South Africa: दक्षिण आफ्रिकेच्या रस्त्यावर अंदाधुंद गोळीबार, 9 जणांचा मृत्यू

South Africa shooting: पोलिसांच्या माहितीनुसार, दोन वाहनांमधून आलेल्या हल्लेखोरांनी अचानक अंदाधुंद गोळीबार केला आणि यामध्ये 9 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 21, 2025, 12:46 PM IST
South Africa: दक्षिण आफ्रिकेच्या रस्त्यावर अंदाधुंद गोळीबार, 9 जणांचा मृत्यू
प्रातिनिधिक प्रतिमा. (छायाचित्र: AI)

दक्षिण आफ्रिकेत पुन्हा एकदा भीषण गोळीबाराची घटना समोर आली आहे. जोहान्सबर्गजवळील एका बारबाहेर अज्ञात हल्लेखोरांनी जोरदार  अंदाधुंद गोळीबार केला. या अंदाधुंद गोळीबारॅट ९ जणांचा मृत्यू झाला असून, आणखी १० जण गंभीर जखमी असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही माहिती पोलिसांनी दिली आहे. हा हल्ला रविवारी, २१ डिसेंबर रोजी पहाटे घडला.

नक्की काय झालं? 

बेकरसडाल परिसरातील एका टवर्नमध्ये रात्री साधारण १ वाजण्याच्या सुमारास हा हल्ला झाला. सोन्याच्या खाणींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या भागात दोन वाहनांमधून आलेल्या हल्लेखोरांनी अचानक गोळीबार सुरू केला. बारमधील लोकांवर गोळ्या झाडल्यानंतर पळून जातानाही त्यांनी रस्त्यावर अंदाधुंद फायरिंग केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सुरवातीला मृतांचा आकडा हा १० असा सांगण्यात आला होता, मात्र नंतर तो दुरुस्त करून ९ करण्यात आला. मृतांमध्ये एका ऑनलाइन कॅब सेवेसाठी काम करणाऱ्या चालकाचाही समावेश आहे, जो बारबाहेर उभा होता. ही सर्व माहिती प्रांतीय पोलीस आयुक्त मेजर जनरल फ्रेड केकाना यांनी दिली.

पोलिसांकडून हल्लेखोरांचा शोध सुरु 

या घटनेनंतर पोलिसांनी हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी मोठी मोहीम सुरू केली आहे. हल्लेखोर अद्याप फरार असून, तपास वेगाने सुरू असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

सर्वाधिक औद्योगिक देश

दक्षिण आफ्रिका हा आफ्रिकेतील सर्वाधिक औद्योगिक देश मानला जात असला, तरी देशाला गंभीर गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराचा मोठा सामना करावा लागत आहे. टोळीसंघर्ष, बेकायदेशीर व्यवसायांमधील स्पर्धा आणि संघटित गुन्हेगारीमुळे गोळीबाराच्या घटना वारंवार घडतात. यामुळेच जगातील सर्वाधिक खून दर असलेल्या देशांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश होतो.

आधीही झाला होता हल्ला 

या महिन्याच्या सुरुवातीलाच प्रिटोरियाजवळील सॉल्सव्हिल परिसरात एका हॉस्टेलमध्ये झालेल्या गोळीबारात तीन वर्षांच्या मुलासह १२ जणांचा मृत्यू झाला होता. तो परिसर बेकायदेशीर दारू विक्रीसाठी ओळखला जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले होते. कायद्यानुसार अनेक दक्षिण आफ्रिकन नागरिकांकडे परवानाधारक शस्त्रे आहेत, मात्र त्याहून अधिक प्रमाणात बेकायदेशीर बंदुका देशात फिरत असल्याचे वास्तव आहे. पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत दररोज सरासरी ६३ जणांचा हिंसाचारात मृत्यू झाला आहे. वाद, दरोडे आणि टोळीसंघर्ष ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत.

अलीकडच्या काळातील सर्वात धक्कादायक घटनांपैकी एक म्हणजे सप्टेंबर २०२४ मध्ये ईस्टर्न केप प्रांतातील एका ग्रामीण घरात एकाच कुटुंबातील १८ नातेवाईकांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

