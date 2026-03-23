मोठी दुर्घटना! उड्डाण करताच हवाई दलाचं विमान क्रॅश, 110 जवान करत होते प्रवास

Colombia Plane Crash: कोलंबियामध्ये हवाई दलाचे विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं आहे. विमानात एकूण 110 जण प्रवास करत होते. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, उड्डाण केल्यानंतर काही वेळातच या विमानाचा अपघात झाला. स्थानिक वृत्तसंस्था 'ब्लू रेडिओ'ने सोमवारी दिलेल्या वृत्तानुसार, या विमानात 110 जवान प्रवास करत होते. सोमवारी, कोलंबियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलं की, देशाच्या दक्षिण भागात 'लॉकहीड मार्टिन' (LMT.N) C-130 हर्क्युलिस हे विमान कोसळले आहे.
कोलंबियाचे संरक्षण मंत्री पेड्रो सांचेझ (Pedro Sanchez) यांनी सांगितलं आहे की, ही दुर्घटना त्यावेळी घडली जेव्हा विमान कोलंबियाच्या दक्षिणेकडील ॲमेझॉन प्रदेशात पेरूच्या सीमेजवळ असणाऱ्या 'प्युएर्तो लेगिझामो' येथून उड्डाण करत होतं. या विमानातून सशस्त्र दलाचे जवान प्रवास करत होते.
#Military #plane #crash reported in #Colombia,#Aircraft goes down near #Puerto #Leguízamo with around 100 onboard,Wreckage seen #burning in dense #jungle area,Crash video surfaces on social media.
त्यांनी सांगितलं आहे की, "मृतांची नेमकी संख्या आणि दुर्घटनेचं नेमकं कारण अद्याप समजलेलं नाही. दरम्यान, 'ब्लू रेडिओ'ने अधिकाऱ्यांचा हवाला देत वृत्त दिले की, विमानात 110 सैनिक होते आणि हा अपघात एका शहरी केंद्रापासून अवघ्या 3 किलोमीटर (2 मैल) अंतरावर घडला.
सरकारी वाहिनी RCN जंगलातील मोकळ्या जागेत जळत असलेल्या विमानाची दृश्यं प्रसारित केली आहेत. हे विमान साधारणपणे 100 सैनिकांना घेऊन जाऊ शकते. "देशासाठी ही एक अत्यंत दुःखद घटना आहे. तुमच्या प्रार्थनांमुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळो," असं ते म्हणाले आहेत.
याआधी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस बोलिवियाई हवाई दलाचं हरक्यूलिस सी-१३० विमान राजधानीजवळ दाट लोकवस्ती असणाऱ्या शहर ऑल्टोमध्ये दुर्घटनाग्रस्त झालं होतं. या दुर्घटनेत 20 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि 30 जण जखमी झाले. विमानातील माल शहरभर विखुरला गेला, ज्यामुळे नागरिक आणि सुरक्षा दलांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला होता.
C-130 हे अमेरिकन संरक्षण कंपनी लॉकहीड मार्टिनद्वारे तयार केले जाते. हे विमान केवळ मोठेच नाही, तर संरक्षणाच्या गरजांसाठी अत्यंत योग्य आहे. ते 30 मीटर लांब आणि 12 मीटर उंच आहे. ते 19 टन वजन वाहून नेण्यास सक्षम आहे. हे विमान ताशी 643 किलोमीटर वेगाने उडू शकते आणि त्याची मारक क्षमता 3334 किलोमीटर आहे. आणखी एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे अत्यंत प्रतिकूल हवामानातही उड्डाण करण्याची त्याची क्षमता आहे. अमेरिका आणि भारतासह 23 हून अधिक देश या विमानाचा वापर केला जातो.