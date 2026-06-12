Sick Leave नाकारल्याने ऑफिसला गेली; 2 तासांनंतर वॉशरुममध्ये मृतावस्थेत सापडली! मृत्यूनंतर कंपनी म्हणते, 'ती अजिबात...'

Sick Leave Denied Death In Office: आजारपणाची सुट्टी म्हणजे सिक लिव्ह खरं तर कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी दिलेली रजा असते. अगदी आजारपणामध्ये ऑफिसला जाता येत नसेल तर सिक लिव्हचा पर्याय निवडून कर्मचाऱ्याला घरी आराम करता यावा या उद्देशाने ही अतिरिक्त सुट्टी रजांच्या यादीत दिली जाते. प्रत्येक कंपनीनुसार दरवर्षाला सिक लिव्ह ठरलेल्या असतात. मात्र बहुतांश कंपन्या म्हणजे बहुराष्ट्रीय आयटी कंपन्या वगळता सर्वच कंपन्या सिक लिव्ह म्हटलं की नाकं मुरडतात. त्यामुळे अनेकदा आजारपण अंगावर काढत अनेकजण बॉसची कटकट नको म्हणून ऑफिसला हजेरी लावतात. मात्र मॅनेजरचे सिक लिव्ह नाकारल्याने आजारी असतानाही ऑफिसला जाणं एका तरुणीच्या जीवावर बेतलं आहे. या तरुणीचा ऑफिसच्या टॉयलेटमध्येच मृत्यू झाला.
ही धक्कादायक घटना घडली आहे ती कारट्रॅक नावाच्या कंपनीमध्ये. मयत तरुणी 29 वर्षांची असून तिचं नाव ग्सीना ध्लाध्ला (Gcina Dhladhla) असं आहे. ही तरुणी दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथील कारटेकर कंपनीच्या रोजबँक ब्रँचमध्ये डेबिटर्स विभागाअंतर्गत कॉल सेंटरप्रमाणे ग्राहकांशी फोनवरुन संवाद साधण्यासंदर्भातील काम करायची.
6 जून 2026 रोजी ग्सीना आजारी पडली. तिने मला ऑफिसला यायला जमणार नाही असं सांगत सिक लिव्हची विनंती केली. मात्र तिच्या मॅनेजरने तिचं फारसं ऐकून न घेता तिला ऑफिसला यावं लागेल असं सांगितलं. यानंतर ग्सीनाने आपल्याला खरोखरच बरं वाटत नसल्याचा पुरावा म्हणून डॉक्टरच्या दोन प्रिस्क्रीप्शनचे फोटोही पाठवले. तरीही मॅनेजरने सिक लिव्ह देण्यास नकार दिला. तिला बळजबरीने ऑफिसला यावं लागलं. सकाळी साडेआठच्या सुमारास ती ऑफिसच्या वॉशरुममध्ये चक्कर येऊन पडली. सकाळच्या शिफ्टला फारच कमी लोक असल्याने ती चक्कर येऊन पडल्याचं कोणाच्या लक्षातच आलं नाही. अखेर वॉशरुममध्ये गेलेल्या अन्य एका महिला सहकाऱ्याला दोन तासांनंतर म्हणजेच साडेदहाच्या सुमारास ग्सीना वॉशरुममध्ये पडलेली आढळून आली. मात्र इतर सहकाऱ्यांनी ग्सीनाचा दखल घेईपर्यंत तिचा श्वास थांबला होता. तिने ऑफिसच्या वॉशरुममध्ये प्राण सोडला.
ग्सीनाच्या मृत्यूनंतर तिच्या कुटुंबियांना ती खूप थकलेली आणि आजारी होती. सिक लिव्ह नाकारल्याने तिला कामावर यावे लागले. मॅनेजमेंटने तिला सतत गैरहजर राहत असल्याचा शेरा देऊ असा इशाराही दिल्याचा आरोप केला आहे. ग्सीनाला विकेंडलाही कामाला बोलावलं जायचं असंही तिच्या कुटुंबियांचं म्हणणं आहे.
कारट्रॅक कंपनीने ग्सीनाच्या कुटुंबाचा दावा नाकारला आहे. कंपनी मॅनेजमेंटने, 'ग्सीना ऑफिसला आली तेव्हा सकाळी ठीक दिसत होती. ती अजिबात थकल्यासारखी वाटत नव्हती. तिला तातडीने आवश्यक ती वैद्यकीय मदत देण्यात आली होती. या मृत्यूसाठी कंपनी किंवा कंपनीचा कोणताही कर्मचारी जबाबदार नसून तिच्या मृत्यूचे कारण वैयक्तिक समस्या असू शकते', असा उलट दावा करत आपली जबाबदारी नाकारली आहे.
29 वर्षीय मयत कर्मचारी ग्सीना ध्लाध्ला
या प्रकरणामुळे दक्षिण आफ्रिकेतील घातक वर्क कल्चर सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत असून कंपनीने दाखवलेला असंवेदनशीलपणा आणि कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतरही केलेले विचित्र दावे चीड आणणारे असल्याचं अनेकांनी सोशल मीडियावर या कंपनीचा निषेध नोंदवताना म्हटलं आहे. अनेकांनी या प्रकरणातून धडा घेऊन जीवपेक्षा अधिक महत्त्वाचं काही नाही, आजारी असाल तर बिनधास्त सुट्टी घ्या. कंपनीसाठी असा जीव सोडून कुटुंबाला वाऱ्यावर टाकण्यात काही अर्थ नसल्याचं म्हणत संताप व्यक्त केलाय.