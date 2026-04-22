इराण युद्धादरम्यान कंडोमच्या मागणीत मोठी वाढ! 30 टक्क्यांनी वाढल्या किंमती, कंडोम विकत घेणं महागणार

Demand for Condoms increased amid US Iran War: अमेरिका-इराणमधील युद्धादरम्यान कंडोमच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे कंडोमच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीमुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढला असून, कच्चा माल मिळण्यातही अडचण येत आहे. यामुळेच कंडोमचा तुटवडा निर्माण झाला असून, मागणीत वाढ झाली आहे.
मलेशियामधील जगातील सर्वात मोठी कंडोम निर्माता कंपनी Karex ने कंडोमच्या किंमतीत 20 ते 30 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने (CEO) सांगितलं आहे की, इराण युद्धामुळे पुरवठ्याच्या साखळीवर परिमाण झाला तर भविष्यात किंमती आणखी वाढू शकतात.
कंपनीचे CEO गोह मियाह कियात (Goh Miah Kiat) यांनी सांगितलं की, मालवाहतूक आणि वितरणात उशीर होत असल्याने अनेक खरेदीदारांकडील स्टॉक संपला आहे. यामुळे मागणीत प्रचंड वाढ झाली आहे.
सध्याची परिस्थिती अत्यंत नाजूक असून, किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. हा वाढीव खर्च ग्राहकांवर लादण्याशिवाय आमच्याकडे अन्य कोणताही पर्याय उरलेला नाही असं त्यांनी सांगितलं आहे.
Karex कंपनी दरवर्षी 5 अब्जाहून अधिक कंडोमची निर्मिती करतं आणि Durex व Trojan सारख्या प्रमुख ब्रँड्सना पुरवठा करतात.
इराण युद्धामुळे मध्यपूर्वेत ऊर्जा आणि पेट्रोकेमिकच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. यामुळे कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर परिमाण झाला आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस युद्ध सुरु झाल्यानंतर Karex ला सिंथेटिक रबर, नायट्रिल, सिलिकॉन ऑइल आणि ॲल्युमिनियम फॉइल यांसारख्या साहित्याच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्याने त्याचा सामना करावा लागत आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार, सिलिकॉन ऑइलच्या किमतीत सुमारे 20 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. नायट्रिल लॅटेक्सचा खर्च दुप्पट झाला आहे. जानेवारीपासून नैसर्गिक रबर एक-तृतीयांशने अधिक महाग झाले आहे.
CEO ने सांगितलं की, कंपनीकडे पुढील काही महिन्यांसाठी पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. दरम्यान उत्पादन वाढवण्यासाठी सध्या प्रयत्न सुरू आहेत. एकूणच, या वर्षी कंडोम्सच्या मागणीत सुमारे 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मालवाहतुकीचे संकट आणि मागणीतील प्रचंड वाढ यामुळे जागतिक स्तरावरील तुटवडा अधिक गंभीर झाला आहे.
कंपनीने सांगितलं आहे की, युरोप आणि अमेरिकासारख्या मोठ्या बाजारपेठांमध्ये निर्यातीला उशीर होत आहे. आधी जिथे सामान पोहोचण्यासाठी 1 महिना लागत होता, तिथे आता 2 महिने लागत आहेत.