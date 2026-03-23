कंपनीने गर्भवतीला वर्क फ्रॉम होमची विनंती नाकारली; भरावे लागले 200 कोटी, काय आहे प्रकरण?

Pregnant Employee WFH : गर्भवती महिला कर्मचारीला डॉक्टरांनी आराम करण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर तिने कंपनीत वर्क फ्रॉम होमची विनंती केली. पण कंपनीने विनंती नाकारली त्यानंतर कंपनीला 200 कोटींचा दंड बसला. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 23, 2026, 03:16 PM IST
Pregnant Employee WFH : बदलत्या काळानुसार आज नवरा बायको दोघेही कामावर जातात. पण महिलांचा घर, नोकरी आणि स्वत:ची प्रकृती हे सांभाळणे म्हणजे तारेवरची कसरत असते. अशावेळी त्या अनेक वेळा कंपनीकडे वर्क फ्रॉम होमची विनंती करतात. अशीच एक विनंती एका गर्भवती महिलेने आपल्या कंपनीमध्ये केली. पण त्यांनी तिची ही विनंती नाकारली. परिणामी प्रसूतीनंतर त्या महिलेचे नवजात बाळाचा मृत्यू झाला. यानंतर कंपनीला 200 कोटींचा दंड भरावा लागला. नेमकं काय आहे प्रकरण जाणून घेऊयात. 

गर्भवती महिलेला हवं होतं वर्क फ्रॉम होम पण...

प्रकरण आहे अमेरिकेतील ओहायोमधील असून महिलेचं नाव  चेल्सी वॉल्श असं होतं. ती टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक कंपनीत नोकरीवर होती. ती गर्भवती असल्याने तिने कंपनीला घरून काम करण्याची विनंती केली. कारण डॉक्टराने सांगितलं होतं की, तिची गर्भधारणा ही गुंतागुंतीची असून जोखमीची होती. त्यामुळे तिने ऑफिसला न जातात, तिने वर्क फ्रॉम होम करावे. पण कंपनीने तिची विनंती फेटाळून लावली. 

सुट्टी हवी असेल तर...

तिने कंपनीला घरून काम करण्याची विनंती केल्यावर कंपनीने तिला ऑफिसमध्ये येऊनच काम करावे लागेल असा आग्रह धरला. वर्क फ्रॉम होम तर तिला मिळणार नाही, आणि जर तिला सुट्टी हवी असेल तर तीदेखील बिनपगारी घ्यावी लागणार. कंपनीच्या या अटीमुळे गर्भवती वॉल्शला पगार आणि आरोग्य विम्या मिळणार नाही. तरीदेखील तिने सुट्टीसाठी कागदपत्रे तयार करण्यास सांगितले. 

नवजात बाळाचा मृत्यू

सुट्टीपूर्वी वॉल्श 22 फेब्रुवारीला चेल्सी कामावर गेली. त्यानंतर 24 फेब्रुवारीला तिला प्रसूती वेदना सुरू झाल्या आणि तिने एका गोंडस मुलीला जन्म दिला, पण जन्माच्या काही तासात तिचा मृत्यू झाला. वॉल्शची प्रसूती ही 18 आठवडे आधीच म्हणजे मुदतपूर्वीच झाली होती. तिच्या बाळाच्या मृत्यूसाठी वॉल्शने कंपनीला जबाबदार ठरवलं आणि कंपनीविरोधात खटला दाखल केला. हे प्रकरण 2021 साली मधील आहे.

 

वॉल्शने खटल्यात केलेल्या दाव्यानुसार, कंपनीने वर्क फ्रॉम होमची परवानगी नाकारल्यामुळे नवजात बाळाचा मृत्यू झाला. या खटल्याची सुनावणी दरम्यान ओहायोच्या हॅमिल्टन काउंटीमधील ज्युरीने कंपनीला जबाबदार धरलं. तर न्यायाधीश मॅथ्यू सी. मेट्झगर म्हणाले की, पीडिताचा कुटुंबासाठी ही एक हृदयद्रावक घटना आहे. पुराव्यांवरून असं स्पष्ट होतं की, चेल्सी वॉल्श डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार घरून काम करण्याची परवानगी मागत होती. पण टीक्यूएल कंपनीने तिची परवानगी नाकारली आणि बाळाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे कंपनी तिच्या बाळाच्या मृत्यूला जबाबदार असून त्यांना 210 कोटींचा दंड लावण्यात येतो. 

गर्भवती महिलांबाबत देशात वेगवेगळे नियम

महिला आज मोठ्या संख्येने कामावर जातात. अशास्थिती गर्भवती महिलांबाबत जगभरात वेगवेगळे नियम पाहिला मिळतात. पण साधारणपणे गर्भवती महिलांशी भेदभाव करु नये. तसंच गरज पडल्यास त्यांना वर्क फ्रॉम होमची सोय करुन देण्यात यावी. 

कंपनीने साधारण गर्भवती महिलांना योग्य सोयीसुविधा देण्याची काळजी घ्यावी. हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य आहे. यामध्ये कामाचे तास कमी करणे, कामाचा भार हलका करणे किंवा घरून काम करण्याची सोय यांचा समावेश आहेत. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

