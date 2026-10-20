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मशिदीत चुंबन घेतल्या प्रकरणी जोडप्याला मृत्युदंडाची शिक्षा; सौदी अरेबियाच्या कारवाईमुळे खळबळ

सौदी अरेबियात एका जोडप्याला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या डोपल्याने कथितरित्या मशिदीत चुंबन घेतल्याने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठवण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 20, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 11:32 PM IST
मशिदीत चुंबन घेतल्या प्रकरणी जोडप्याला मृत्युदंडाची शिक्षा; सौदी अरेबियाच्या कारवाईमुळे खळबळ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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