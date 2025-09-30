English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
व्हॅनमध्ये भरलं, Insta Live वर छळून तिघींची हत्या! सारा देश रस्त्यावर; भाऊच म्हणतो, 'वेश्या...'

Crime News 3 Women Killed Live Streamed On Instagram: या प्रकारामुळे संपूर्ण देश हादरुन गेला असून हजारोंच्या संख्येनं नागरिक रस्त्यावर उतरल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 30, 2025, 10:55 AM IST
देशभरात संतापाची लाट (प्रातिनिधिक फोटो)

Crime News 3 Women Killed Live Streamed On Instagram: इन्स्टाग्राम लाइव्ह करत तीन तरुणींवर अमानुष अत्याचार करुन त्यांची हत्या करण्यात आल्याने हजारो तरुण मंडळी रस्त्यावर उतरल्याचं चित्र एका देशात पाहायला मिळत आहे. तीन तरुणींना अत्यंत क्रूरपणे संपवण्यात आल्यानंतर या देशात मोठा हिंसाचार उफाळून आला आहे. हा सारा प्रकार अर्जेंटिनामध्ये घडला आहे. संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणाऱ्या या घटनेने शनिवारी ब्यूनस आयर्सच्या रस्त्यावर उतरून तरुणांनी निषेध नोंदवला. तीन तरुणींचा छळ आणि हत्यांचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आलं होतं. लाइव्ह वेबकास्ट केलेल्या या व्हिडीओमध्ये तिन्ही तरुणींवर अत्याचार करुन त्यांची हत्या करण्यात आल्याचं दिसत आहे.

संसदेवर मोर्चा

पीडितांच्या नातेवाईकांनी संसदेवर काढलेल्या मोर्चामध्ये या अमानुष हत्याकांडाला विरोध करणारे समर्थक सहभागी झालेले. समर्थकांनी हातात लारा, ब्रेंडा, मोरेना अशी मयत तरुणींच्या नावाचे बॅनर पकडले होते. या मुलींच्या फोटोंचे फलकही मोर्चात सहभागी झालेल्यांच्या हातात होते. एका स्त्रीवादी गटाने आयोजित केलेल्या मोर्चात निदर्शकांनी ढोल वाजवून सरकारला जागं करण्याचा प्रयत्न केला. 'ही एक अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांना घडवू आणलेल्या स्त्रीहत्या आहेत!', 'आमचे जीव इतरांना वापरण्यासाठी नाही!' असे फलक आणि बॅनर आंदोलकांच्या हाती होते.

घराच्या मागे पुरलेले सापडेल मृतदेह

ब्यूनस आयर्सच्या दक्षिण उपनगरातील एका घराच्या अंगणात बुधवारी 20 वर्षीय मोरेना व्हर्डी, ब्रेंडा डेल कॅस्टिलो आणि 15 वर्षीय लारा गुटिरेझचे मृतदेह पुरलेल्या अवस्थेत आढळले. या तिघी बेपत्ता झाल्यानंतर पाच दिवसांनी त्यांचे मृतदेह आढळून आले. ड्रग्ज टोळ्यांशी जोडलेल्या या गुन्ह्याचे इंस्टाग्रामवर थेट प्रक्षेपण केले गेले. एका खाजगी गटातील 45 सदस्यांनी हे लाइव्ह प्रक्षेपण पाहिले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

मुलीचा मृतदेहही ओळखता आला नाही

"महिलांना पूर्वीपेक्षा जास्त संरक्षण दिले पाहिजे," असे ब्रेंडाचे वडील लिओनेल डेल कॅस्टिलो यांनी निदर्शनादरम्यान पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मुलीवर करण्यात आलेल्या अत्याचारामुळे मला माझ्याच मुलीचा मृतदेह ओळखता आला नाही, असंही त्यांनी म्हटलं.  मयत मुलींपैकी एका एकीचे आजोबा अँटोनियो डेल कॅस्टिलो यांनी मारेकऱ्यांना "रक्तपिपासू" म्हटले आहे. "त्यांनी त्यांच्याशी जे काही केलं ते तुम्ही एखाद्या प्राण्याशी करण्याचाही विचार केला नसता," असं ते संताप व्यक्त करताना म्हणालेत. "मला आशा आहे की सत्य उघड होईल. मी लोकांना आमच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन करतो," असंही ते म्हणाले. 

