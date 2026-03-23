कंपनीने गर्भवतीला वर्क फ्रॉम होमची विनंती नाकारली; भरावे लागले 200 कोटी, काय आहे प्रकरण?

Pregnant Employee WFH : बदलत्या काळानुसार आज नवरा बायको दोघेही कामावर जातात. पण महिलांचा घर, नोकरी आणि स्वत:ची प्रकृती हे सांभाळणे म्हणजे तारेवरची कसरत असते. अशावेळी त्या अनेक वेळा कंपनीकडे वर्क फ्रॉम होमची विनंती करतात. अशीच एक विनंती एका गर्भवती महिलेने आपल्या कंपनीमध्ये केली. पण त्यांनी तिची ही विनंती नाकारली. परिणामी प्रसूतीनंतर त्या महिलेचे नवजात बाळाचा मृत्यू झाला. यानंतर कंपनीला 200 कोटींचा दंड भरावा लागला. नेमकं काय आहे प्रकरण जाणून घेऊयात.
प्रकरण आहे अमेरिकेतील ओहायोमधील असून महिलेचं नाव चेल्सी वॉल्श असं होतं. ती टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक कंपनीत नोकरीवर होती. ती गर्भवती असल्याने तिने कंपनीला घरून काम करण्याची विनंती केली. कारण डॉक्टराने सांगितलं होतं की, तिची गर्भधारणा ही गुंतागुंतीची असून जोखमीची होती. त्यामुळे तिने ऑफिसला न जातात, तिने वर्क फ्रॉम होम करावे. पण कंपनीने तिची विनंती फेटाळून लावली.
तिने कंपनीला घरून काम करण्याची विनंती केल्यावर कंपनीने तिला ऑफिसमध्ये येऊनच काम करावे लागेल असा आग्रह धरला. वर्क फ्रॉम होम तर तिला मिळणार नाही, आणि जर तिला सुट्टी हवी असेल तर तीदेखील बिनपगारी घ्यावी लागणार. कंपनीच्या या अटीमुळे गर्भवती वॉल्शला पगार आणि आरोग्य विम्या मिळणार नाही. तरीदेखील तिने सुट्टीसाठी कागदपत्रे तयार करण्यास सांगितले.
सुट्टीपूर्वी वॉल्श 22 फेब्रुवारीला चेल्सी कामावर गेली. त्यानंतर 24 फेब्रुवारीला तिला प्रसूती वेदना सुरू झाल्या आणि तिने एका गोंडस मुलीला जन्म दिला, पण जन्माच्या काही तासात तिचा मृत्यू झाला. वॉल्शची प्रसूती ही 18 आठवडे आधीच म्हणजे मुदतपूर्वीच झाली होती. तिच्या बाळाच्या मृत्यूसाठी वॉल्शने कंपनीला जबाबदार ठरवलं आणि कंपनीविरोधात खटला दाखल केला. हे प्रकरण 2021 साली मधील आहे.
वॉल्शने खटल्यात केलेल्या दाव्यानुसार, कंपनीने वर्क फ्रॉम होमची परवानगी नाकारल्यामुळे नवजात बाळाचा मृत्यू झाला. या खटल्याची सुनावणी दरम्यान ओहायोच्या हॅमिल्टन काउंटीमधील ज्युरीने कंपनीला जबाबदार धरलं. तर न्यायाधीश मॅथ्यू सी. मेट्झगर म्हणाले की, पीडिताचा कुटुंबासाठी ही एक हृदयद्रावक घटना आहे. पुराव्यांवरून असं स्पष्ट होतं की, चेल्सी वॉल्श डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार घरून काम करण्याची परवानगी मागत होती. पण टीक्यूएल कंपनीने तिची परवानगी नाकारली आणि बाळाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे कंपनी तिच्या बाळाच्या मृत्यूला जबाबदार असून त्यांना 210 कोटींचा दंड लावण्यात येतो.
महिला आज मोठ्या संख्येने कामावर जातात. अशास्थिती गर्भवती महिलांबाबत जगभरात वेगवेगळे नियम पाहिला मिळतात. पण साधारणपणे गर्भवती महिलांशी भेदभाव करु नये. तसंच गरज पडल्यास त्यांना वर्क फ्रॉम होमची सोय करुन देण्यात यावी.
कंपनीने साधारण गर्भवती महिलांना योग्य सोयीसुविधा देण्याची काळजी घ्यावी. हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य आहे. यामध्ये कामाचे तास कमी करणे, कामाचा भार हलका करणे किंवा घरून काम करण्याची सोय यांचा समावेश आहेत.