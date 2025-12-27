English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • कंपनी विकून पैसे कर्मचाऱ्यांना वाटले! प्रत्येकला मिळाले 4 कोटी रुपये; मालकाने सांगितलं निर्णयामागचं खरं कारण

कंपनी विकून पैसे कर्मचाऱ्यांना वाटले! प्रत्येकला मिळाले 4 कोटी रुपये; मालकाने सांगितलं निर्णयामागचं खरं कारण

Corporate Job News: कंपनी बंद होणार म्हटल्यावर आधी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड पडते. मात्र एका कंपनीने याच्या अगदी उलट चित्र पाहायला मिळालं. ही कंपनी कोणती? मालकाने हा जगावेगळा निर्णय का घेतला? जाणून घ्या A To Z माहिती...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 27, 2025, 10:27 AM IST
कंपनी विकून पैसे कर्मचाऱ्यांना वाटले! प्रत्येकला मिळाले 4 कोटी रुपये; मालकाने सांगितलं निर्णयामागचं खरं कारण
कर्मचारी रातोरात झाले कोट्यधीश (प्रातिनिधिक फोटो)

Corporate Job News: तुम्ही ज्या कंपनीमध्ये काम करताय ती कंपनी मालकाने विकायची ठरवली तर तुम्हाला दुसरी नोकरी शोधा असं सांगितलं जाईल. मात्र अमेरिकेमध्ये एका उद्योजकाने आपली कंपनी विकून त्यातून आलेला पैसा कर्मचाऱ्यांना वाटला आहे. विशेष म्हणजे यामुळे या कंपनीत काम करणाऱ्या प्रत्येकाला 4 कोटी रुपये मिळाले आहेत. खरं तर ही एखादी फेक न्यूज म्हणजेच खोटी बातमी वाटू शकते. मात्र हे खरोखरच घडलंय लुईझियाना राज्यातील मिंडेन या शहरामध्ये. सामान्यपणे या शहरामधून सामान्यपणे नोकऱ्या जात असल्याच्या बातम्या समोर येतात. तिथूनच ही आश्चर्यचकित करणारी बातमी समोर आल्याने सर्वांनाच धक्का बसलाय. मात्र त्या कर्मचाऱ्यांचं आयुष्य कायमच बदलून गेलंय.

कंपनीचा सौदा कितीला झाला?

'वॉल स्ट्रीट जर्नल'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ऊर्जा आणि दूरसंचार या दोन पायाभूत क्षेत्रांमध्ये सुविधांची निर्माण करणारी आणि कौटुंबिक मालकी असलेली 'फायबरबॉन्ड' ही कंपनी अमेरिकेत चर्चेच्या केंद्र स्थानी आहे. खरं तर या कंपनीची विक्री झाली असली तरी अमेरिकेमध्ये पहिल्यांदाच असं होणार आहे कंपनीच्या विक्रीतून मिळालेले सर्व पैसा मालक कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना वाटणार आहे.  ईटन या जागतिक पॉवर मॅनेजमेंट कंपनीसोबत फायरबरबॉन्डच्या मालकांनी करार केला. या करारानुसार कंपनी 1.7 अब्ज डॉलर्सला म्हणजेच 15,271 कोटींहून अधिकला विकली गेली. 'फायबरबॉन्ड'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रॅहम वॉकर यांनी हा व्यवहार करताना कंपनीबद्दल मागील अनेक वर्षांपासून निष्ठावान राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना या करारामधील 15 टक्के रक्कम राखीव ठेवून वाटण्याची अट घातली. 

कसे दिले जाणार हे पैसे?

या अटीमुळे आता कंपनीच्या व्यवहाराच्या 15 टक्के म्हणझेच 240 दशलक्ष डॉलर्स अर्थात भारतीय चलनानुसार 2250 कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांना वाटले जाणार आहेत. 540 कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम वाटली जाणार आहे. म्हणजेच प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 4 लाख 43 हजार डॉलर्स म्हणजेच जवळपास चार कोटी रुपये मिळणार आहेत. हे चार कोटी रुपये पाच वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्यात दिले जातील.

...म्हणून घेतला हा निर्णय

कोणतीही ठोस आकडेमोड करुन ही रक्कम निश्चित करण्यात आलेली नव्हती. कंपनी बंद होताना कर्मचाऱ्यांच्या हाती केवळ प्रतीकात्मक गोष्टी आणि आशावाद असावा असं आम्हाला वाटत नव्हतं. त्यांचं आयुष्य बदलता येईल एवढी मोठी रक्कम त्यांना मिळायला हवी या एका हेतूने आम्ही ही अट घातली होती, असं वॉकर यांनी 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं आहे.

'फायबरबॉन्ड'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रॅहम वॉकर

कर्मचाऱ्यांकडे कंपनीचे शेअर्सही नव्हते

सामान्यपणे आयटी क्षेत्रामध्ये अशाप्रकारे शेअर्सच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्क दिले जातात. मात्र 'फायबरबॉन्ड'च्या कर्मचाऱ्यांकडे कंपनीचे कोणतेही शेअर्स नव्हते. असं असतानाही कंपनी व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी चार कोटी देण्याचा निर्णय घेणं आश्चर्यकारक असल्याचं मानलं जात आहे. 

आमचं एक मोठं कुटुंब

'फायबरबॉन्ड' कंपनीला 1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात भीषण आग लागल्यानंतरही मालकांनी कामगारांना पगार देणे सुरू ठेवले, ज्यामुळे जुने कर्मचारी कधीच कंपनी सोडून गेले नाहीत आणि ते कंपनीसोबत अगदी आजपर्यंत एकनिष्ठ आहेत. आम्ही एखाद्या मोठ्या कुटुंबाप्रमाणेच आहोत, असं येथील कर्मचारी अभिमानाने सांगतात. 

विक्रीत 400 टक्क्यांची वाढ 

डेटा सेंटर्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती क्षेत्रात ही कंपनी काम करते. कोविड-19 च्या लॉकडाऊनच्या काळात या कंपनीला भरपूर नफा झाला. कारण या काळात क्लाउड कॉम्प्युटिंगची मागणी वाढली. अलीकडे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंदर्भातील गोष्टींची मागणी वाढत असल्याने कंपनीच्या सेवांची मागणी अधिक वाढली आहे. पाच वर्षांत कंपनीच्या सेवांच्या विक्रीत जवळपास 400 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

