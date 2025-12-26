एअरपोर्टवर दरवाजे नसलेल्या टॉयलेटची संकल्पना? महिलेचा अनुभव आणि जगभरात इंटरनेटवर चर्चा!

Toilets Without Doors: सोशल मीडियात अनेक गोष्टी व्हायरल होत असतात. यामुळे जगाच्या कानाकोपऱ्यात काय चाललंय? याची माहिती आपल्याला कळत असते. यावर आपण आपल्या प्रतिक्रियादेखील नोंदवत असतो. अशीच एक पोस्ट जगभरात इंटरनेटवर व्हायरल होतेय. पोर्तुगालच्या लिस्बन विमानतळाच्या टर्मिनल 1 मध्ये एका महिलेच्या प्रसाधनगृहात टॉयलेटच्या जागा (स्टॉल्स) उघड्या आहेत. त्यांना दारे नाहीत, फक्त छोट्या भिंती आहेत ज्यात प्रायव्हसी मिळत नाहीत. समोर मोठा आरसा आहे. ज्यामुळे आत बसलेल्या व्यक्तीला सर्व काही दिसते. ही रचना पाहून लोक हैराण झाले आहेत. कारण अशी जागा वापरताना खूप अवघडल्यासारखे वाटणे साहजिक आहे.
सप्टेंबर 2025 मध्ये एका अमेरिकन प्रवाशी महिला बेलेंसिया वॉलेसने हा व्हिडिओ काढला. ती क्रूझ शिपवरून प्रवास करत होती आणि विमानतळावर थांबली होती. तिने मुख्य दार लावून आत व्हिडिओ शूट केला. हा व्हिडिओ प्रथम 'व्हायरल हॉग'वर अपलोड झाला. यानंतर डेली मेलने इंस्टाग्रामवर शेअर केला. आतापर्यंत लाखो लोकांनी हा व्हिडीओ पाहिला आणि त्यावर चर्चा सुरु केली.
व्हिडिओ काढणाऱ्या महिलेला हे पाहून धक्का बसला. 'पोर्तुगाल... आपल्याला बोलायचे आहे' अशी कॅप्शन लिहित पोस्ट केली. तिने हसत-खेळत सांगितले की, येथे खासगीपणा शून्य आहे आणि समोरचा आरसा सर्व काही दाखवतो. तरीही तिने दुसऱ्या भागात जाऊन जिथे दार होते तिथे जाऊन मी प्रसाधनगृह वापरले आणि मला आराम वाटल्याचे ती म्हणाली.
लोकांच्या प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या आहेत. काहींना हे स्वप्नासारखे वाटतंय. 'हे माझ्या वाईट स्वप्नातील प्रसाधनगृह आहे!' अशी प्रतिक्रिया एकाने दिलीय. काहीजण यावर हसत म्हणतात, "सर्वजण पाहत असताना कसे वापरायचे?" पण बरेचजण या फोटोला चुकीचे किंवा फसवा असल्याचे म्हणतायत.
'मी पोर्तुगीज आहे, असे प्रसाधनगृह मी कधी पाहिले नाही. हे बांधकाम चालू असावे किंवा लहान मुलांचे प्रसाधनगृह असावे." विमानतळावर अनेकदा प्रवास करणारेही म्हणतात की असे काही नाही. त्यामुळे हा व्हिडिओ दिशाभूल करणारा वाटतो, पण तरीही तो मजेदार चर्चेचा विषय झाला आहे.
हा भाग कदाचित कुटुंबासाठी किंवा मुलांसाठी बनवलेला असावा, जिथे पालक मुलांना पाहू शकतात. किंवा इथले बांधकाम अपूर्ण असावे, असा अंदाज बांधला जातोय. पोर्तुगालमध्ये प्रसाधनगृहांच्या रचनेबद्दल अनेकदा चर्चा होते, पण असे पूर्णपणे उघडे प्रसाधनगृह असणे हे नक्कीच सामान्य नाही.