'प्रेक्षकांतून आलेली गोळी थेट मानेत घुसली आणि...', कोण होते चार्ली कर्क? कोणी केली त्यांची हत्या? जाणून घ्या!

Charlie Kirk Shooting: अमेरिकेतील युटा व्हॅली विद्यापीठातील कॉलेज महोत्सवादरम्यान चार्ली कर्क यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली, ज्याने देशभरात खळबळ उडाली आहे. चार्ली हे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे तरुण नेते होते, जे रूढीवादी विचारसरणीच्या तरुण पिढीचे प्रेरणास्थान होते. ट्रम्प यांनी त्यांच्या मृत्यूनंतर एक भावनिक निवेदन जारी करत, चार्लीच्या अमेरिकन मूल्यांसाठी झालेल्या त्यागाचे स्मरण केले. त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, कायदा-सुव्यवस्था, देशभक्ती आणि आध्यात्मिक श्रद्धा यांसाठी जीवन समर्पित केल्याचे नमूद केले. या घटनेमुळे अमेरिकेत राजकीय हिंसाचारावर नवीन वाद सुरू झाला असून एकच खळबळ उडाली आहे. कोण होते चार्ली कर्क? कोणी केली हत्या? काय होते कारण? जाणून घेऊया.
चार्ली कर्क यांनी 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या निवडणूक फसवणुकीच्या दाव्यांना पाठिंबा दिला होता, ज्यामुळे ते चर्चेत आले. त्यांनी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती आणि स्थलांतरितांविरुद्ध आक्रमक मतप्रदर्शन केले, ज्यामुळे त्यांचे समर्थक आणि विरोधकांमध्ये अशी विभागणी निर्माण झाली. ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारी सोपवली होती, ज्यामुळे ते रिपब्लिकन चळवळीतील तरुणांचा महत्त्वाचा चेहरा बनले. त्यांची ही वादग्रस्त भूमिका त्यांच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा चर्चेत आली आहे.
अवघ्या 18 व्या वर्षी चार्ली यांनी ट्रेनिंग पॉइंट यूएसए या संघटनेची स्थापना केली, ज्याने एक दशकात रूढीवादी विचारांचा प्रसार केला. त्यानंतर त्यांनी ट्रेनिंग पॉइंट अॅक्शन सुरू करून तरुण मतदारांमध्ये प्रभाव वाढवला. शिकागोच्या उपनगरात जन्मलेल्या चार्ली यांनी औपचारिक शिक्षण न घेता किशोरवयातच राजकीय क्षेत्रात पदार्पण केले. 2016 पर्यंत ते ट्रम्प यांचे धाकटे पुत्र ज्युनियर ट्रम्प यांचे वैयक्तिक सहाय्यक म्हणूनही काम पाहिले, ज्यामुळे त्यांची ओळख बळकट झाली.
घटनास्थळावरील व्हिडिओमध्ये चार्ली मोठ्या गर्दीला संबोधित करताना दिसत आहे, तेव्हा गोळीबाराचा आवाज येतो. कॅमेरा वेगाने हलतो आणि प्रेक्षकांकडून घाबरलेल्या ओरडण्याचा आवाज येतो त्याआधी चार्ली त्याच्या खुर्चीवर पडताना दिसतो. तपासकर्त्यांनी सांगितले की, हा गोळीबार कॅम्पसच्या छतावरून काळ्या पोशाखात असलेल्या एखाद्या व्यक्तीने केला असावा असा त्यांचा विश्वास आहे. ही लक्ष्यित हत्या असल्याचे दिसून येते. कार्यक्रमात उपस्थित असलेले युटाचे माजी काँग्रेसमन जेसन चाफेट्झ यांनी फॉक्स न्यूजला सांगितले की, चार्ली कर्क गर्दीसोबत प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करत असताना गोळीबार झाला. "पहिला प्रश्न धर्माबद्दल होता. तो सुमारे 15-20 मिनिटे बोलत राहिला. दुसरा प्रश्न ट्रान्सजेंडर शूटर्स, मास शूटर्सबद्दल होता आणि त्या दरम्यान, गोळीबार झाला... तो गोळीबार होताच, तो मागे पडला. सर्वजण डेकवर आदळले... बरेच लोक ओरडू लागले आणि नंतर सर्वजण पळू लागले," असे स्पष्टपणे हादरलेल्या चाफेट्झने नेटवर्कला सांगितले.
ज्याने गोळीबार केला तो अजूनही पोलिसांच्या ताब्यातून बाहेर आहे. सुरुवातीला एका संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले पण नंतर त्याला सोडून देण्यात आल्याची माहिती एफबीआयचे संचालक काश पटेल यांनी दिली.
TO MY GREAT FELLOW AMERICANS… pic.twitter.com/oRsrE5TTHr
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2025
चार्लीच्या हत्येनंतर ट्रम्प यांनी त्यांना 'आत्म्याचा योद्धा' म्हणून गौरवले, तर राजकीय नेत्यांनी हिंसाचाराला शह देण्याचे आवाहन केले. युटा व्हॅली विद्यापीठाने परिसर बंद ठेवला असून, तपास सुरू आहे. त्यांच्या मृत्यूने तरुणांमधील रूढीवादी चळवळीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ही घटना अमेरिकेत विचारस्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेच्या प्रश्नांना समोर आणणारी ठरली आहे, ज्यामुळे पुढील राजकीय वातावरणात बदल अपेक्षित आहेत.
We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.
1-800-CALL-FBI
Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc
— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025
चार्ली कर्क कोण होते आणि त्यांचे ट्रम्पशी नाते काय होते?
चार्ली कर्क हे अमेरिकेतील रूढीवादी तरुणांचे नायक आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जवळचे सहकारी होते. ते ट्रम्प यांच्या अतिरेकी उजव्या विचारसरणीच्या रिपब्लिकन चळवळीचे प्रमुख प्रवक्ते होते. ट्रम्प यांनी त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे अमेरिकन मूल्यांसाठी केलेल्या त्यागाचे कौतुक केले, ज्यामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि देशभक्तीचा समावेश आहे.
चार्ली कर्क यांची १० सप्टेंबर २०२५ रोजी युटा व्हॅली विद्यापीठातील कॉलेज महोत्सवादरम्यान गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. ते विद्यार्थ्यांना संबोधित करत असताना एका वादविवादाच्या कार्यक्रमात त्यांच्या मानेवर गोळी झाडली गेली, ज्यामुळे राजकीय हिंसाचाराची चर्चा सुरू झाली आहे.
चार्ली यांनी १८ व्या वर्षी ट्रेनिंग पॉइंट यूएसए आणि टर्निंग पॉइंट अॅक्शन या संघटना सुरू केल्या. या गटांनी रूढीवादी विचारांचा प्रसार केला आणि ट्रम्प यांच्यासाठी मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे काम केले. तसेच, त्यांनी ज्युनियर ट्रम्प यांचे वैयक्तिक सहाय्यक म्हणूनही काम पाहिले.