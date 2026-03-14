Explained: इराण-इस्रायलसह 'या' 6 देशांमध्येही सुरु आहे युद्ध? तिसऱ्या महायुद्धाच्या दिशेने जातंय जग? भारताची स्थिती काय?

World War: सध्या जगावर युद्धाचं सावट आहे. जगातील वेगवगेळ्या ठिकाणी दोन देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. मध्यपूर्वेत अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध ताजं आहे. या युद्धाची सुरुवात 28 फेब्रवारीपासून झाली आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणवर केलेल्या थेट हल्ल्यानंतर हा युद्धाला सुरुवात झाली. यानंतर इराणनेही त्यांना जशास तसं प्रत्युत्तर दिलं आहे. मात्र यादरम्यान इराणचे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी यांचं निधन झालं होतं. याशिवाय आणखी काही नेत्यांना अमेरिका-इस्त्रायलने हल्ल्यात ठार केलं आहे. सध्याच्या घडीला मध्यपूर्वेतील स्थिती तणावाची आहे. सतत दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर हल्ले केले जात आहेत. त्यातच इराणने हामुर्झची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. यामुळे जगभरात तेल संकट निर्माण झालं आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे ज्याच्या माध्यमातून जगभरात 20 टक्के तेल आयात केलं जातं.
मध्यपूर्वेशिवाय भारताचा शेजारी देश अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातही मागेल अनेक काळापासून असलेल्या तणावाचं रुपांतर युद्धात झालं आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, पाकिस्तान हवाई दलाने अलीकडेच अफगाणिस्तानमध्ये अनेक हवाई हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यांदरम्यान सीमेला लागून असलेल्या भागांसह काबूल आणि कंदहार येथील क्षेत्रांना लक्ष्य करण्यात आलं. या हल्ल्यांमध्ये नागरी वस्त्या आणि 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (TTP) च्या तळांना, अशा दोन्ही ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले होते.
TTP हल्ल्यांचे नियोजन करण्यासाठी अफगाण भूमीवर आश्रय घेतात, असा आरोप पाकिस्तानकडून बऱ्याच काळापासून केला जात आहे. या हवाई हल्ल्यांनंतर, अफगाण तालिबानने प्रत्युत्तर देत हल्ले केले. कोहाट, कराची आणि इस्लामाबाद यांसारख्या क्षेत्रांसह, पाकिस्तानच्या अनेक शहरांमध्ये ड्रोन हल्ले केल्याचा दावा तालिबानने केला आहे. शिवाय, त्यांनी अनेक लष्करी तळांवर ताबा मिळवल्याचीही माहिती आहे. आतापर्यंत या संघर्षात 300 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या मृतांमध्ये पाकिस्तानी सैनिक आणि नागरिक या दोघांचाही समावेश आहे.
अफगाणिस्ताननेही अनेक पाकिस्तानी सैनिकांना ताब्यात घेतलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UNAMA) एका रिपोर्टनुसार, 26 फेब्रुवारी ते 5 मार्च 2026 या कालावधीत पाकिस्तानने केलेल्या लष्करी कारवायांमध्ये 56 अफगाण नागरिकांचा मृत्यू झाला, ज्यामध्ये 24 मुलांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त, या चकमकींदरम्यान 150 हून अधिक पाकिस्तानी सैनिकांना ठार केल्याचा आणि अनेक लष्करी चौक्यांवर ताबा मिळवल्याचा दावा अफगाण तालिबानने केला आहे.
रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध जगातील मोठ्या आंतरराष्ट्रीय घटनांपैकी आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये हा संघर्ष निर्माण झाला होता. रशियाने सर्वात आधी युक्रेनच्या सैन्यावर हल्ला केला होता. तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील संघर्ष सुरु आहे. या युद्धाचा प्रभाव फक्त दोन्ही देशांवर पडला नसून संपूर्ण जगाचं राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेवर पडला आहे. 24 फेब्रुवारी 2022 ला रशियाचे ष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेनमध्ये लष्करी कारवाई सुरू केल्याची घोषणा केली. त्यानंतर, रशियन सैन्याने विविध ठिकाणांहून युक्रेनमध्ये प्रवेश केला. रशियाने असा दावा केला की, ही कारवाई त्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक होती. मात्र युक्रेन आणि पाश्चात्य राष्ट्रांनी याला थेट हल्ला आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असं संबोधलं.
युद्ध सुरु झाल्यानंतर रशियाने युक्रेनविरुद्ध ओरेश्निक हायपरसोनिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राचा वापर केला आहे. हे एक वेगवान आणि प्राणघातक शस्त्र मानलं जाते. या क्षेपणास्त्राचा वापर ल्विव्ह आणि इतर प्रदेशांमधील ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यासाठी करण्यात आला. रशियाने सोडलेल्या क्षेपणास्त्रांमुळे आणि ड्रोन हल्ल्यांमुळे युक्रेनमधील असंख्य पॉवर प्लांट आणि पॉवर ग्रिडचे नुकसान झाले आहे. रशियाने अनेक युक्रेनियन शहरांवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ले देखील केले आहेत.
दुसरीकडे, युक्रेननेही रशियाला प्रत्युत्तर दिलं आहे. युक्रेनच्या सैन्याने रशियाच्या हद्दीत असलेल्या लष्करी तळ, तेल रिग आणि क्षेपणास्त्र उत्पादन सुविधांना लक्ष्य केलं आहे. युक्रेनने ब्रायन्स्क ओब्लास्ट प्रदेशात पाश्चात्य राष्ट्रांनी पुरवलेल्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करून अनेक हल्ले केले आहेत.
जपान आणि उत्तर कोरियामध्ये मागील अनेक वर्षांपासून कायम आहे. उत्तर कोरियाने घेतलेल्या क्षेपणास्त्र आणि अणुचाचण्या हे या तणावाचे मुख्य कारण आहे. जेव्हा उत्तर कोरिया एखादी क्षेपणास्त्र चाचणी घेतो, तेव्हा जपान आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांची चिंता वाढते.
शनिवारी 13 मार्चला जपानने एक्सवर पोस्ट शेअर करत म्हटलं की, उत्तर कोरियाने एक संशयित बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डागले आहे. या प्रकरणाबाबत पुढील तपास सध्या सुरू आहे.
कोरियन द्वीपकल्पावरील हा वाढता तणाव केवळ या दोन राष्ट्रांपुरता मर्यादित नाही; तर, याचा परिणाम संपूर्ण पूर्व आशियाई प्रदेशाच्या आणि एकूणच जगाच्या सुरक्षेवर होत आहे. उत्तर कोरिया वेळोवेळी लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या घेत असतो. अनेकदा ही क्षेपणास्त्रं जपानच्या आकाशावरून उड्डाण करतात किंवा जपानच्या प्रादेशिक जलसीमांच्या अगदी जवळ येऊन पडतात.