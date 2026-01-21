15 वर्षांपासून Sick Leave, घरबसल्या मिळतोय 54 लाखांचा पगार; तरीही कंपनीला कोर्टात खेचलं कारण...

Corporate Job News: ऑफिसमध्ये आजारपणाची सुट्टी म्हणजेच सिक लिव्ह मागणंसुद्धा एखाद्या आव्हानाप्रमाणे वाटतं. कर्मचारी खरंच आजारी आहे का? दांडी मारण्यासाठी खोटी कारणं तर दिली जात नाही ना? यासारख्या अनेक गोष्टी आपल्यापैकी अनेकांनी ऐकल्या असतील तर काहींनी अनुभवल्याही असतील. मात्र एका व्यक्तीने तब्बल 15 वर्ष सिक लिव्ह घेतली होती असं तुम्हाला सांगितलं तर? एवढच नाही तर कंपनी तुम्हाला निवृत्त होईपर्यंत पगाराच्या 75 टक्के पैसा दरवर्षी देण्यास तयार होते. खरं तर अशी ऑफर दिल्यावर कोणीही सहज स्वीकारले. मात्र एका व्यक्तीने समोर अशी ऑफर असताना वेगळीच अपेक्षा ठेवत थेट कोर्ट गाठलं.
कंपनीविरोधात कोर्टात जाणाऱ्या व्यक्तीचं नाव आहे, इयान क्लिफर्ड! इयान ज्या कंपनीविरुद्ध कोर्टात गेला ती माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक दिग्गज कंपनी असून कंपनीचं नाव आहे, आयबीएम! आता या कंपनीने 15 वर्षांची सुट्टी आणि पगाराचा काही भाग देण्याचं निश्चित केलेलं असतानाच कर्मचाऱ्याने मात्र कंपनीने आपल्याला या 15 वर्षाच्या कालावधीमध्ये एकदाही पगार वाढ दिली नसल्याचा दावा करत थेट कोर्टात धावा घेतली. युनायटेड किंग्डममधील इयान हा मानसिक आरोग्यासंदर्भातील कारणांमुळे सप्टेंबर 2008 मध्ये सुट्टीवर गेला. मात्र त्यानंतर तो ऑफिसला परतला नाही ते तब्बल 15 वर्ष! दरम्यानच्या काळात त्याला एका गंभीर आजाराचं निदान झालं.
पाच वर्ष कंपनीचं तोंडही पाहिलं नसताना इयानने त्याला घरबसल्या पगार देणाऱ्या आयबीएम कंपनीविरोधात औपचारिक तक्रार दाखल केली. आपण कंपनीसाठी इतकी वर्ष काम करुनही आपल्याला पगारवाढ देण्यात आली नाही. एकदाही माझा पगार वाढला नाही, असं इयानचं म्हणणं आहे. 2013 मध्ये इयान आणि आयबीएमध्ये एक सौदा झाला. इयानला कंपनीच्या 'सिकनेस अँड ॲक्सिडेंट प्लॅन'च्या माध्यमातून मदत केली जाईल असं कंपनीने ठरवलं. या नव्या योजनेमुळे इयानला वयाच्या 65 वर्षापर्यंत दरवर्षी पगाराच्या 75 टक्के रक्कम दिली जाईल असं ठरलं.
त्यावेळच्या त्याच्या पगारानुसार, त्याला दरवर्षी साधारणपणे 54 लाख रुपये इतकं वेतन मिळत होतं. म्हणजेच 2008 पासून निवृत्त होईपर्यंत इयानला कोट्यवधी रुपये काहीच काम न करता मिळणार होते. सुट्टीच्या काळात पगार मिळावा यासाठी केलेल्या याचिकेला आलेला खर्चही त्याला देण्यात आला. या मोबदल्यात याचिका मागे घेण्यास इयान तयार झाला.
काहीच काम न करता एवढा पगार मिळत असेल तर एखादी व्यक्ती सहज ही ऑफर स्वीकारले नाही का? पण या समझोत्यानंतर 10 वर्षांनी म्हणजेच 2022 मध्ये इयानने पुन्हा आय़बीएमविरुद्ध कोर्टाचं दार ठोठावलं. त्याने यावेळेस कंपनीला रोजगार न्यायाधिकरणात खेचलं. मी अपंग असल्याने माझ्याविरोधात कंपनी भेदभाव करत असल्याचा आरोप त्याने केला. 2013 पासून महागाईच्या प्रमाणात आपला पगार वाढलेला नाही. आयबीएम माझ्या अपंगत्वामुळे मला अन्यायकारक वागणूक देत आहे. वाढत्या किमतींमुळे माझ्या एकूण पगाराचं मूल्य कमी होत असल्याचं इयानने याचिकेत म्हटलं.
2023 मध्ये, न्यायाधिकरणाच्या न्यायाधीशांनी इयानने केलेली याचिका फेटाळून लावली. आयबीएमने देऊ केलेली आजीवन वेतन योजना म्हणजे 'अत्यंत महत्त्वपूर्ण लाभा'च होता. अशा प्रकारची 'अनुकूल वागणूक' त्याच्यासारख्या परिस्थितीत असलेल्या एखाद्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यालाच मिळू शकत होती. दिव्यांग नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना अशा योजनेचा लाभ मिळत नाही असंही कोर्टाने अधोरेखित केलं.
केवळ तुमच्यासाठी तयार केलेल्या विशेष लाभाव्यतिरिक्त अतिरिक्त फायदे न मिळाल्याबद्दल तुम्ही भेदभावाचा दावा करू शकत नाही, असं म्हणत न्यायालयाने आयबीएमच्या बाजूने निकाल दिला. दरवर्षी काहीही काम न करता मिळणारा पगार हा फ्रिज केलेली रक्कम किंवा पगारवाढ न देता दिली जाणारी रक्कम अथवा दिव्यांगाविरोधात अन्याय म्हणून पाहता येणार नसून आर्थिक आधार याच अर्थाने पाहायला हवा, असं न्यायालयाने म्हटलं.