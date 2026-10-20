/मशिदीत चुंबन घेतल्या प्रकरणी जोडप्याला मृत्युदंडाची शिक्षा; सौदी अरेबियाच्या कारवाईमुळे खळबळ

मक्का : सौदी अरेबियामध्ये दोन बांगलादेशी नागरिकांना फाशीचा शिक्षा देण्यात आली आहे. यामुळे जगात खळबळ माजली आहे. मक्का येथील मशिदीत कथितरित्या "अनैतिक कृत्य" म्हणजेच चुंबन घेतल्याच्या आरोपाखाली सौदी अरेबियामध्ये दोन बांगलादेशी नागरिकांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. यावरुन वाद निर्माण झाला आहे.
सौदी अरेबियात जोघांना 14 ऑक्टोबर रोजी फाशी देण्यात आली. परंतु त्यांनी नेमके काय केले हे सौदी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. मात्र, या दोघांनी मशिदीत चुंबन घेतल्याचे दावा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या दाव्याची अधिकृतपणे पुष्टी करण्यात आलेली नाही. आरोपांमधील अस्पष्टता, खटल्याची निष्पक्षता आणि बांगलादेशला देण्यात आलेल्या पूर्व माहितीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
सौदी माध्यमांमध्ये याबाबतचे वृत्त प्रासारित झाले आहे. नझरुल इस्लाम अब्दुल बशीर आणि सिटी अख्तर अशी मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या दोघांची नावे आहेत. नझरुल हा बांगलादेशातील ब्राह्मणबारिया जिल्ह्याचा रहिवासी होता. नोव्हेंबर 2022 मध्ये सौदी अरेबियाला गेला होता. मक्का येथील मस्जिद अल-हरममध्ये सफाई कामगार म्हणून काम करत होता. त्याच्या कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, सौदी अरेबियात पोहोचल्यानंतर सुमारे आठ महिन्यांनी पोलिसांनी त्याला अटक केली. तेव्हापासून तो तुरुंगात आहे.
नझरुलच्या कुटुंबीयांनी सांगितले की, त्याच्या मृत्यूपूर्वी त्यांना कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. त्याचे वडील, अब्दुल बशीर यांनी खटल्याच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. "जर माझ्या मुलाला कोणत्याही वैध कारणाशिवाय फाशी देण्यात आली असेल, तर मला न्याय हवा आहे. कुटुंबीयांनी असेही सांगितले की, त्यांना सिटी अख्तरबद्दल फारशी माहिती नव्हती. नझरुलच्या वडिलांनी त्या दोघांचे लग्न झाल्याचेही नाकारले.
सौदी अरेबियाने बांगलादेशला या प्रकरणाची काहीच माहिती दिली नाही
बांगलादेशच्या परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री, शमा ओबैद इस्लाम यांनी या घटनेची माहिती दिली. मृत्युदंडाच्या शिक्षांविषयी ढाकाला आगाऊ माहिती देण्यात आली नव्हती. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांमधून बांगलादेशला या घटनेची माहिती मिळाली. त्यानंतर ढाकाने सौदी अरेबियाच्या राजदूताकडे स्पष्टीकरण मागितले. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही या प्रकरणी औपचारिकपणे माहितीची मागणी केली आहे.
व्हिएन्ना कराराअंतर्गत दोन्ही देशांवर जबाबदाऱ्या असूनही, अटक आणि मृत्यूबाबत माहितीची देवाणघेवाण न केल्याबद्दल बांगलादेशी अधिकाऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सौदी अरेबियाच्या अधिकाऱ्यांनी अद्याप या प्रकरणाच्या परिस्थितीबद्दल आणि कथित गुन्ह्याबद्दल तपशील जाहीर केलेला नाही.
या प्रकरणामुळे बांगलादेश आणि इतर देशांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. टीकाकारांच्या मते, कथित गुन्हे स्पष्टपणे समजावून सांगितले गेले नाहीत. फाशी देण्यापूर्वी कुटुंबीयांना माहिती दिली गेली नाही. ह्युमन राइट्स वॉच या मानवाधिकार संघटनेनुसार, 2025 मध्ये सौदी अरेबियामध्ये किमान 356 लोकांना फाशी देण्यात आली. यापैकी बहुतेक प्रकरणे अहिंसक, अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी होती. इस्लामिक कायद्याच्या 'ताजीर' प्रवर्गांतर्गत दोन्ही बांगलादेशी नागरिकांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. ज्यानुसार शिक्षेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेला आहे. तथापि, त्यांच्यावरील खटला कसा चालला आणि त्यांच्यावरील आरोप काय होते, याबद्दलचा तपशील अद्याप अस्पष्ट आहे.