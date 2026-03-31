बायकोला 120 जणांना विकलं, शारिरीक संबध ठेवण्यास पाडलं भाग; मेडिकल रिपोर्ट पाहून डॉक्टर हादरले; सर्वांनी बलात्कार करुन...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • विश्व
A husband sold wife to 120 men: आरोपांनुसार, आरोपी मागील अनेक वर्षांपासून आपल्या पत्नीवर लैंगिक कृत्यं करण्यासाठी आणि त्यास संमती देण्यासाठी दबाव टाकून पैसे कमवत होता.  

शिवराज यादव | Updated: Mar 31, 2026, 01:53 PM IST
AI Generated Photo

A husband sold wife to 120 men: पतीनेच आपल्या पत्नीला इतर पुरुषांना विकून, शारिरीक संबंध ठेवण्यासाठी जबरदस्ती केल्याची घटना समोर आली आहे. आरोपी पतीने पैसे कमावण्याच्या हेतूने पत्नीचा वापर केल्याचा आरोप सरकारी वकिलाने केला आहे. वकिलाने त्याच्यावर वेश्याव्यवसाय, बलात्कार आणि हल्ल्याचे आरोप केले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे यामध्ये 120 पुरुषांचा समावेश आहे. म्हणजेच तब्बल 120 जणांनी महिलेवर लैगिक अत्याचार केले. 

Add Zee News as a Preferred Source

हे प्रकरण समोर आल्यानंतर स्वीडनमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेची तुलना फ्रेंच महिला गिझेल पेलिकॉटशी केली जात आहे. गिझेलचा पती डॉमिनिक पेलिकॉट याला 2024 मध्ये 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याने पत्नीला वारंवार गुंगीचे औषध देऊन ती बेशुद्ध असताना तिच्यावर बलात्कार करण्यासाठी अनेक पुरुषांना बोलावल्याची कबुली दिली होती.

आरोपी पती 62 वर्षीय असून कथितरित्या 'हेल्स एंजल'चा माजी सदस्य आहे. पत्नीने उत्तर स्वीडनमधील पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये त्याला बेड्या ठोकण्यात आल्या. तेव्हापासून तो कोठडीत आहे. आरोपानुसार, आरोपी पती पत्नीवर मागील अनेक वर्षांपासून शारिरीक संबंध ठेवण्यासाठी आणि त्यास संमती देण्यासाठी दबाव टाकून पैसे कमवत होता.

ऑनलाइन लैंगिक कृत्यं करण्यासाठी दबाव

आपल्याला जास्त गिऱ्हाईक मिळावेत आणि पैसे कमावता यावेत यासाठी ऑनलाइन जाहिराती तयार करणे, भेटी ठरवणे, पहारा देणे अशी कृत्य तो करत होता. इतकंच नाही तर जास्तीत जास्त लोकांनी संपर्क साधावा यासाठी तो पत्नी ऑनलाइन लैंगिक कृत्यं करण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप आबे. त्याच्यावर हिंसाचार आणि धमक्या देणे याशिवाय तिच्या अमली पदार्थांच्या व्यसनाचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप आहे. 

स्वीडनमध्ये लैंगिक सेवा विकत घेण्यास बंदी 

सरकारी वकिलांनी हे अत्यंत क्रूर प्रकारचं शोषण असल्याचं म्हटलं आहे. स्वीडनच्या वेश्याव्यवसायासंबंधीच्या कायद्यानुसार, लैंगिक सेवा विकत घेण्यास बंदी आहे, परंतु विकण्यास नाही. तथापि, लैंगिक संबंधांच्या विक्रीस मदत करणे हेदेखील बेकायदेशीर आहे. आरोपी पतीने सर्व आरोप फेटाळले आहेत. दरम्यान त्याच्यावर पत्नीला विकण्यासह 8 बलात्कारांचे आरोपही लावण्यात आले आहेत.

यामध्ये एका ग्राहकासोबतची एक घटना आणि ऑनलाइन व्हिडिओसाठी तिला स्वतःशीच लैंगिक कृत्य करण्यास भाग पाडल्याच्या अनेक घटनांचा समावेश आहे. सरकारी वकील इडा ॲनरस्टेड (Ida Annerstedt ) यांनी AFP ला सांगितलं की, असुरक्षित स्थितीत असलेल्या पीडित पत्नीने काही प्रमाणात लैंगिक संबंध विकण्यास सहमती दर्शवली होती. पण तिने काहींनी काही परिस्थितींमध्ये लैंगिक संबंधाची विक्री करण्यास विरोध दर्शवला होता. 

नाही म्हटलेलं असतानाही जबरदस्ती

"तिने काही अटी आणि मर्यादा ठेवल्या होत्या. जेव्हा त्याने त्या मर्यादा ओलांडल्या आणि तिने नाही' म्हटलेलं असतानाही तिच्यावर जबरदस्ती केली, तेव्हा अशा परिस्थितीत त्याच्यावर बलात्काराचा प्रयत्न किंवा बलात्काराचा आरोप लावला जातो," असं ॲनरस्टेड यांनी एएफपीला सांगितलं.  त्याच्यावर चार वेळा बलात्काराचा प्रयत्न आणि चार वेळा हल्ला केल्याचाही आरोप ठेवण्यात आला आहे.

120 जणांकडून शारिरीक संबंध

ॲनरस्टेड यांनी AFP ला दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेकडून लैंगिक सेवा विकत घेणाऱ्या 120 जणांची ओळख पटवण्यात आली आहे. यामधील 26 जणांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत आणि इतर व्यक्तींची चौकशी सुरू आहे. महिलेच्या वकिलांनी न्याय मिळेल अशी आशा व्यक्त केली आहे. 

आरोपी पूर्वी 'हेल्स एंजल्स' या बाईकर गटाचा सदस्य होता. दरम्यान या प्रकरणाने स्वीडनमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. स्वीडनच्या लैंगिक समानता मंत्री, नीना लार्सन यांनी फेब्रुवारीमध्ये म्हटलं होतं की, पुरुषांनी "महिलांच्या शरीरांची खरेदी-विक्री थांबवली पाहिजे."

11 ऑगस्ट 2022 ते 21 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान या घटना घडल्याचा आरोप आहे. खटल्याची सुनावणी 13  एप्रिल रोजी सुरू होणार आहे.

About the Author

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
crime news