पाच आरोपींना अटक

शुक्रवारी, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री पॅट्रिशिया बुलरिच यांनी पाचव्या संशयिताला अटक करण्यात आल्याची घोषणा केली. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये आता तीन पुरुष आणि दोन महिलांचा समावेश आहे. पाचव्या संशयितावर कार पुरवल्याचा आरोप आहे. त्याला बोलिव्हियन सीमावर्ती शहर व्हिलाझोनमध्ये अटक करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी कटाचा कथित सूत्रधार, 20 वर्षीय पेरुव्हियन व्यक्तीचा फोटो जारी केला आहे, तो अजूनही फरार आहे.

व्हॅनमधून मुलींना घेऊन गेले

पीडितांना एका पार्टीला जात असल्याचं सांगून 19 सप्टेंबर रोजी टोळीच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल इशारा देत 'शिक्षा' देण्यासाठी व्हॅनमधून नेण्यात आले होते. ब्युनोस आयर्स प्रांताचे सुरक्षा मंत्री जेवियर अलोन्सो यांच्या म्हणण्यानुसार, अटक केलेल्यांपैकी एकाने चौकशीदरम्यान खुलासा केल्यानंतर पोलिसांना हा व्हिडिओ सापडला. फुटेजमध्ये, ड्रग्ज तस्करी करणाऱ्या टोळीचा प्रमुख, "माझ्याकडून ड्रग्ज चोरणाऱ्यांचे असेच हाल केले जातात," असं म्हणताना दिसत आहे. अर्जेंटिनाच्या माध्यमांनी पीडितांना छळणाऱ्यांनी त्यांची बोटे कापली, नखे उपटली, मारहाण केली आणि गुदमरुन मारल्याचं वृत्त दिले आहे.

फेसबुक म्हणतं, लाइव्हस्ट्रीमची कल्पना नाही

इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी मेटाने लाइव्हस्ट्रीम त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर झाल्याचा दावा फेटाळून लावला आहे. "आम्हाला इंस्टाग्रामवर लाईव्हस्ट्रीम होत असल्याचा कोणताही पुरावा सापडला नाही. या भयानक गुन्ह्याची चौकशी करताना आमची टीम कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना सहकार्य करत आहे," असे प्रवक्त्याने 'एएफपी'ला सांगितले.

...म्हणून अशा मुली वेश्या व्यवसायात जातात

ब्रेंडा आणि मोरेनाचे चुलत भाऊ फेडेरिको सेलेबॉन यांनी 'एएफपी'ला सांगितले की, या तरुणी कधीकधी लाइफस्टाईल संदर्भातील खर्च भागवण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबियांना माहिती नसतानाही लैंगिक व्यवसायात सहभागी झाल्या होत्या. त्यांचे 'दुर्दैव' होते की त्यांनी 'चुकीच्या वेळी चुकीच्या लोकांची सोबत निवडली,' असेही ते म्हणाले.

या तिघींना वेश्या म्हणून नेलेलं?

अनेक माध्यमांच्या मते, महिलांना वेश्या म्हणून पार्टीला उपस्थित राहण्यास सांगितले गेले होते. लाराची काकू डेल व्हॅले गॅल्वन यांनी 15 वर्षीय लारा ड्रग्ज किंवा वेश्याव्यवसायात सहभागी असल्याचा दावा चुकीचा असल्याचं सांगून हा दावा मान्य करण्यास नकार दिला आहे. "आमच्या परिसरात गरिबी आहे, पण लोक लाराबद्दल जे म्हणतात ते खोटे आहे," असं डेल म्हणाली. "आम्हाला न्याय हवा आहे, काहीही लपवू नये, संपूर्ण सत्य बाहेर यावे जेणेकरून जबाबदार असलेल्यांना त्यांच्या कृत्यांसाठी जबाबदार धरता येईल," तिने एएफपीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं.

