RCN जंगलातील मोकळ्या जागेत जळत असलेल्या विमानाची दृश्यं प्रसारित केली आहेत. हे विमान साधारणपणे 100 सैनिकांना घेऊन जाऊ शकते. "देशासाठी ही एक अत्यंत दुःखद घटना आहे. तुमच्या प्रार्थनांमुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळो," असं ते म्हणाले आहेत.

Image

याआधी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस बोलिवियाई हवाई दलाचं हरक्यूलिस सी-१३० विमान राजधानीजवळ दाट लोकवस्ती असणाऱ्या शहर ऑल्टोमध्ये दुर्घटनाग्रस्त झालं होतं. या दुर्घटनेत 20 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि 30 जण जखमी झाले. विमानातील माल शहरभर विखुरला गेला, ज्यामुळे नागरिक आणि सुरक्षा दलांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला होता.

C-130 चं वैशिष्ट्य काय आहे?

C-130 हे अमेरिकन संरक्षण कंपनी लॉकहीड मार्टिनद्वारे तयार केले जाते. हे विमान केवळ मोठेच नाही, तर संरक्षणाच्या गरजांसाठी अत्यंत योग्य आहे. ते 30 मीटर लांब आणि 12 मीटर उंच आहे. ते 19 टन वजन वाहून नेण्यास सक्षम आहे. हे विमान ताशी 643 किलोमीटर वेगाने उडू शकते आणि त्याची मारक क्षमता 3334 किलोमीटर आहे. आणखी एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे अत्यंत प्रतिकूल हवामानातही उड्डाण करण्याची त्याची क्षमता आहे. अमेरिका आणि भारतासह 23 हून अधिक देश या विमानाचा वापर केला जातो. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

