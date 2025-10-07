'या' देशात एकही नदी नाही तर मग कशी भागवली जाते तहान?

आपण पाण्याशिवाय जीवनाची कल्पना करू शकत नाही, परंतु जगात असा एक देश आहे जिथे नद्या किंवा तलाव नाहीत. तो देश आहे सौदी अरेबिया. ज्या देशात नद्या किंवा तलाव नाहीत. जमीन वाळूची आहे, त्यामुळे पाणी शोधणे अशक्य आहे. जरी सौदी अरेबियाला मोठ्या प्रमाणात तेल सापडले आहे,
यामुळे देश श्रीमंत बनतो, तरीही त्याला तीव्र पाण्याची कमतरता भासते. पाण्याच्या विहिरी आहेत, पण त्यात पाणी नाही. देशात सोने आहे, पण पाण्याचा मागमूस नाही. आता लोक विचार करत आहेत की इथल्या लोकांना पाणी कसे मिळते आणि ते कुठून येते. तर, तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देऊया आणि जेव्हा तुम्ही भेट देता तेव्हा पाणी वाया घालवू नका.
सौदी अरेबियातील फक्त एक टक्के जमिनीवर लागवड केली जाते आणि तिथेही काही भाज्यांचेच पीक घेतले जाते. हे तांदूळ आणि गहू यांसारखी पिके वाढवण्यासाठी लागणाऱ्या प्रचंड पाण्यामुळे आहे. जरी येथे एकेकाळी गव्हाची लागवड सुरू झाली असली तरी पाण्याच्या कमतरतेमुळे ती थांबवावी लागली. सौदी अरेबियाला आपले सर्व अन्न आणि पेय परदेशातून आयात करावे लागते.
सौदी अरेबियामध्ये आता भूजल खूप कमी शिल्लक आहे आणि तेही खूप कमी आहे. असे म्हटले जाते की येत्या काही वर्षांत ते पूर्णपणे संपेल. एका अहवालानुसार, येथे हजारो वर्षांपासून वापरल्या जाणाऱ्या अनेक विहिरी होत्या. तथापि, लोकसंख्या वाढीमुळे भूजलाचा वापरही वाढला. परिणामी, विहिरींची खोली हळूहळू वाढली आणि काही वर्षांतच विहिरी पूर्णपणे सुकल्या.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, येथे वर्षातून एकदा किंवा दोनदाच पाऊस पडतो. म्हणून, ते पाणी साठवणे शक्य नाही किंवा ते भूजल पुन्हा भरू शकत नाही. दुसरी पद्धत म्हणजे समुद्राचे पाणी पिण्यायोग्य बनवणे. समुद्राच्या पाण्यात जास्त प्रमाणात क्षार असते. म्हणून, डिसॅलिनेशन पाण्यातील मीठ काढून टाकते, ज्यामुळे ते पिण्यायोग्य बनते.
सौदी अरेबिया व्यतिरिक्त, नद्या नसलेले इतर अनेक देश आहेत. यामध्ये कोमोरोस, लिबिया, मोनाको, व्हॅटिकन सिटी आणि ओमान यांचा समावेश आहे. या देशांमध्ये समुद्राचे पाणी क्षारमुक्त करून पिण्याचे पाणी पुरवले जाते. सौदी अरेबिया खूप महागतेलाच्या बाबतीत सौदी अरेबिया अत्यंत स्वस्त आहे, परंतु येथे खरेदीपासून ते राहण्यापर्यंत सर्व काही खूप महाग आहे. प्रवास व्हिसाबद्दल, ई-व्हिसा एका वर्षासाठी वैध आहेत, तर मल्टीपल एंट्री व्हिसा देखील उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे तुम्ही देशात ९० दिवस राहू शकता.